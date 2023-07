Forscher fanden heraus, dass die Meeresräuber „verrückt“ werden könnten, wenn sie mit dem illegalen weißen Pulver in Kontakt kommen

US-Forscher haben herausgefunden, dass Haie vor der Küste Floridas Kokain konsumieren könnten, das von Drogenschmugglern ins Meer geworfen wurde. So behauptet die US-Küstenwache, allein im vergangenen Monat bis zu 6.400 Kilogramm (14.109 Pfund) Kokain in der Karibik und im Atlantik beschlagnahmt zu haben.

Forscher, die an der kommenden TV-Serie „Cocaine Sharks“ des Discovery Channel arbeiten, teilten LiveScience am Donnerstag mit, dass sie herausgefunden hätten, dass sich einige Haie in der Gegend seltsam verhalten hätten, und eine Reihe von Experimenten mit Haien vor den Florida Keys durchgeführt hätten, wo Fischer Berichten zufolge auf drogenabhängige Fische gestoßen seien.

Der Meeresbiologe Tom Hird und die Umweltwissenschaftlerin Tracy Fanara von der University of Florida behaupten, dass sie während eines Tauchgangs einen großen Hammerhai – eine Art, die Menschen regelmäßig meidet – direkt auf das Team zustürmen sahen, während er schief schwamm.

Ein anderer Sandbankhai wurde dabei beobachtet, wie er kontinuierlich in engen Kreisen schwamm und offenbar auf etwas fixiert war, das eigentlich gar nicht da war.

Die Wissenschaftler führten auch einen Test durch, bei dem sie eine Schwanenattrappe neben einer Packung ins Wasser ließen, die in Größe und Aussehen einem echten Kokainballen ähnelte, der von Drogenschmugglern ins Meer geworfen worden wäre.









Zur Überraschung des Forschers griffen die Haie die Schwäne nicht an, sondern steuerten direkt auf die „Kokainballen“ zu und versuchten, sie zu beißen. Ein Hai schnappte sich sogar den ganzen Ballen und schwamm damit davon.

Die Wissenschaftler führten auch ein Experiment durch, bei dem sie aus hochkonzentriertem Fischpulver einen Köderball herstellten, der bei Haien einen Dopaminstoß auslöste, der einem Kokainstoß ähnelte. Als die Tiere das Pulver fraßen, sagten die Forscher, sie hätten gesehen, wie sie völlig verwilderten.

„Ich denke, wir haben ein mögliches Szenario, wie es aussehen könnte, wenn man Haien Kokain geben würde.“ sagte Hird. „Wir haben ihnen das gegeben, was meiner Meinung nach das Nächstbeste ist. (Es) setzt (ihr) Gehirn in Brand. Es war verrückt.“

Das Team warf auch gefälschte Kokainballen aus einem Flugzeug, um einen echten Drogenabwurf zu simulieren, und stellte fest, dass sich sofort mehrere Haiarten auf den Paketen niederließen.

Die Biologen gaben jedoch zu, dass ihre Forschung noch nicht bewiesen habe, dass Haie tatsächlich Kokain konsumieren „Wir haben keine Ahnung, was (Kokain) dem Hai antun könnte.“ Hird äußerte jedoch die Hoffnung, dass die Ausstrahlung der Dokumentarserie zu mehr Forschung zu diesem Thema und zu den Auswirkungen anderer Arzneimittel auf das Leben im Meer führen könnte.