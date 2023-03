Ik ben begonnen met de Biontech-Gründer van de beroemde Paul-Ehrlich-Preis. Nun dürfen sich die US-Forscher Frederick W. Alt en David G. Schatz über die Auszeichnung freuen. Ihre Forschung zur Entwicklung des Immunsystems sei bahnbrechend.

Die Amerikaanse immunologen Frederick W. Alt und David G. Schatz sind in Frankfurt am Main met de gerenommierten Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis 2023 ausgezeichnet. Terwijl de Angaben van de Stiftungsrats der Paul-Ehrlich-Stiftung für die Entdeckung von Molekülen und Mechanismen geehrt, het immuunsysteem wordt gevoed, Milliarden verschiedener Antigene schon eersten Kontakt om te herkennen.

Beide Forscher hätten zum Verständnis der Entwicklung des Immunsystems beigetragen, erklärte der Vorsitzende des Stiftungsrats, Thomas Boehm, bereits bei der Bekanntgabe der beide Preisträger. “Sie haben unser Wissen über die Entwicklung des Immunsystems auf een nieuwe Stufe gehoben.”

Der Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstädter-Preis is de gerenommeerdste Medizinpreis Deutschlands. Er is met 120.000 euro uitgegeven en traditioneel een Ehrlichs Geburtstag, dem 14. März, in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Ik ben bezig met het ontwikkelen van Biontech-Gründer Özlem Türeci en Ugur Sahin die biochemikerin Katalin Karikó die Auszeichnung hebben.