Wissenswertes über COP27, die UN-Klimakonferenz

Mehr als 30.000 Menschen, die Regierungen, Unternehmen sowie Umwelt- und Menschenrechtsgruppen auf der ganzen Welt vertreten, werden voraussichtlich nächste Woche zusammenkommen, um über den Klimawandel zu fachsimpeln. Anlass ist der jährliche Klimagipfel der Vereinten Nationen, genannt 27. Conference of the Parties, kurz COP27, der vom 6. bis 18. November stattfinden soll.

Die Konferenz wird jedes Jahr als Gelegenheit für die Welt angepriesen, zusammenzukommen, um die Klimakrise anzugehen. Die Staats- und Regierungschefs der Welt gehen manchmal neue Verpflichtungen ein, um die Treibhausgasemissionen ihres Landes einzudämmen, oder schließen Vereinbarungen mit anderen Staatsoberhäuptern über den Übergang zu sauberer Energie und stecken Geld in den Aufbau einer widerstandsfähigeren Welt. Häufiger gehen Befürworter enttäuscht von mageren Fortschritten weg. Es gibt also eine Menge Hype zu durchwaten Der Rand einen Leitfaden für die diesjährigen Klimaverhandlungen zusammengestellt.

Es war einmal im Jahr 1992, als fast alle Nationen der Erde das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen unterzeichneten. Das verpflichtete sie dazu, zusammenzuarbeiten, um die globale Erwärmung zu begrenzen, die zu extremen Wetterkatastrophen führt, Arten zum Aussterben bringt und tief liegende Inseln ertrinkt.

COP-Meetings sind zu einer Goldgrube für alle geworden, die durch den Klimawandel etwas zu verlieren oder zu gewinnen haben

Die Länder, die diese Konvention ratifiziert haben (derzeit sind es 197), wurden zur „Konferenz der Vertragsparteien“. Und 1995 hielten sie ihr erstes COP-Treffen in Berlin, Deutschland, ab. Jetzt sind wir auf der COP27 – das 27. Mal, dass diese Länder zusammengekommen sind, um zu versuchen, die Welt zu retten. An diesem Punkt sind die COP-Treffen zu einer Goldgrube für jeden geworden, der durch den Klimawandel etwas zu verlieren oder zu gewinnen hat. Indigene Völker entsenden ihre eigenen Delegierten, um ihre Interessen zu vertreten. Aktivisten aus der Umgebung und aus der ganzen Welt überschwemmen die Straßen vor der Konferenz. Unternehmen von Big Tech bis zur Industrie für fossile Brennstoffe gründen Geschäfte, um zu versuchen, sich als Teil der Lösung zu verkaufen.

Wenn sich der Klimawandel nach 27 Jahren immer noch verschlimmert, warum interessiert uns diese Konferenz immer noch?

Dies ist eine heftige Debatte, sogar innerhalb der Konferenz. „So wie es ist, funktionieren die COPs nicht wirklich“, sagte die Jugendklimaaktivistin Greta Thunberg, die bei der letztjährigen Konferenz eine Mediensensation war, während einer Veranstaltung in London diese Woche, nachdem sie angekündigt hatte, dass sie dieses Jahr nicht an der COP27 teilnehmen werde. „Die COPs werden hauptsächlich als Gelegenheit für Führer und Machthaber genutzt, um Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie viele verschiedene Arten von Greenwashing anwenden“, sagte Thunberg.

Für viele Aktivisten scheint es, als ob die Gletscher schneller schmelzen, als sich die Länder auf eine Politik zur Begrenzung des Klimawandels einigen können. Es dauerte Jahrzehnte, bis die COP21 die bisher bedeutendste Entscheidung einer dieser Konferenzen hervorbrachte – das wegweisende Pariser Abkommen, das 2015 angenommen wurde. Dieses Abkommen ist eine Grundlage für viele Bemühungen, heute Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Es legte eine forschungsgestützte Grenze dafür fest, wie viel globale Erwärmung Länder zu tolerieren bereit sind, und machte die Länder dafür verantwortlich, „den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg zu begrenzen auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau.“

Die Alternative ist, dass wir ein ganz neues Ausmaß der Klimazerstörung erreichen werden

Die Welt hat sich bereits um 1,2 Grad Celsius erwärmt – wir haben also nicht mehr viel Spielraum. Um unter dieser 1,5-Grad-Schwelle zu bleiben, müssen in den nächsten Jahrzehnten Netto-Null-Treibhausgasemissionen erreicht werden. Das ist ein kurzer Zeitrahmen, um die ganze Welt auf saubere Energie umzustellen. Die Alternative ist, dass wir ein ganz neues Ausmaß der Klimazerstörung erreichen werden, einschließlich der Auslöschung der weltweiten Korallenriffe und der Verwandlung doppelt so vieler Megastädte der Welt in „hitzegestresste“ Orte.

Und trotz aller Zusagen der COPs rast die Welt immer noch auf eine Erwärmung über 2 Grad Celsius zu. Dies gilt sogar, nachdem die Länder bei der COP im vergangenen Jahr aktualisierte nationale Aktionspläne eingereicht hatten, die eine wichtige Frist für die Nationen darstellten, um ihre Verpflichtungen im Rahmen des Pariser Abkommens zu erhöhen.

Was ist neu an der COP27?

