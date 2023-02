Een nieuw rapport heeft gesuggereerd dat de Covid-19-pandemie hoogstwaarschijnlijk is ontstaan ​​in een Chinees laboratorium

De nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, was het oneens met een rapport van de Wall Street Journal waarin stond dat een studie van het Amerikaanse ministerie van Energie concludeerde dat de Covid-19-pandemie waarschijnlijk het gevolg was van een mislukking van de veiligheidspraktijken in een laboratorium in China. is “geen definitief antwoord” over de ware oorsprong van het virus.

De WSJ publiceerde zondag een rapport waarin stond dat het ministerie van Energie het had bekeken “nieuwe intelligentie” wat hen deed geloven dat Covid-19 niet van nature in het milieu was geproduceerd, maar eerder het resultaat was van een zogenaamd ‘lablek’ – maar het voegde eraan toe dat het “weinig vertrouwen” in zijn bevindingen.

In reactie op het WSJ-rapport zei Sullivan dat president Joe Biden opdracht heeft gegeven tot een volledig onderzoek naar de mogelijke oorsprong van Covid-19, maar hij benadrukte dat de verschillende overheidsinstanties die de zaak onderzoeken, nog tot een unaniem oordeel moeten komen.









“President Biden heeft herhaaldelijk elk onderdeel van onze inlichtingengemeenschap opgedragen om moeite en middelen te steken om deze vraag tot op de bodem uit te zoeken”, Dat vertelde Sullivan zondag aan CNN.

“Als we meer inzicht of informatie krijgen, zullen we dat delen met het Congres en we zullen het delen met het Amerikaanse volk. Maar op dit moment is er geen definitief antwoord dat uit de inlichtingengemeenschap naar voren is gekomen op deze vraag.

Het virus werd voor het eerst ontdekt in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, een gebied waar ook een prominent virologisch instituut is gevestigd dat een actief onderzoekscentrum is voor de studie van coronavirussen.

De FBI steunt ook de theorie van het laboratoriumlek, maar vier andere Amerikaanse agentschappen hebben vastgesteld dat natuurlijke overdracht de meest waarschijnlijke bron van het virus was. Twee andere bureaus zijn momenteel onbeslist, volgens de WSJ.

Vorig jaar hebben uitgebreide onderzoeken uitgevoerd door het collegiaal getoetste tijdschrift ‘Science’ vastgesteld dat het aanvankelijke virus zeer waarschijnlijk werd overgedragen op een mens door een dier op een van de natte markten van Wuhan.

Verwacht wordt dat in de komende weken en maanden verdere studies naar de theorie van het laboratoriumlek zullen plaatsvinden in de VS, nadat verschillende Republikeinse wetgevers onderzoeken naar de oorsprong van de pandemie tot de belangrijkste toezeggingen op het campagnespoor hadden gerekend voorafgaand aan de tussentijdse verkiezingen van afgelopen november.