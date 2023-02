Wissenschaft: Dinosaurier-Wohnzimmer wird saniert (nd-aktuell.de)

Das Naturkundemuseum zieht jedes Jahr hunderttausende Kinderaugen ins Staunen. Foto: dpa/Gregor Fischer

Welches Tier würde er diesmal mitbringen? Wenn Johannes Vogel, Generaldirektor des Naturhistorischen Museums, das Abgeordnetenhaus besucht, bringt er oft Exponate mit, um seine Vorträge zu illustrieren. Zuvor hätten die Mitglieder des Wissenschaftsausschusses darüber getüftelt, wie es diesmal werde, berichtet FDP-Mitglied Stefan Förster zu Beginn der Sitzung. Die Ausschussvorsitzende Franziska Brychy (links) tippte auf einen Dinosaurier. Sie hat Recht: Vogel zieht während seines Vortrags den Unterkiefer von T-Rex „Tristan“ heraus, der im Mittelpunkt einer aktuellen Ausstellung im Naturkundemuseum steht. „Natürlich nicht das Original, sondern eine Kopie“, sagt er. Mit den Dinosaurierzähnen – so lang wie Vogels Arm – veranschaulicht er die Digitalisierungsbemühungen des Naturkundemuseums, in deren Rahmen zahlreiche Exponate als digitale Modelle hinterlegt sind.

Aufmerksamkeit für seine Botschaft ist Vogel jedenfalls sicher. Nachdem das Naturhistorische Museum aufgrund der Pandemie-Situation lange Zeit nur digitale Besichtigungen anbieten konnte, öffnen sich nun auch in der realen Welt wieder die Tore. Mit jährlich rund 700.000 Besuchern wurde bereits wieder das Vorpandemie-Niveau erreicht – Tendenz steigend: Allein im Januar dieses Jahres waren es 80.000 Besucher. Das Naturhistorische Museum steht laut Vogel ganz oben auf der Berliner Liste der eintrittspflichtigen Einrichtungen.

Die Ausstellungen sind nur ein Teil des Programms. „Von der Wiege bis zur Bahre“, sie bieten Bildungschancen, sagt Vogel. Das reicht von Kooperationen mit Schulen bis hin zu speziellen Führungen für Menschen mit Demenz. Für Vogel ist es eine zentrale und demokratiefördernde Aufgabe von Museen, Wissen über wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich darzustellen: „Naturwissen ist überlebenswichtig.“

Der Anstieg der Besucherzahlen ist durchaus überraschend, da das Naturkundemuseum kürzlich die Ausstellungsfläche verkleinern musste. Grund dafür sind umfangreiche Renovierungsarbeiten am 130 Jahre alten Hauptstandort in Mitte. „Operation am offenen Herzen“ nennt Vogel die Bauarbeiten in dem denkmalgeschützten Komplex bei laufendem Betrieb. »Hunderte Tonnen« Material müssen bewegt werden. Die Sammlung des Naturhistorischen Museums umfasst insgesamt 30 Millionen Objekte, von denen rund 10.000 öffentlich ausgestellt sind. Bis zum Abschluss der Arbeiten wird es wohl noch eine Weile dauern, denn seit 2006 ist erst ein Drittel der Umbauarbeiten abgeschlossen, wie Geschäftsführer Stephan Junker erklärt. Zur zukünftigen Gestaltung des Vorplatzes und der Kellerräume startete Anfang des Jahres ein Architektenwettbewerb. Die Ausstellungsfläche soll sich dann auch vergrößern.

Dies ist auch eine Herausforderung für die wissenschaftlichen Aktivitäten im Museum. Zuletzt eröffnete das Naturkundemuseum in Adlershof eine Außenstelle. Vor allem gibt es dort Infrastruktur, um die Sammlung zu digitalisieren. Die hochauflösenden Fotos und Modelle sollen Wissenschaftlern auf der ganzen Welt – aber auch der interessierten Öffentlichkeit – den Zugang erleichtern. Am Hauptstandort können Besucher hochauflösende Bilder von 5.000 konservierten Insekten sehen, die jeden Tag auf einer Digitalisierungslinie aufgenommen werden.

Wie wichtig diese Arbeit ist, versucht Direktor Vogel an einem Beispiel zu zeigen: In der sogenannten Nasssammlung des Museums werden zahlreiche Wirbeltiere in einem Alkohol-Wasser-Gemisch konserviert. Im Zuge der Digitalisierung der Bestände werden auch die DNA-Sequenzen dieser Tiere digital lesbar gemacht. Forscher aus den USA interessieren sich besonders für Kabeljaubestände. Denn diese Fische waren früher viel länger. Große Tiere sind jedoch leicht zu fangen, weshalb kleinere Exemplare einen evolutionären Vorteil hatten und Fische heute im Durchschnitt kleiner sind. Durch die Analyse des Genoms historischer Exemplare soll ein Weg gefunden werden, größere Fische wieder zu züchten. „Wir sind so etwas wie die Versicherungspolice der Welt“, sagt Vogel und verweist auf die im Museum bewahrte biologische Vielfalt.

Für das Museum sind das nicht nur logistische, sondern auch finanzielle Herausforderungen. Derzeit erhält das Museum rund 20 Millionen Euro institutionelle Förderung, hinzu kommen rund sieben Millionen Euro Drittmittel für Forschungsprojekte. Im Vergleich zu anderen Museen sei das sehr wenig, sagt Vogel. Für die Sanierung und Digitalisierung erhält das Museum eine gemeinsame Förderung von Bund und Land Berlin in Höhe von rund 660 Millionen Euro. Langfristig werde das aber nicht reichen, sagt Vogel. Eine „angemessene Summe“ für das Grundbudget sind eher 70 Millionen Euro. Vor allem die Bildungsarbeit muss stärker gefördert werden. „Letztendlich liegt es an Ihnen als Parlament, wie viel Ihnen das Museum wert ist“, sagte Vogel zu den Abgeordneten.