Wissenschaftler haben das Rätsel um das Aussterben afrikanischer Elefanten gelöst. Die Bedrohung ist möglicherweise noch nicht vorbei

Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter „Wonder Theory“ von CNN an. Entdecken Sie das Universum mit Neuigkeiten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.





CNN

—



Die Ursache für das mysteriöse Massensterben afrikanischer Elefanten wurde endlich geklärt – und Wissenschaftler, die einen neuen Bericht verfasst haben, sagen, dass die Ausbrüche unter Bedingungen, die durch die anhaltende Klimakrise geschaffen wurden, wahrscheinlicher sein könnten.

Zwischen Ende August und November 2020 starben im Nordwesten Simbabwes 35 afrikanische Elefanten unter rätselhaften Umständen. Elf der riesigen Herdentiere starben innerhalb von 24 Stunden.

„Sie starben über einem sehr schmalen Fenster. Das ist einer der rätselhaftesten Teile des gesamten Puzzles. So viele Tiere sterben in einem so kurzen Zeitraum ziemlich nah beieinander, aber nicht direkt nebeneinander. Für mich ist es wirklich etwas Einzigartiges, auf jeden Fall in diesem Teil der Welt“, sagte Dr. Chris Foggin, ein Tierarzt beim Victoria Falls Wildlife Trust in Simbabwe Mitautor der Studie zur Todesursache.

Anfang desselben Jahres waren im benachbarten Nordbotswana im Laufe von drei Monaten ebenfalls etwa 350 Elefanten plötzlich gestorben.

Beamte und Experten konnten sich zunächst nicht erklären, zu welchem ​​Aussterben es in der größten Elefantenpopulation Afrikas kam. Wilderei, Vergiftungen und Dürre wurden dafür verantwortlich gemacht.

Es stellte sich heraus, dass die Elefanten in Simbabwe durch eine bakterielle Infektion getötet wurden. Dies geht aus einer Untersuchung hervor, die auf Proben von 15 der in diesem Land verstorbenen Tiere basiert.

Eine am 25. Oktober in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte Analyse ergab Hinweise auf eine Infektion durch ein wenig bekanntes Bakterium namens Bisgaard-Taxon 45, das eine Septikämie oder Blutvergiftung verursachte.

Die Todesfälle ereigneten sich, als die Nahrungs- und Wasserressourcen während der Trockenzeit zur Neige gingen, was die Elefanten dazu zwang, immer größere Entfernungen zurückzulegen, um nach Wasser zu suchen und Futter zu suchen.

Chris Foggin Forscher entnahmen Proben von 15 der toten Elefanten.

Die Autoren sagten, dass Hitze, Dürre und Bevölkerungsdichte in diesem Gebiet wahrscheinlich zu dem Ausbruch beigetragen hätten.

Und die von Wissenschaftlern prognostizierten extremen Bedingungen werden mit der Erwärmung der Erde häufiger auftreten und könnten in Zukunft zu mehr Elefantensterben führen.

„Es ist verfrüht zu sagen, dass der Klimawandel (dies) beeinflusst hat, aber er könnte dies in Zukunft tun, wenn es mehr und längere Dürren gibt oder sich die Niederschlagsmuster (ändern) und wir eine viel härtere Trockenzeit haben“, sagte Foggin. „Ich denke, wenn das der Fall ist, ist es wahrscheinlicher, dass diese Art von Sterblichkeitsereignis erneut auftritt.“

Die Elefantensterblichkeit in Botswana wurde auf cyanobakterielle Neurotoxine zurückgeführt, weitere Details wurden jedoch nicht veröffentlicht, heißt es in der Studie. Foggin sagte, es gebe keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen dem Elefantensterben in Simbabwe und Botswana.

Der afrikanische Elefant ist eine Flaggschiffart, die durch Wilderei und Lebensraumverlust erheblich unter Druck steht. Laut der Studie ist die Population, die auf der Roten Liste der International Union for Conservation of Nature als gefährdet eingestuft ist, zwischen 2007 und 2014 um 144.000 auf etwa 350.000 zurückgegangen, wobei die anhaltenden Verluste jedes Jahr auf 8 % geschätzt werden.

Etwa 227.900 Elefanten leben im Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area – 500.000 Quadratkilometer (193.051 Quadratmeilen) geschütztes Land, das etwa 90 % innerhalb Botswanas und Simbabwes liegt.

In sechs der 15 Proben wurden Hinweise auf eine Infektion gefunden, schrieben die Autoren der Studie, was durch die Isolierung des Bakteriums im Labor und eine eingehende genetische Analyse bestätigt wurde.

Es gab keine Hinweise auf Toxine, auch nicht durch Cyanobakterien, oder auf eine Virusinfektion.

Darüber hinaus wurden in der Nähe toter Elefanten keine toten Aasfresser oder andere Wildtierarten gemeldet oder beobachtet, wie dies bei einer Zyanid- oder anderen absichtlichen Vergiftung zu erwarten wäre, heißt es in der Studie.

„Obwohl es keine kulturellen oder molekularen Beweise gab, die das Bisgaard-Taxon 45 bei mehr als sechs Todesfällen in Simbabwe bestätigten, befanden sich die untersuchten Elefanten in einem guten körperlichen Zustand und es ist unwahrscheinlich, dass sie allein an dürrebedingtem Hunger oder schwerer Dehydrierung gestorben sind“, heißt es in der Studie.

Keinem Elefanten wurden durch Wilderei die Stoßzähne entfernt, und es wurden keine äußeren Anzeichen eines Traumas beobachtet. Tests auf Milzbrand seien ebenfalls negativ ausgefallen, fügte Foggin hinzu.

Die Forscher sagten, sie hätten die Bakterien in den anderen Proben nicht nachweisen können – eine Tatsache, die sie auf die schlechte Qualität der Proben und Verzögerungen beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen zurückführten, was bedeutete, dass es für die Durchführung einiger Laborarbeiten zu spät war.

„Die meisten Schlachtkörper waren zum Zeitpunkt der Probenahme degradiert, wodurch die Qualität der ersten Probe schlecht war. Darüber hinaus erfordert der Export von Wildtierproben zur Analyse die Einholung mehrerer Genehmigungen von verschiedenen Stellen – ein Prozess, der Monate dauern kann“, heißt es in der Studie.

Das Bisgaard-Taxon 45 wurde bereits mit Tiger- und Löwenbisswunden beim Menschen in Verbindung gebracht. Die Bakterien haben wurde auch bei Streifenhörnchen und gesunden Papageien in Gefangenschaft gefunden.

Der Mikroorganismus, der keinen offiziellen Namen hat, ist eng mit einem anderen, häufiger vorkommenden Bakterium namens Pasteurella multocida verwandt, das bei anderen Tieren, einschließlich Asiatischen Elefanten, eine hämorrhagische Septikämie verursachen kann.

Dieses Bakterium Die Studie stellte außerdem fest, dass die Krankheit auch mit dem Massensterben von 200.000 vom Aussterben bedrohten Saiga-Antilopen in Kasachstan im Jahr 2015 in Verbindung gebracht wurde.

Foggin sagte, Forscher hätten die Tierwelt in der Gegend auf das Vorhandensein der Bakterien überwacht, aber seit 2020 seien keine weiteren Todesfälle von Elefanten infolge des Bisgaard-Taxons 45 bestätigt worden.