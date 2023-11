Auf einen Blick Expertenbewertung Vorteile Wunderschönes Design

Gut integrierte Digitalanzeige

Gute Akkuleistung

Leicht und langlebig Nachteile Einige lückenhafte Schrittverfolgungs- und Herzfrequenzdaten

Benachrichtigungen sind eng

Die Withings-App ist etwas beschäftigt Unser Urteil Die Withings ScanWatch Light ist eine wunderschöne Hybrid-Smartwatch, die es schafft, nützliche Fitness- und Wellnessfunktionen auf größtenteils intuitive Weise zu integrieren.

Preis bei Überprüfung

249,95 $

Heute zum besten Preis: Withings ScanWatch Light

249,95 $

Die Withings ScanWatch Light ist eine Hybrid-Smartwatch, die Ihre Schritte, Ihren Schlaf und Messwerte wie die Herzfrequenz im Auge behalten möchte und dabei aussieht, als hätten Sie eine herkömmliche analoge Uhr am Handgelenk.

Es ist für weniger als Withings‘ neuestes Flaggschiff-Hybridmodell, die ScanWatch 2, erhältlich. Es verfügt über alle Funktionen und Sensoren, bietet Ihnen aber weiterhin Zugriff auf die gleiche Withings-Begleit-App und das Versprechen, dass Sie wochenlang nicht über das Aufladen nachdenken müssen.

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass es mehr herausragende Vollfett-Smartwatches als Hybrid-Smartwatches gab. Steht die ScanWatch Light also auf der Liste der guten Hybrid-Smartwatches? Hier ist unsere Meinung.

Design & Bau

Nur Gehäusegröße 37 mm möglich

Mehrere Farboptionen für Gehäuse und Armband

Wasserdicht bis 50 Meter

Design ist alles bei der ScanWatch Light. Withings weiß, wie man eine wunderschöne Hybrid-Smartwatch herstellt, die wie eine normale Uhr aussieht und sich auch so anfühlt und gleichzeitig die Smarts elegant hinzufügt. Das ändert sich hier nicht.

Withings weiß, wie man eine wunderschöne Hybrid-Smartwatch herstellt, die wie eine normale Uhr aussieht und sich auch so anfühlt

Mike Sawh

Die ScanWatch Light hat ein 37-mm-Gehäuse im Vergleich zu den etwas größeren 38-mm- und 42-mm-Gehäusegrößen, die für die funktionsreichere ScanWatch 2 reserviert sind. Es handelt sich auf jeden Fall um eine leichte und zierliche Uhr, wenn Sie also dünne Handgelenke haben, ist sie genau das Richtige besser passen.

Withings spart nicht an den Materialien, damit sich diese Uhr wie eine hochwertige Analoguhr anfühlt. Das Gehäuse und die Krone aus Edelstahl sowie Gorilla-Glas bieten einen gewissen Schutz vor Kratzern. Ich besitze es seit ein paar Wochen, habe es in den Urlaub mitgenommen und der Bildschirm ist glücklicherweise ohne Kratzer geblieben.

Auch hier gibt es Farboptionen. Sie haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen Zifferblatt-Looks, entweder einem goldenen oder silbernen Gehäuse und zahlreichen Armbändern. Ich hatte die Kombination aus goldenem Gehäuse und weißem Fluorelastomer-Armband, was meiner Meinung nach nicht die maskulinste Kombination war, aber es besteht kein Zweifel, dass sie großartig aussah.

Dieses Armband ist kein typisches Fluoroelastomer-Armband, das man bei den meisten Smartwatches findet, und sorgt dafür, dass die Uhr den ganzen Tag über getragen werden kann, während gleichzeitig der insgesamt schlanke und stilvolle Look erhalten bleibt.

In das Zifferblatt der analogen Uhr ist ein OLED-Display integriert, um die integrierten Smart-Funktionen der ScanWatch Light anzuzeigen. Durch Drücken der Krone an der Seite des Uhrengehäuses können Sie das Display aktivieren, während Sie durch Drehen durch die Bildschirme scrollen können. Es gibt eine Gestenfunktion zum Aufwecken, die Sie auch über die Withings-App einrichten können, wenn Sie nicht ständig auf die Krone drücken möchten.

