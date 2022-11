Wissenschaft: Nord Stream-Explosionen wirken sich weniger auf das Klima aus als gedacht

Laut einer Studie chinesischer Wissenschaftler dürften die Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 keine negativen Auswirkungen auf das Weltklima haben. In einem am Freitag in der Fachzeitschrift Advances in Atmospheric Sciences veröffentlichten Artikel haben Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften berechnet, dass bei dem Unfall bis zu 0,22 Millionen Tonnen Methangas ausgetreten sind.

Das geht insbesondere aus Beobachtungen von Forschungskollegen der chinesischen Universität Nanjing hervor, die hochauflösende Satellitenbilder ausgewertet haben. Das Forscherteam bezeichnete frühere Schätzungen, dass bis zu einer halben Million Tonnen Gas austreten könnten, als zu hoch.

Ende September rissen Explosionen mehrere Löcher in die Pipelines in der Ostsee. Nach den Detonationen traten tagelang kontinuierlich große Mengen Gas aus mehreren Lecks aus. Es besteht der Verdacht auf Sabotage.

Nach Angaben der Forscher war der Unfall die größte dokumentierte Methanemission in der Geschichte der Menschheit. Beim bisher größten Gasunfall im Jahr 2015 am kalifornischen unterirdischen Gasfeld Aliso Canyon trat nur etwa halb so viel Gas aus.

Laut den Forschern müssen die Zahlen jedoch in Relation zueinander gesehen werden. Allein die globale Öl- und Gasindustrie hätte zwischen 2008 und 2017 jährlich bis zu 70 Millionen Tonnen Methan emittiert. Das aus den Pipelines austretende Gas macht nur einen Tag der jährlichen Emissionen des Sektors aus, was zu einer kaum messbaren Auswirkung auf das Klima führt.

Die Erwärmung durch das emittierte Methan ist so minimal, dass sie „in Ökosystemen oder in der menschlichen Gesellschaft nicht zu spüren ist“, schloss der Physiker Xiaolong Chen, der die Studie leitete. Dennoch warnte der Wissenschaftler: Wenn die Menschheit die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen wolle, müssten „solche Schäden an der Infrastruktur vermieden werden“. Nach CO2 ist Methan der zweitgrößte Treiber der globalen Erwärmung.

Auch Sönke Zähle vom Max-Planck-Institut in Jena schließt sich dem Fazit der Studie an: „Das finde ich absolut richtig.“ Für die Klimawirkung von Methan in der Atmosphäre sind nicht allein die kurzfristigen Lecks in den Nord Stream-Röhren verantwortlich, sondern dass es viele solcher Quellen gibt, die Methan über einen langen Zeitraum emittieren und daher eine starke Gesamtwirkung haben. Dazu gehören laut dem Experten der Abteilung Biogeochemische Signale fossile Quellen ebenso wie Feuchtgebiete wie der auftauende Permafrostboden.

Insgesamt, so Zaehle, seien die in der Studie verwendeten Methoden etabliert, es gebe aber auch komplexere Methoden, um die Methanmenge abzuschätzen und die Auswirkungen auf das Klima zu prognostizieren. Bei anderen Arbeiten zu den Nord Stream-Lecks kamen die Wissenschaftler jedoch zu ähnlichen Schlussfolgerungen.

dpa