Wissenschaftler erklären mysteriöses Objekt, das nach Hurrikan am Strand gefunden wurde

Ein Stück Vergangenheit ist zurückgekehrt, um einen Strand in Florida heimzusuchen, nachdem im letzten Monat nach dem Hurrikan Nicole ein merkwürdiges Objekt aus Holz und Metall aufgetaucht war. Anfängliche Spekulationen deuteten darauf hin, dass der Fund Teil eines alten Piers oder vielleicht eines Schiffswracks sein könnte. Jetzt sagen Forscher, dass es sich wahrscheinlich um die Überreste eines Frachtschiffs aus dem 19. Jahrhundert handelt.

Die Trümmer erregten Aufmerksamkeit, als Strandbesucher sie an der Küste von Daytona Beach entdeckten. Ein Team des St. Augustine Lighthouse Archaeological Maritime Program (LAMP) untersuchte diese Woche die Überreste. „Es wäre wahrscheinlich in Sichtweite der Küste gesegelt und hätte Leuchttürme zur Navigation benutzt, obwohl es wahrscheinlich auch groß genug war, um den Atlantik zu überqueren“, sagte der LAMP-Archäologe Chuck Meide am Dienstag in einer Facebook-Erklärung.

St. Augustine Lighthouse Archäologisches Maritimes Programm



Als das LAMP-Team ankam, war das Schiff teilweise wieder im Sand vergraben, aber Berichten zufolge war das Wrack mindestens 24 Meter lang.

Das Florida Public Archaeology Network, ein staatlich unterstütztes Programm, das sich auf das Studium und den Schutz der archäologischen Ressourcen des Staates konzentriert, kommentierte das Schiffswrack ebenfalls auf Facebook und betonte, dass historische Funde wie dieser nicht als Einladung gesehen werden sollten, nach weiteren Schätzen zu graben, die möglicherweise beunruhigend sind wichtige Kulturdenkmäler.

Der Außenminister von Florida, Cord Byrd, wiederholte dieses Gefühl in der LAMP-Erklärung und sagte: „Bitte machen Sie nur Fotos und hinterlassen Sie nur Fußabdrücke, um die Integrität der archäologischen Stätten für zukünftige Generationen von Floridianern zu bewahren.“

Starke Stürme wie der Hurrikan Nicole können Strände durchkämmen und bisher verborgene Teile der Geschichte freilegen. Genauso leicht können der Ozean und die Bewegung des Sandes sie zurückerobern. Das scheint mit dem Schiff der Daytona Beach Shores passiert zu sein.

Sein kurzer Moment in der Sonne gab den Forschern einen Einblick in die maritime Vergangenheit Floridas. „In diesen Fällen“, sagte Byrd, „wird unsere kollektive menschliche Geschichte in den Vordergrund gerückt.“