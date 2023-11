Wissenschaftler entdecken ein mysteriöses Hormon, das die Wirkung von Insulin verbessert

Das Hormon reduziert den Appetit bei Tieren und kommt bei schwangeren Frauen in einer 100-fach höheren Konzentration vor. Untersuchungen der Universität Kopenhagen haben nun herausgefunden, dass es die Wirkung steigert Insulin Wirksamkeit bei Nagetieren. Seine Rolle in unserem Körper bleibt jedoch rätselhaft.

Weltweit leiden über 500 Millionen Menschen an Diabetes und etwa 2,6 Milliarden Menschen haben Übergewicht. Ein gemeinsamer Kampf für beide Kohorten ist die suboptimale Leistung von Insulin – einem entscheidenden Hormon – in ihrem Körper im Vergleich zu denen, die gesund sind und ein normales Gewicht halten. Daher war das Verständnis der Mechanismen, die die Insulinaktivität im menschlichen Körper beeinflussen, ein Hauptaugenmerk der Wissenschaftler mit dem Ziel, innovative Medikamente und Therapieansätze zu entwickeln.

In einer neuen Studie untersuchten Forscher der Abteilung für Ernährung, Bewegung und Sport (NEXS) der Universität Kopenhagen, wie GDF15 die Insulinsensitivität bei Nagetieren beeinflusst.

Die Forscher waren die ersten, die herausfanden, dass GDF15 tatsächlich die Empfindlichkeit bei Mäusen und Ratten verbessert und sie dadurch besser geeignet macht, ihren Blutzucker zu regulieren und Energie in ihren Muskeln aufzunehmen. Das Ergebnis wurde jetzt in der renommierten Fachzeitschrift veröffentlicht Zellstoffwechselerhöht unser allgemeines Verständnis von GDF15.

„Eine erhöhte Insulinsensitivität ist ein wichtiger Gesundheitsindikator und entscheidend für die Vermeidung von Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dass wir nun eine positive Wirkung von GDF15 bei Nagetieren nachweisen können, eröffnet interessante Perspektiven“, erklärt Professor Erik Richter, der leitende Autor der Studie.

Dicke Ratten nehmen ab, schlanke profitieren von einer verbesserten Insulinwirkung

Frühere Studien haben unter anderem gezeigt, dass das Hormon bei übergewichtigen Nagetieren zu Gewichtsverlust führt, da das Hormon als Appetitzügler wirkt.

In dieser Studie wollten die Forscher herausfinden, ob magere Nagetiere von der Einnahme des GDF15-Hormons profitierten, auch wenn sie kein Gewicht verloren. Die Experimente zeigten, dass eine niedrige Dosis GDF15 jeden zweiten Tag, verteilt auf drei Gelegenheiten, die Insulinwirkung verbesserte.

„Da recht hohe GDF15-Dosen erforderlich sind, um den Appetit zu zügeln, haben unsere mageren Nagetiere mit den niedrigen Dosen, die wir ihnen verabreicht haben, kein Gewicht verloren. Allerdings verbesserte sich ihre Insulinsensitivität. Es stellte sich heraus, dass es vor allem die Leber und das Fettgewebe waren, die die Insulinsensitivität erhöhten, und nicht die Muskeln, wie wir erwartet hatten“, sagt Richter.

Eine hohe Insulinsensitivität ist ein guter Gesundheitsindikator, da eine verminderte Insulinsensitivität – Insulinresistenz genannt – die Insulinsekretion in der Bauchspeicheldrüse belastet und unter anderem zur Entstehung von Typ-2-Diabetes führen kann.

Die Fähigkeit des Hormons, als Appetitzügler zu wirken, wurde auch am Menschen getestet – allerdings ohne ganz so positive Ergebnisse, da Übelkeit eine Nebenwirkung war. Allerdings kommt es auch bei anderen Appetitzüglerformulierungen zu Übelkeit. Ob GDF15 auch die Insulinsensitivität beim Menschen erhöht, muss noch untersucht werden.

Viele seltsame Wirkungen im Körper

Das Stresshormon GDF15 ist unter Wissenschaftlern nicht unbekannt, da es in den unterschiedlichsten physiologischen Zuständen ausgeschüttet wird. Beispielsweise steigen die GDF15-Konzentrationen bei körperlicher Aktivität, mit zunehmendem Alter und bei Menschen, die übergewichtig sind oder an schweren Krankheiten wie Krebs oder Herzerkrankungen leiden. Bei schwangeren Frauen ist der Hormonspiegel um das Hundertfache über dem Normalwert erhöht. Je besser die körperliche Fitness eines Menschen ist, desto niedriger ist sein GDF15-Spiegel im Ruhezustand.

Man könnte versucht sein, GDF15 als einen inversen Biomarker der allgemeinen Gesundheit zu betrachten – je niedriger der GDF15-Wert im Ruhezustand, desto besser. Doch wie bei allen anderen physiologischen Erkrankungen, an denen dieses mysteriöse Hormon in irgendeiner Weise beteiligt ist, wissen die Forscher immer noch nicht genau, welche Rolle GDF15 spielt:

„Das Hormon zeichnet sich dadurch aus, dass es in so vielen verschiedenen Situationen ausgeschüttet wird, ohne dass wir vollständig verstehen, warum und welche Wirkung es hat.“ Einerseits können wir sehen, dass es die Insulinsensitivität bei Mäusen verbessert, was einen positiven physiologischen Effekt darstellt. Aber gleichzeitig ist es ein Hormon, das bei verschiedenen Arten von Stress ansteigt. Wie genau das alles zusammenhängt, müssen wir genauer untersuchen“, schließt Erik Richter.

Referenz: „GDF15 erhöht die Insulinwirkung in der Leber und im Fettgewebe über einen β-adrenergen Rezeptor-vermittelten Mechanismus“ von Kim A. Sjøberg, Casper M. Sigvardsen, Abdiel Alvarado-Diaz, Nicoline Resen Andersen, Mark Larance, Randy J. Seeley , Peter Schjerling, Jakob G. Knudsen, Georgios Katzilieris-Petras, Christoffer Clemmensen, Sebastian Beck Jørgensen, Katrien De Bock und Erik A. Richter, 19. Juli 2023, Zellstoffwechsel.

DOI: 10.1016/j.cmet.2023.06.016