Auf der Rückseite befindet sich die zweite Generation der optischen PPG-Sensortechnologie von Withings. Dort erfolgt die Herzfrequenzüberwachung und hier können Sie auch die proprietäre Ladestation anbringen, um das Gerät mit Strom zu versorgen.

Mike Sawh

Es handelt sich um eine Uhr mit einer Wasserdichtigkeit von 5 ATM, sodass sie sicher in bis zu 50 Meter tiefem Wasser getaucht werden kann. Ich habe es ins Meer sowie in Innen- und Außenpools mitgenommen und das Licht leuchtet nach einem Bad wie gewohnt weiter.

Gesundheits- und Fitness-Tracking

Solider Schlaf-Tracker

Bietet geführte Atemübungen

Gut integrierte GPS-Unterstützung

Bei der ScanWatch Light geht es wie bei anderen Hybridmodellen darum, Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen anzubieten, ohne dabei letztendlich Kompromisse bei der Bereitstellung einer elegant gestalteten Uhr einzugehen. Wenn Sie etwas möchten, das auch Schritte, Schlaf, Herzfrequenz und Trainingseinheiten aufzeichnet, ist es zu all diesen Dingen durchaus in der Lage.

Es sind nicht unbedingt bahnbrechende Schlafdaten, aber die Daten fühlten sich im Allgemeinen gut und nützlich an

Mike Sawh

Auch wenn ihr die größeren Fähigkeiten zur Gesundheitsüberwachung der ScanWatch 2 und Smartwatches wie der Google Pixel Watch 2 fehlen, bietet die Light insgesamt dennoch ein recht angenehmes Erlebnis.

Was die Sensoren angeht, beschränkt sich Withings auf zwei. Wie erwähnt gibt es den PPG-Sensor, der durchschnittliche Herzfrequenzwerte und Herzfrequenzvariabilitätsmessungen während des Schlafs freigibt, der Einblicke in Ihr allgemeines Wohlbefinden liefert und nicht als medizinische Funktion konzipiert ist. Dieser optische Sensor wird auch zur Erfassung von Atemstörungen und Atemfrequenz verwendet, um wiederum mehr Erkenntnisse über das Wohlbefinden zu gewinnen.

Es gibt auch einen Beschleunigungsmesser, um die täglichen Schritte zu verfolgen und die Schlafüberwachung mit angeschlossenem GPS zu ermöglichen, um Outdoor-Workouts wie Laufen und Radfahren genauer zu verfolgen, wenn er mit Ihrem Android-Smartphone oder iPhone gekoppelt ist.

Als Aktivitätstracker können Sie Schritte und zurückgelegte Distanzen auf der Uhr anzeigen. Zusätzliche Daten zu den zurückgelegten Stockwerken sind in der Withings-App enthalten. Allerdings verfügt das Light nicht über einen eigenen Höhenmessersensor. Sie erhalten Benachrichtigungen und Meldungen zu Inaktivitätswarnungen, die Sie daran erinnern, Aktivitäten einzuplanen, um aktiv zu bleiben.

Ich habe es zusammen mit einer Garmin-Uhr und dem Oura Ring Gen 3 verwendet, um die Schrittverfolgung zu vergleichen. Ich habe festgestellt, dass beim Vergleich der Gesamtwerte während des Tages tendenziell ähnliche Statistiken angezeigt werden. Am Ende jedes Tages gab es jedoch im Durchschnitt einen Unterschied von 1.000 Schritten in den Tagessummen. Ich erwarte nie, dass alle Geräte übereinstimmen, da alle ihre eigenen Algorithmen zum Berechnen der Schritte verwenden, aber das ist ein großer Unterschied.

