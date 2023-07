Wissenschaftler sagten am Dienstag, dass Sedimente am Crawford Lake in Kanada Hinweise auf den Beginn des Anthropozäns liefern.

Die Anthropozän-Arbeitsgruppe (AWG) sagte, dass geschichtete Sedimente am Grund des Sees in der kanadischen Provinz Ontario zeigten, dass die Welt in eine neue Epoche eingetreten sei, die durch den destabilisierenden Einfluss menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt gekennzeichnet sei.

Sie wählten den See aus einer Auswahlliste von 12 potenziellen Standorten aus, an denen die Beweise für die Auswirkungen am besten gemessen und beobachtet werden könnten.

Die Gruppe sagte, dass der Grund des Sees Mikroplastik, Rückstände von verbranntem Öl und Kohle sowie Abfälle von Atombomben enthielt.

Wissenschaftler sagten, dass das Sediment eine „goldene Spitze“ aufweise, die eine plötzliche und irreversible Veränderung der Erdbedingungen verdeutliche.

Wissenschaftler sagten, das Sediment, das Mikroplastik und andere Formen von Rückständen enthält, zeige eine Veränderung der Erdbedingungen Bild: Peter Power/AFP/Getty Images

„Die Daten zeigen eine deutliche Verschiebung seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, die das Erdsystem über die normalen Grenzen des Holozäns hinausführt“, sagte Arbeitsgruppenmitglied Andy Cundy, Professor an der University of Southampton, gegenüber der Agence France-Presse (AFP). ) Nachrichtenagentur und bezog sich dabei auf die Epoche, die am Ende der letzten Eiszeit vor 11.700 Jahren begann.

„Das am Grund des Crawford Lake gefundene Sediment liefert eine hervorragende Aufzeichnung der jüngsten Umweltveränderungen der letzten Jahrtausende“, sagte Simon Turner, Vorsitzender der AWG und Professor am University College London.

„Es ist diese Fähigkeit, diese Informationen präzise aufzuzeichnen und als geologisches Archiv zu speichern, das mit historischen globalen Umweltveränderungen abgeglichen werden kann.“

Anthropozän wurde von der internationalen Kommission noch nicht anerkannt

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe planen, die Ergebnisse der Internationalen Kommission für Stratigraphie vorzulegen, um die Epoche des Anthropozäns offiziell anzuerkennen.

Innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft herrschte Uneinigkeit darüber, wann dieser Zeitraum begann oder ob er begonnen hat und welche Beweise dafür erforderlich sind.

„Derzeit haben wir 70 Jahre Anthropozän hinter uns“, sagte AWG-Vorsitzender Colin Waters. „Aufgrund der Schnelligkeit und Präzision des Wandels hat das lange genug gedauert, um zu erkennen, dass wir in diesen neuen Zustand der Erde eingetreten sind und dass er durch eine neue geologische Epoche definiert werden sollte.“

„Offensichtlich hat sich die Biologie des Planeten abrupt verändert“, sagte Waters. „Wir können jetzt nicht zu einem holozänen Zustand zurückkehren.“

Holozän leitet sich von den altgriechischen Wörtern für „ganz“ und „neu“ ab, wobei der Name gewählt wurde, um die stark veränderten Eigenschaften der Erde nach dem Ende der letzten Eiszeit zu bezeichnen. Anthropozän wiederum leitet sich vom Griechischen ab und bedeutet „menschlich“ und „neu“.

sdi/msh (AFP, Reuters, AP)