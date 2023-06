Ein internationales Forschungsteam hat die erste genetische Variante entdeckt, die mit dem Fortschreiten der Multiplen Sklerose (MS) zusammenhängt.

Die von Wissenschaftlern der University of California, San Francisco (UCSF) und der University of Cambridge im Vereinigten Königreich geleitete Gruppe analysierte Daten von rund 22.000 MS-Patienten in einer genomweiten Assoziationsstudie, die Statistiken verwendet, um genetische Varianten sorgfältig zu verknüpfen auf bestimmte Eigenschaften. Ihre Ergebnisse wurden am Mittwoch in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

Die Forscher weisen in der Studie darauf hin, dass die Vererbung dieser Variante von beiden Elternteilen die Zeit bis zur Notwendigkeit eines Gehstocks im Durchschnitt um fast vier Jahre verkürzt, verglichen mit MS-Patienten, die die Variante nicht von Mutter und Vater geerbt haben.

Die fragliche genetische Variante sitzt zwischen zwei Genen, von denen eines an der Reparatur beschädigter Zellen und das andere an der Kontrolle von Virusinfektionen beteiligt ist. Beide Gene sind im Gehirn und im Spiralstrang aktiv.

„Das ist ein überzeugender Beweis dafür, dass es stark davon abhängt, wie gut Ihr Gehirn mit den Angriffen des Immunsystems zurechtkommt“, die bei Multipler Sklerose auftreten, ob es Ihnen mit MS gut oder schlecht geht, sagt Stephen Sawcer Professor für Neurologie an der Universität Cambridge und Co-Hauptautor der in Nature veröffentlichten Studie.

Sawcer schrieb Mitte der 1990er Jahre seine Doktorarbeit über Multiple Skleoris und hat sich seitdem intensiv mit der Krankheit befasst. Die Identifizierung der in der Nature-Studie beschriebenen genetischen Variante ist ein großer Fortschritt in der MS-Forschung.

„Ich arbeite nun seit mehreren Jahrzehnten daran und das ist das Wichtigste, was ich je entdeckt habe“, sagte Sawcer gegenüber der DW.

Was ist Multiple Sklerose?

Um zu verstehen, was die Entdeckung dieser genetischen Variante so außergewöhnlich macht – und anders als alle bisherigen Entdeckungen in der MS-Forschung –, ist es notwendig, einen genaueren Blick auf Multiple Sklerose zu werfen. Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem fälschlicherweise das Gehirn und das Rückenmark angreift. Diese Angriffe schädigen das Myelin, die Fettsubstanz, die die Nervenfasern umgibt und isoliert, wodurch die Fähigkeit des Nervensystems zur Signalübertragung beeinträchtigt wird.

Diese Rückfälle, wie die Anfälle genannt werden, können zu einer Vielzahl von Symptomen führen, darunter Taubheitsgefühl, Kribbeln, Stimmungsschwankungen, Gedächtnisprobleme, Schmerzen, Müdigkeit, Blindheit oder Lähmungen.

Wie stark MS-Patienten betroffen sind und wie oft es zu Rückfällen kommt, ist sehr unterschiedlich.

„Manche Patienten haben keine Symptome, manchmal findet man sie post mortem und wir wussten nicht einmal, dass sie MS hatten“, sagte Sawcer, der als Arzt auch MS-Patienten behandelt. „Sie können sehr leichte Symptome haben, die sie für eine Weile belasten und dann für eine lange Zeit nicht wiederkommen. Ich hatte neulich eine Frau, die ich vor 15 Jahren zum ersten Mal gesehen habe, und jetzt war sie mit einer neuen Episode zurück, und Zwischendurch ging es ihr völlig gut. Oder die Symptome können sehr schwerwiegend sein – die Frau im Bett neben ihr war sehr behindert und konnte sich kaum selbst ernähren.“

Warum diese genetische Variante in der MS-Forschung wichtig ist

Alle zuvor entdeckten MS-bedingten genetischen Varianten trugen dazu bei, das Risiko einer Person, an MS zu erkranken, zu bestimmen. Diese aktuelle Studie ist die erste, die eine Vorstellung davon gibt, wo Patienten im Spektrum der Krankheitsschwere einzuordnen sind. Das ist wichtig, wenn es um die Entwicklung von Behandlungen geht.

Bisher gibt es auf dem Markt mehrere Medikamente zur Behandlung der Symptome von MS-Schüben, jedoch keines zur Behandlung des allgemeinen Fortschreitens der Krankheit, was bedeutet, dass sich der Zustand einiger Patienten schneller verschlechtert als bei anderen.

„Alle Medikamente, die zur Kontrolle von Rückfällen entwickelt wurden, sind immunmodulatorisch, was der Genetik der mehr als 200 Varianten entspricht, die mit dem MS-Risiko verbunden sind“, Sergio Baranzini , Professor für Neurologie an der UCSF und Co-Senior-Autor der Studie, schrieb in einer E-Mail an die DW. „Die Genetik der Krankheitsschwere legt nun nahe, dass das Zentralnervensystem das Ziel dieser neuen Klasse von Therapeutika sein sollte.“

Die neue genetische Variante zeigt, dass das Fortschreiten der MS davon abhängt, wie gut Ihr Gehirn mit den Angriffen auf das Immunsystem umgehen kann Bild: Jens Wolf/dpa/picture-alliance

Aussichten auf eine neue MS-Behandlung „radikal verändert“

Die Tatsache, dass die Patientengruppe, die zwei Kopien der neu entdeckten Genvariante geerbt hatte, in kürzerer Zeit eine Gehhilfe benötigte, bedeutet nicht, dass mit der Variante personalisierte Vorhersagen für einzelne Patienten getroffen werden können. Sawcer sagt, dass noch viele weitere genetische Varianten identifiziert werden müssen, bevor dies möglich ist, sodass weitere genomweite Assoziationsstudien erforderlich sind.

Sawcer sagt jedoch, dass Pharmaunternehmen jetzt, da sie auf eine bestimmte Variante hinweisen können, die mit dem Fortschreiten der MS in Zusammenhang steht, und wissen, dass es sich dabei um Gene handelt, die normalerweise im Gehirn aktiv sind, viel eher dazu neigen, Geld in die Entwicklung eines Medikaments zu investieren, das auf das Fortschreiten abzielt .

„Der größte ungedeckte Bedarf für MS-Patienten ist ein Medikament, eine Behandlung für den fortschreitenden Aspekt der Krankheit“, sagte Sawcer. „Und die Aussichten, dass sich das heute radikal ändern wird.“

