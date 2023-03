Im Ampel-Streit over de Verwendung synthetische Kraftstoffe hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) seinen Widerstand tegen de derzeit vorliegenden EU-Pläne für ein Ende von Neuzulassungen von Autos mit Verbrennermotoren bekräftigt. Die EU-Kommission heeft een lange tijd een Kompromissvorschlag vorlegen müssen, sagte er der “Rheinischen Post” (Freitagsausgabe). “Aber nachdem bis jetzt nichts auf dem Tisch liest, konnen wir als FDP nicht zustertimmen.”

Dat FDP beste, dat is na 2035 geplant EU-Verbot für Neuzulassungen von Autos mit Verbrennermotoren een Ausnahme für Fahrzeuge gibt, die mitsyntheten Kraftstoffen – sogenannten E-Fuels – betrieben. Als de Frage beantwortet zijn, “wie de motoren van 2035 gebruikten werden gekönnen, toen ze nachweislich nur mit synthetische Kraftstoffen betankt waren, werden Wissing.

EU-Parlement en Mitgliedstates zouden in oktober grundsätzlich auf das Verbrenner-Aus geeinigt. Allerhande dingen die u kunt doen, zijn dat de EU-Kommissie ergebnisoffensief een enkele, obv brandstofverbruik met E-Fuel-fähigem Verbrennungsmotor zukünftig nicht maar zugelassen waren konnten. De finale Bestätigung der Einigung staat in der kommenden Woche an. Zuvor beraten am Freitag bereits die EU-Botschafter über die Frage.

Grundsätzliche Unterstützung in ihrer E-Fuels-Forderung kommt die FDP aus der Opposition: Die Unionsfraktion will nach Informationen der “Rheinischen Post” am Freitag im Bundestag über einen Antrag abstimmen lassen, wonach sich die Bundesregierung für Technologieoffenheit bei Antiben en E-Fuels als alternatief Kraftstof voor auto’s mit Verbrenner-Motoren einsetzen soll.

“Damit die Mobilität für alle Menschen in Deutschland bezahlbar bleibt, Arbeitsplätze erhalten und die Klimaschutzziele im Verkehr erreichtwere, müssen von der Bundesregierung – neben der Elektromobilität – alle weiteren zur Verfügung stehendendendendendendendenden technische en regulerende Möglichkeiten für alternatieve Anti- en Kraft stof “Ik ben geinteresseerd in de gemotoriseerde individuele voertuigen van E-Fuels, Wasserstoff, fortschrittliche Biokraftstoffe en nachhaltig gecertificeerde Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse.”

AFP