Mike Sawh

Mit der Schlafverfolgung können Sie die Schlafdauer erfassen, einen Schlafqualitätswert erhalten, eine Aufschlüsselung der Schlafphasen anzeigen und auch sehen, ob Ihr Schlaf unterbrochen wurde. Ich habe festgestellt, dass die erfasste Schlafdauer in den meisten Nächten im Vergleich zu den Daten des Oura Ring Gen 3 ähnlich war und auch Schlafphasen mit ähnlicher Dauer bot.

Auch die Herzfrequenzüberwachung während des Schlafs war weitgehend konsistent. Es sind nicht unbedingt bahnbrechende Schlafdaten, aber die Daten fühlten sich im Allgemeinen gut und nützlich an.

Was die Herzfrequenz betrifft, überwacht das Light die Herzfrequenz tagsüber und erkennt hohe und niedrige Ruheherzfrequenzwerte in der App. Leider fühlten sich diese Herzfrequenzdaten nicht besonders zuverlässig an. Während die Echtzeitmessungen gut mit denen anderer Herzfrequenz-Überwachungsuhren übereinstimmten, fühlten sich die durchschnittlichen Herzfrequenzdaten sehr hoch an und waren zeitweise 15 bis 20 Schläge pro Minute höher als bei diesen anderen Geräten.

Dies ist eine Smartwatch, die Ihre Trainingszeit verfolgen kann, auch wenn sie nicht in die Nähe eines Fitnessstudios gehört. Es gibt Trainingsprofile für Laufen, Schwimmen (Schwimmbad), Radfahren (drinnen und draußen), Bodybuilding und etwas allgemeines Fitness-Tracking, um andere Aktivitäten abzudecken, die hier nicht berücksichtigt werden.

Ich habe sie für Laufband- und Outdoor-Läufe, Rudertraining, Schwimmen und allgemeines Krafttraining verwendet und ich würde sagen, dass ihre Eigenschaften als Sportuhr gemischt sind.

Mike Sawh

Bei der Verwendung des angeschlossenen GPS für Läufe im Freien funktionierte es gut, es erfasste ähnliche Distanzen wie eine Garmin-GPS-Uhr und gab ein ähnliches Durchschnittstempo an. Ähnlich verhielt es sich mit der Laufverfolgung in Innenräumen, und die Herzfrequenz schnitt überraschenderweise besser ab als die kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz, die viel näher an einem Brustgurt eines Herzfrequenzmessers lag als erwartet. Bei Aktivitäten ohne dedizierte Modi ist das Tracking weitaus einfacher.

Hier erhalten Sie sicherlich keine vollwertige Sportuhr, aber die integrierte GPS-Unterstützung funktioniert gut und es gibt genug davon, die gut genug funktionieren, um sie beim Training damit nützlich zu machen.

Withings bietet Unterstützung für die Menstruationsverfolgung über die Uhr und geführte Atemübungen, bei denen die Uhr vibriert, um zu zeigen, wann ein- und ausgeatmet werden muss, um ein gutes Paket an verfügbaren Gesundheits-, Fitness- und allgemeinen Wellnessfunktionen zu vervollständigen.

Smartwatch-Funktionen

Telefonbenachrichtigungen anzeigen

Alarme und Timer

Funktioniert mit Apple Health, Google Health und Google Fit



Wie bei allen Hybrid-Smartwatches müssen Sie hinsichtlich ihres Verhaltens als Smartwatches Kompromisse eingehen, einfach weil Sie weniger digitalen Platz zum Spielen haben.

Die Withings-App ist ein ziemlich geschäftiger Ort und die Interaktion mit ihr kann überwältigend sein

Mike Sawh

Da die ScanWatch Light keinen sehr großen Bildschirm hat, sind einige Smarts nützlicher als andere. Es werden Telefonbenachrichtigungen angezeigt, Sie müssen jedoch warten, bis die Nachrichten horizontal durchgeblättert sind, um sie vollständig lesen zu können. Abgesehen vom Anzeigen von Benachrichtigungen ist alles ziemlich einfach. Sie können Timer und Alarme über die Uhr einrichten, aber wenn Sie Funktionen wie Zahlungen oder das Ändern von Zifferblättern wünschen, müssen Sie woanders suchen.

