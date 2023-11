Wissenschaftler schießen erstes naturgetreues 3D-Bild des dicken Filaments des Herzmuskels von Säugetieren

Dieser Artikel wurde gemäß dem Redaktionsprozess und den Richtlinien von Science X überprüft. Die Redakteure haben die folgenden Attribute hervorgehoben und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit des Inhalts sichergestellt: faktengeprüft peer-reviewte Veröffentlichung vertrauenswürdige Quelle Korrekturlesen OK!



Darstellung der interagierenden dicken und dünnen Filamente im Herzsarkomer basierend auf strukturellen Kryo-Elektronentomographiedaten. Quelle: MPI für Molekulare Physiologie × schließen

Darstellung der interagierenden dicken und dünnen Filamente im Herzsarkomer basierend auf strukturellen Kryo-Elektronentomographiedaten. Quelle: MPI für Molekulare Physiologie



Vorhofflimmern, Herzinsuffizienz und Schlaganfall – hypertrophe Kardiomyopathie kann zu vielen schwerwiegenden Gesundheitsproblemen führen und ist eine der Hauptursachen für plötzlichen Herztod bei Menschen unter 35 Jahren.

„Der Herzmuskel ist ein zentraler Motor des menschlichen Körpers. Natürlich lässt sich ein kaputter Motor leichter reparieren, wenn man weiß, wie er aufgebaut ist und wie er funktioniert“, sagt Stefan Raunser.

„Zu Beginn unserer Muskelforschung war es uns gelungen, den Aufbau der wesentlichen Muskelbausteine ​​und deren Wechselwirkung mittels Kryo-Elektronenmikroskopie sichtbar zu machen. Dabei handelte es sich jedoch um statische Aufnahmen von Proteinen aus der lebenden Zelle. Sie sagen uns nur wenig.“ darüber, wie das sehr variable, dynamische Zusammenspiel der Muskelkomponenten den Muskel in seiner natürlichen Umgebung bewegt“, sagt Raunser.

Skelett- und Herzmuskeln ziehen sich durch die Interaktion zweier Arten paralleler Proteinfilamente im Sarkomer zusammen: dünne und dicke. Das Sarkomer ist in mehrere Regionen, sogenannte Zonen und Bänder, unterteilt, in denen diese Filamente unterschiedlich angeordnet sind. Das dünne Filament besteht aus F-Aktin, Troponin, Tropomyosin und Nebulin.

Das dicke Filament besteht aus Myosin, Titin und Myosin-bindendem Protein C (MyBP-C). Letztere können Verbindungen zwischen den Filamenten bilden, während Myosin, das sogenannte Motorprotein, mit dem dünnen Filament interagiert, um Kraft und Muskelkontraktion zu erzeugen. Veränderungen der dicken Filamentproteine ​​werden mit Muskelerkrankungen in Verbindung gebracht. Ein detailliertes Bild des dicken Filaments wäre für die Entwicklung therapeutischer Strategien zur Heilung dieser Krankheiten von immenser Bedeutung, fehlte aber bisher.



3D-Struktur des Sarkomers mit dicken (lila) und dünnen (grünen) Filamenten. Quelle: MPI für Molekulare Physiologie

Meilensteine ​​der Muskelforschung

„Wenn man vollständig verstehen will, wie der Muskel auf molekularer Ebene funktioniert, muss man sich seine Bestandteile in ihrer natürlichen Umgebung vorstellen – eine der größten Herausforderungen in der biologischen Forschung heutzutage, die mit traditionellen experimentellen Ansätzen nicht bewältigt werden kann“, sagt Raunser.

Um dieses Hindernis zu überwinden, entwickelte sein Team einen Elektronen-Kryotomographie-Workflow, der speziell auf die Untersuchung von Muskelproben zugeschnitten ist: Die Wissenschaftler frieren Herzmuskelproben von Säugetieren, die von der Gautel-Gruppe in London hergestellt wurden, bei sehr niedriger Temperatur (–175 °C) blitzschnell ein ).

