Sectie 702 van de Foreign Intelligence Surveillance Act staat agentschappen toe iedereen en overal te bespioneren

Procureur-generaal Merrick Garland en directeur van de nationale inlichtingendienst Avril Haines schreven dinsdag aan congresleiders met het verzoek een post-9/11-wet te verlengen die de VS toestaat om overal ter wereld buitenlandse doelen te bespioneren. Hoewel de wet expliciet bedoeld is om buitenlanders in de gaten te houden, is ze gebruikt om miljoenen Amerikanen in de gaten te houden.

Sectie 702 van het amendement van 2008 op de Foreign Intelligence Surveillance Act van 1978 legaliseerde het geheime afluisterprogramma van de regering-Bush, waardoor Amerikaanse inlichtingendiensten berichten uit het buitenland via Amerikaanse netwerken zoals Google konden volgen. Het Witte Huis, dat aan het einde van het jaar afloopt, duwt de wetgevers nu al in de richting van vernieuwing.

“De informatie die is verkregen met behulp van sectie 702 speelt een sleutelrol bij het veilig houden van de Verenigde Staten, zijn burgers en zijn bondgenoten,” Garland en Haines schreven in hun brief waarin ze de herautorisatie van de wet beschreven als “een wetgevende topprioriteit voor deze regering.”

Garland en Haines, van wie laatstgenoemde onder Barack Obama adjunct-directeur van de CIA was, beweerden dat informatie die met behulp van Sectie 702 was verzameld, behulpzaam was bij het verijdelen van cyberaanvallen op de VS, het stoppen van de handel in massavernietigingswapens en het dwarsbomen van pogingen van buitenlandse staten om om spionnen te rekruteren in de VS.









In een aparte verklaring op dinsdag beschreef National Security Advisor Jake Sullivan Sectie 702 als een “hoeksteen van de Amerikaanse nationale veiligheid.”

Hoewel Garland en Haines benadrukten dat Sectie 702 dat niet kan zijn “gericht tegen Amerikanen in binnen- of buitenland”, Dat is niet het geval. Uit een rapport van vorig jaar van het Office of the Director of National Intelligence (ODNI) bleek dat alleen de FBI maakte “minder dan 3.394.053” vragen van Amerikaanse burgers tussen december 2020 en november 2021, gebaseerd op gegevens verkregen op grond van artikel 702.

Hoewel de wet niet kan worden gebruikt om Amerikanen rechtstreeks te surveilleren, stelt het de VS in staat inlichtingen te verzamelen over elke Amerikaan met wie een buitenlands surveillancedoelwit in contact komt.

Deze informatie wordt vijf jaar bewaard en kan door Amerikaanse inlichtingendiensten worden doorzocht, bijvoorbeeld op naam, telefoonnummer of e-mailadres.

President Joe Biden zal waarschijnlijk tegenstand ondervinden van sommige Republikeinen als het gaat om het verlengen van Sectie 270. Jim Jordan, voorzitter van de House Judiciary Committee, zei vorig jaar dat het Congres “zou FISA niet eens opnieuw moeten autoriseren.” Bondgenoten van voormalig president Donald Trump veroordeelden eerder de FBI wegens misbruik van het FISA-proces om de ex-president illegaal af te luisteren.