Über die Withings-App können Sie die Organisation der Bildschirme auf der Uhr anpassen, aber das ist auch schon alles. Die Withings-App ist ein ziemlich geschäftiger Ort und die Interaktion mit ihr kann überwältigend sein.

Wenn Sie sich außerdem für ein Abonnement von Withings+ entscheiden (9,95 $/8,95 £ pro Monat mit 1 Monat gratis oder 99,50 $/89,50 £ pro Jahr), öffnet sich Ihnen die Tür zu Dingen wie Health Improvement Scores, mit denen Sie Ihre allgemeine Gesundheit bewerten können, sobald Sie 3 erreicht haben Monatelange Daten zum Durchsehen. Sie erhalten auch Zugriff auf Programme, Workouts und Rezepte, allerdings gibt es hier nichts, was sich besonders bahnbrechend anfühlt.

Batterielebensdauer & Aufladen

30-Tage-Batterie im täglichen Gebrauch

2 Stunden Ladezeit

Verwendet eine proprietäre Ladestation

Die Scanwatch Light verspricht, Sie einen ganzen Monat lang auf dem Laufenden zu halten, bevor Sie sich die nicht ganz so schlanke Ladestation schnappen müssen, die am Uhrengehäuse befestigt wird, um sie wieder mit Strom zu versorgen.

Mike Sawh

Ich würde sagen, dass es sich um eine Uhr handelt, die mehr als eine Woche durchhalten kann, aber Sie müssen die Nutzung von Funktionen wie dem verbundenen GPS einschränken und die Häufigkeit der Atemfrequenz-Scans begrenzen, um auch nur annähernd an die 30 heranzukommen Tage.

Ich habe herausgefunden, dass der Batterieabfall im Allgemeinen nur 2–3 % betragen kann, aber gelegentlich kam es über Nacht zu einer merklichen Batterieentladung von etwa 10–15 %.

Laut Withings dauert das vollständige Aufladen zwei Stunden und eine 30-minütige Aufladung schaffte es, den Akku wieder um 40 % aufzuladen. Unter dem Strich ist es eine Uhr, die bequem eine ganze Woche hält und durchaus noch viel länger durchhalten kann.

Preis & Verfügbarkeit

Die Withings ScanWatch Light ist mit 249,95 $/229,95 £ zwar günstiger als die ScanWatch 2 (349,95 $/319,95 £), aber immer noch nicht so günstig wie frühere Withings-Hybride.

Sie können es bei Withings sowie bei BestBuy in den USA und bei Amazon in Großbritannien kaufen.

Das entspricht in etwa dem Preis, den Sie für eine Fossil Gen 6 Hybrid zahlen würden, und ist günstiger als konkurrierende Hybrid-Smartwatches wie die Garmin Vivomove Trend (269,99 $/279,99 £).

Weitere Optionen finden Sie in unserer Zusammenfassung der besten Smartwatches.

Sollten Sie die Withings ScanWatch Light kaufen?

Die Withings ScanWatch Light ist eine wirklich schöne Hybrid-Smartwatch, die den Trend des Unternehmens, digitale und analoge Welten zu verschmelzen, auf wirklich elegante Weise fortsetzt.

Wenn es um seine intelligenten Fähigkeiten geht, macht es definitiv einige Dinge besser als andere. Es fühlt sich an wie ein besserer Schlaf-Tracker als ein Schritt-Tracker, und die Leistung bei der Herzfrequenz-Tracking fühlt sich seltsamerweise besser an, wenn man trainiert, als wenn man es langsamer angehen lässt.

Als Smartwatch macht sie einen guten Job, wenn auch eine einfache, aber es gibt definitiv Hybrid-Smartwatches, die in dieser Hinsicht mehr können.

Wenn Sie den schönsten Hybrid suchen, ist dies der richtige für Sie. Wenn Sie einen Hybrid mit guten Fitness-, Wellness- und Smartwatch-Funktionen suchen, der dennoch in einem schönen Design verpackt ist, lohnt sich möglicherweise ein Blick in Richtung Garmin und seiner Vivomove-Serie.

Spezifikationen