Angesichts der immer noch katastrophalen Situation wird sich die diesjährige COP stark darauf konzentrieren, herauszufinden, wie man mit den Folgen des Klimawandels leben kann. Eines der großen Schlagworte auf der COP27 ist also „Anpassung“. Insbesondere müssen Delegierte aus wohlhabenderen Ländern ausarbeiten, wie sie ihr Versprechen einlösen wollen, das sie letztes Jahr gemacht haben, „Anpassungsmaßnahmen“ doppelt zu finanzieren – eine Zusage von etwa 40 Milliarden Dollar pro Jahr bis 2025.

Das Geld soll in eine neue und verbesserte Infrastruktur fließen, die dazu beitragen könnte, die Menschen in einer sich erwärmenden Welt zu schützen. Das könnte wie Städte aussehen, die darauf ausgelegt sind, der Hitze besser zu trotzen, oder wie Gemeinden, die weniger wahrscheinlich in einem Lauffeuer ausgelöscht werden. Oder es könnte erweiterte Frühwarnsysteme bedeuten, die die Menschen vor einer Flut oder einem Sturm warnen, der auf sie zukommt. In diesem Jahr gibt es Bestrebungen, noch mehr Mittel für diese Art von Anpassungsprojekten zu sichern, zumal die Anpassungskosten in den Entwicklungsländern bis zum Ende des Jahrzehnts auf über 300 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt werden. Befürworter drängen auch auf mehr lokal geführte Lösungen, da es von Ort zu Ort anders aussieht, was es bedeutet, mit dem Klimawandel zu leben, und die von Klimakatastrophen am stärksten betroffenen Menschen nicht immer in die Planungstische einbezogen wurden.

Eine Mahnwache für die finanzielle Entschädigung der vom Klimawandel schwer Betroffenen vor der COP26 in Glasgow. Foto von Christoph Soeder / picture alliance via Getty Images

In diesem Jahr wächst auch die Empörung über die mangelnde Unterstützung von Gemeinden, die bereits irreparable Schäden durch Klimakatastrophen erlitten haben. Kleine Inselstaaten mussten beispielsweise bereits ganze Bevölkerungsgruppen von verschwundenen Inseln evakuieren. Sie mussten diese Kosten tragen, obwohl sie nur sehr wenig zur Verschmutzung beigetragen haben, die den Klimawandel verursacht.

Wohlhabendere Nationen, angeführt von den USA, haben in der Vergangenheit wesentlich mehr Treibhausgasemissionen emittiert. Das Argument ist also, dass sie einen Teil des Geldes ausgeben sollten, um für die Folgen aufzukommen. Befürworter und Delegierte einiger der am stärksten gefährdeten Nationen wollen einen Finanzierungsmechanismus für diese Art von „Verlust und Schaden“. Und während wohlhabendere Nationen diese Idee in früheren COPs immer und immer wieder auf den Kopf gestellt haben, sehen sie sich mit einer Welle der Unterstützung für die Finanzierung von Verlusten und Schäden durch Entwicklungsländer konfrontiert, da der Klimawandel einen immer größeren Tribut fordert.

Natürlich gibt es auf der COP27 immer noch großen Druck auf die Länder, mehr zu tun, um die Verschmutzung des Planeten von vornherein zu verhindern. Umweltverbände hoffen auf aktualisierte nationale Verpflichtungen aus der COP27, zumal sich die Länder im vergangenen Jahr darauf geeinigt haben, ihre Ziele für 2030 „zu überdenken und zu verstärken“.

Wo findet die COP27 statt?

Die Konferenz findet in Sharm el-Sheikh, Ägypten, statt. Infolgedessen gibt es bei der diesjährigen UN-Klimakonferenz einen weiteren Elefanten im Raum: Ägyptens Vorgehen gegen Klimaproteste – und abweichende Stimmen im weiteren Sinne. Berichten zufolge wurden in den Tagen vor der Klimakonferenz Dutzende von Menschen festgenommen, um Demonstrationen zu unterdrücken, was zu Zehntausenden weiterer politischer Gefangener hinzukommt, von denen angenommen wird, dass sie derzeit in Ägypten inhaftiert sind.

Bei der diesjährigen UN-Klimakonferenz steht noch ein weiterer Elefant im Raum: Ägyptens Vorgehen gegen Klimaproteste

Das hat zur Skepsis darüber beigetragen, was auf dieser Klimakonferenz erreicht werden könnte, insbesondere wenn lokale Stimmen ungehört bleiben. Die diesjährige Konferenz trägt den Titel „Afrikas COP“. Der gesamte afrikanische Kontinent ist nur für etwa 3 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Aber viele Länder in der Region sind mit übergroßen Klimaauswirkungen konfrontiert. Das Horn von Afrika beispielsweise befindet sich mitten in der längsten Dürre seit Jahrzehnten, da der Klimawandel das Dürrerisiko erhöht. Mit fünf ausgedörrten Regenzeiten in Folge sind in diesem Jahr mehr als 50 Millionen Menschen in sieben Ländern, die sich vom Sudan und Eritrea bis nach Kenia und Uganda erstrecken, mit akuter Ernährungsunsicherheit konfrontiert. Diese krassen Unterschiede sind ein weiterer Faktor, der auf der COP27 die Prioritäten Anpassung und Verluste und Schäden einnimmt.