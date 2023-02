Wissenschaftler schlagen Alarm wegen Vogelgrippe-Mutationen — RT World News

Das Virus ist auf Säugetiere auf der ganzen Welt übergegangen und könnte möglicherweise auf Menschen übertragen werden, behaupten Forscher

Gesundheitsbeamte aus Europa und den USA fordern internationale Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung der Vogelgrippe, da die Befürchtungen zunehmen, dass das Virus mutieren und sich unter Menschen ausbreiten könnte. Es wurde festgestellt, dass eine Reihe von Säugetieren eine mutierte Version des Erregers inmitten des größten Ausbruchs der Vogelgrippe aller Zeiten in sich tragen.

Das H5N1-Virus hat bereits rund 208 Millionen Vögel auf der ganzen Welt getötet. Aber die neuesten Zahlen zeigen, dass es auch mindestens 200 registrierte Fälle von Säugetieren gibt, die sich mit der Krankheit infiziert haben.

In Großbritannien hat die Tier- und Pflanzengesundheitsbehörde (APHA) Berichten zufolge neun Otter und Füchse gefunden, die positiv auf das hochpathogene H5N1-Virus getestet wurden. In den USA wurde die Krankheit bei Stinktieren, Bären, einem Waschbären und einem Rotfuchs gefunden. In Frankreich hatte sich das Virus auf eine Katze ausgebreitet und auch auf einer spanischen Nerzfarm einen Ausbruch verursacht. Die Vogelgrippe wurde auch bei Robben und Delphinen nachgewiesen.

Forscher glauben, dass diese Tiere sich mit dem Virus angesteckt haben, indem sie sich von toten oder kranken Vögeln ernährten, die mit der Krankheit infiziert waren. Es wird angemerkt, dass das in diesen Tieren gefundene Virus Anzeichen einer Mutation aufwies, die es ihm ermöglichte, Säugetiere leichter zu infizieren. Wissenschaftler sagen jedoch, dass sie noch keine Beweise dafür gesehen haben, dass das Virus in der Lage ist, zwischen Säugetieren zu springen.

Dennoch warnen Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens jetzt davor, dass das Virus weiter mutieren und diese Fähigkeit erlangen und sogar lernen könnte, auf Menschen überzuspringen. Sie haben jedoch darauf hingewiesen, dass das Risiko für die Öffentlichkeit besteht „sehr niedrig.“

Im Gespräch mit der BBC erklärte Professor Ian Brown, Leiter der wissenschaftlichen Dienste der APHA, dies „Das Virus ist absolut auf dem Vormarsch“ und forderte größere internationale Maßnahmen zur Bekämpfung seiner Ausbreitung. Er räumte ein, dass der aktuelle Ausbruch das Risiko berge, sich möglicherweise in eine Pandemie wie Covid-19 zu verwandeln.









„Diese globale Ausbreitung ist besorgniserregend. Wir müssen weltweit nach neuen Strategien suchen, diesen internationalen Partnerschaften, um diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Wenn wir das Problem nicht weltweit lösen, werden wir dieses Risiko weiterhin tragen“, er sagte.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es in den letzten 20 Jahren etwa 830 Fälle von Infektionen des Menschen mit dem Vogelgrippevirus H5N1, von denen 457 tödlich verliefen. Die letzten fünf Fälle wurden während dieses jüngsten Ausbruchs bestätigt, der vermutlich im Oktober 2021 begonnen hat.

Britische Gesundheitsbehörden haben die Öffentlichkeit aufgefordert, keine toten oder kranken Vögel anzufassen. Die Menschen werden auch gebeten, alle toten Greifvögel, drei oder mehr tote wilde Wasservögel oder Möwen oder fünf oder mehr tote Vögel jeder Art, die sie finden, dem Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten zu melden.