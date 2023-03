Senior medewerkers van de onafhankelijke online nieuwssite Tut.by in Wit-Rusland hebben vrijdag lange straffen gekregen in een rechtbank met gesloten deuren in Minsk.

Hoofdredacteur Marina Zolotova, 45, en algemeen directeur Lyudmila Chekina, 54, werden veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Ze werden geconfronteerd met aanklachten die varieerden van “aanzetten tot haat” tot belastingontduiking, een populair middel om oppositieleden te viseren.

Beide journalisten werden in 2021 opgepakt en zagen samen met 13 van hun collega’s invallen in hun huizen.

De Wit-Russische Vereniging van Journalisten zei dat het vonnis “wrede wraak voor de waarheid” was. Reporters Zonder Grenzen noemde de zin ‘absurd’.

Twee anderen die als regeringscritici worden beschouwd, kregen 10 jaar gevangenisstraf, onder wie politiek analist en websiteredacteur Valeria Kostyugova.

Wat zit er achter het vonnis?

In augustus 2020, na een betwiste presidentsverkiezing, claimde de Wit-Russische sterke man Alexander Loekasjenko de overwinning en lanceerde hij een meedogenloos optreden tegen zijn democratische tegenstanders die zijn bijna 30-jarige regering betwistten.

Duizenden mensen werden gevangengezet wegens deelname aan massaprotesten tegen het regime van Loekasjenko, en honderden beweerden foltering waarvoor er bewijs is in Wit-Russische gevangenissen en gevangenkampen voor politieke oppositie.

Alle oppositieleden zitten in de gevangenis of leven in ballingschap, zoals Sviatlana Tsikhanouskaya, die haar man verving bij de betwiste presidentsverkiezingen in 2020 en later de overwinning claimde.

Tsikhanouskaya veroordeelde het vonnis tegen het leiderschap van Tut.by en noemde het “weer een poging van het regime om eerlijke journalistiek in Wit-Rusland te vermoorden”.

Het harde optreden breidde zich snel uit naar het maatschappelijk middenveld en de media en halverwege 2022 werd Tut.by bestempeld als een “extremistische organisatie” en gesloten door de Wit-Russische staatsautoriteiten.

Eerder deze maand uitte de internationale gemeenschap haar bezorgdheid toen Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski een gevangenisstraf van tien jaar kreeg.

Hoe staat het nu met de publicatie?

Sommige journalisten met Tut.by vluchtten tijdens het harde optreden naar Oekraïne en vestigden zich opnieuw onder de publicatietitel “Zerkalo” of “spiegel” indien vertaald uit het Russisch.

Vooruitlopend op de achterstallige draconische gevangenisstraffen, schreven Zerkalo-journalisten: “Mila, Marina, we zijn trots op je. Je integriteit en veerkracht zijn een voorbeeld voor ons allemaal.”

Ze voegden eraan toe: “We zullen uw werk voortzetten: de Wit-Russische mensen het echte nieuws vertellen, wat er ook gebeurt.”

ar/msh (AFP, Reuters)