Dadurch bleiben ihre Hydratation und Feinstruktur und damit ihr ursprünglicher Zustand erhalten. Anschließend wird ein fokussierter Ionenstrahl (FIB-Fräsen) angewendet, um die Proben auf eine ideale Dicke von etwa 100 Nanometern für das Transmissionselektronenmikroskop auszudünnen, das mehrere Bilder aufnimmt, wenn die Probe entlang einer Achse geneigt wird.



Dicke Filamentstruktur im entspannten Herzsarkomer. Das obere Bild zeigt einen tomographischen Schnitt eines Herzsarkomers. Dünne Filamente sind mit einem grünen und dicke Filamente mit einem violetten Pfeil gekennzeichnet. Das mittlere Bild zeigt die rekonstruierten dicken (lila) und dünnen (grün) Filamente. Das untere Bild zeigt die Struktur des dünnen Filaments, das sich über mehrere Sarkomerregionen erstreckt. Der Maßstabsbalken zeigt 50 nm. Quelle: MPI für Molekulare Physiologie × schließen

Dicke Filamentstruktur im entspannten Herzsarkomer. Das obere Bild zeigt einen tomographischen Schnitt eines Herzsarkomers. Dünne Filamente sind mit einem grünen und dicke Filamente mit einem violetten Pfeil gekennzeichnet. Das mittlere Bild zeigt die rekonstruierten dicken (lila) und dünnen (grün) Filamente. Das untere Bild zeigt die Struktur des dünnen Filaments, das sich über mehrere Sarkomerregionen erstreckt. Der Maßstabsbalken zeigt 50 nm. Quelle: MPI für Molekulare Physiologie



Schließlich rekonstruieren rechnerische Methoden ein dreidimensionales Bild mit hoher Auflösung. In den letzten Jahren hat Raunsers Gruppe den maßgeschneiderten Arbeitsablauf erfolgreich angewendet, was zu zwei aktuellen bahnbrechenden Veröffentlichungen führte: Sie produzierten die ersten hochauflösenden Bilder des Sarkomers und eines bislang nebulösen Muskelproteins namens Nebulin.

Beide Studien liefern beispiellose Einblicke in die 3D-Organisation von Muskelproteinen im Sarkomer, z. B. wie Myosin an Aktin bindet, um die Muskelkontraktion zu steuern, und wie Nebulin an Aktin bindet, um es zu stabilisieren und seine Länge zu bestimmen.

Fertigstellung des Gemäldes

In ihrer aktuellen Studie erstellten die Wissenschaftler das erste hochauflösende Bild des dicken Herzfadens, der sich über mehrere Regionen im Sarkomer erstreckt.

„Mit 500 nm Länge ist dies die längste und größte Struktur, die jemals durch Kryo-ET gelöst wurde“, sagt Davide Tamborrini vom MPI Dortmund, Erstautor der Studie. Noch beeindruckender sind die neu gewonnenen Erkenntnisse über die molekulare Organisation des dicken Filaments und damit über seine Funktion. Die Anordnung der Myosinmoleküle hängt von ihrer Position im Filament ab.

Die Wissenschaftler vermuten, dass das dicke Filament dadurch zahlreiche muskelregulierende Signale wahrnehmen und verarbeiten und so die Stärke der Muskelkontraktion je nach Sarkomerregion regulieren kann. Sie enthüllten auch, wie Titinketten entlang des Filaments verlaufen. Titinketten verflechten sich mit Myosin, fungieren als Gerüst für dessen Aufbau und steuern wahrscheinlich eine längenabhängige Aktivierung des Sarkomers.

„Unser Ziel ist es, eines Tages ein vollständiges Bild des Sarkomers zu zeichnen. Das Bild des dicken Filaments in dieser Studie ist „nur“ eine Momentaufnahme im entspannten Zustand des Muskels. Um vollständig zu verstehen, wie das Sarkomer funktioniert und wie es reguliert wird.“ „Wir wollen es in verschiedenen Zuständen analysieren, zum Beispiel während der Kontraktion“, sagt Raunser. Der Vergleich mit Proben von Patienten mit Muskelerkrankungen wird letztendlich zu einem besseren Verständnis von Krankheiten wie der hypertrophen Kardiomyopathie und zur Entwicklung innovativer Therapien beitragen.

Die Arbeit wird in der Zeitschrift veröffentlicht Natur.