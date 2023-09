WWissenschaftlern in Israel ist es gelungen, aus menschlichen Zellen embryonenähnliche Strukturen für Forschungszwecke zu züchten, ohne Ei- und Samenzellen zu verwenden. Eine Studie dazu veröffentlichte das Team um den palästinensischen Wissenschaftler Jacob Hanna vom israelischen Weizmann-Institut am Mittwoch in der Fachzeitschrift Nature. Seine Methode weckt Hoffnungen auf eine bessere Erforschung von Fehlgeburten und Geburtsfehlern.

Anfang des Jahres veröffentlichten Hanna und seine Kollegen sogenannte Pre-Print-Studien der von ihnen geschaffenen embryonalen Strukturen. Anders als bei der jetzt veröffentlichten „Nature“-Studie wurden diese Ergebnisse jedoch nicht von unabhängigen Wissenschaftlern in einem sogenannten Peer-Review-Verfahren überprüft. Einige Experten sprachen nun von einem „beeindruckenden“ Forschungserfolg.

Das Forscherteam sagt, sie hätten menschliche embryonale Stammzellen dazu gebracht, sich selbst zusammenzusetzen, um einem menschlichen Embryo zu ähneln. Diese Modellembryonen wurden bis zu 14 Tage lang gezüchtet. Dies ist in vielen Ländern die gesetzliche Obergrenze für die Forschung an einem menschlichen Embryo. Im Alter von etwa 14 Tagen beginnt die Entwicklung des Gehirns und der Organe.

Größere Ähnlichkeit mit menschlichen Embryonen

Das Forschungsteam betont in seiner Studie, dass sich seine Methode deutlich von der anderer Stammzellforscher unterscheidet. Demnach werden die embryonalen Stammzellen chemisch und nicht genetisch verändert. Die resultierenden Strukturen ähnelten eher echten menschlichen Embryonen und entwickelten außerdem einen Dottersack und eine Fruchtblase.







Die so gezüchteten Strukturen eignen sich besser für die Erforschung von Fehlgeburten, Geburtsfehlern und Unfruchtbarkeit, erklärte der Mikrobiologe James Briscoe vom Londoner Francis Crick Institute. Die Forschung von Hannas Team sei „ein Fortschritt, der ein Fenster in die Phase der menschlichen Entwicklung öffnet, in der viele Schwangerschaften vorzeitig enden und die bisher nur sehr schwer zu untersuchen war“.

Die embryoähnlichen Strukturen „ähnelten stark der Situation in der Gebärmutter, sind aber nicht identisch“, sagte Briscoe. Auch die Erfolgsquote beim Aufbau der Strukturen ist gering. Nur in einem kleinen Prozentsatz der Fälle ordnen sich die Stammzellen richtig an.

Der Stammzellexperte Darius Widera von der britischen University of Reading erklärte, dass die nun entwickelten embryoähnlichen Strukturen im Gegensatz zu früheren Versuchen „die meisten Zelltypen aufwiesen, die in sich entwickelnden Embryonen vorkommen“.







Laut Widera zeigt die Studie, „dass die Modelle menschlicher Embryonen immer ausgefeilter werden und den Prozessen der normalen Entwicklung näher kommen“. Das bedeute aber auch, dass die Embryonenforschung „dringlicher denn je einen robusten Regulierungsrahmen brauche“. Zusätzlich zu den jeweiligen nationalen Gesetzen setzen sich die meisten Wissenschaftler im Forschungsbereich aus ethischen Gründen freiwillig Grenzen.