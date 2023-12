Wiskunde en leesvaardigheid gaan ongekend achteruit bij tieners

Schoolkinderen werken in een klaslokaal op de eerste dag van het nieuwe schooljaar na de zomervakantie in Savenay, Frankrijk, 4 september 2023. REUTERS/Stephane Mahe/files Acquire Licensing Rights

Bijna 700.000 15-jarigen werden getest in 81 landen

Eén op de vier presteerde slecht op het gebied van wiskunde, lezen en natuurwetenschappen

De studenten uit Singapore behaalden voor alle vakken de hoogste cijfers

PARIJS, 5 december (Reuters) – De wiskunde- en leesvaardigheden van tieners zijn in tientallen landen op een ongekende manier achteruitgegaan en de sluiting van scholen door COVID is slechts gedeeltelijk de schuld, zei de OESO dinsdag in haar laatste onderzoek naar mondiale leernormen.

De in Parijs gevestigde Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zei dat zij enkele van de sterkste dalingen in de prestaties had gezien sinds 2000, toen zij begon met de doorgaans driejaarlijkse tests van de lees-, wiskunde- en wetenschappelijke vaardigheden van 15-jarigen.

Bijna 700.000 jongeren hebben vorig jaar de twee uur durende test afgelegd onder de 38 meest ontwikkelde landen van de OESO en de 44 niet-leden van de OESO voor het laatste onderzoek, dat nauwlettend in de gaten werd gehouden door beleidsmakers als de grootste internationale vergelijking van onderwijsprestaties.

Vergeleken met de laatste keer dat de tests in 2018 werden afgenomen, daalden de leesprestaties in de OESO-landen gemiddeld met 10 punten, en met 15 punten in de wiskunde, een verlies dat overeenkomt met driekwart van een jaar leren.

Reuters Grafisch

Terwijl meer dan de helft van de 81 onderzochte landen een daling zag, zagen vooral Duitsland, IJsland, Nederland, Noorwegen en Polen een scherpe daling in de wiskundescores, aldus de OESO.

Gemiddeld in de OESO bleek één op de vier 15-jarigen slecht te presteren op het gebied van wiskunde, lezen en wetenschappen, wat betekent dat ze geen basisalgoritmen konden gebruiken of eenvoudige teksten konden interpreteren, zo bleek uit de studie.

“COVID heeft waarschijnlijk een rol gespeeld, maar ik zou die niet overschatten”, vertelde Andreas Schleicher, onderwijsdirecteur van de OESO, op een persconferentie.

“Er zijn onderliggende structurele factoren en het is veel waarschijnlijker dat deze permanente kenmerken van onze onderwijssystemen zullen zijn die beleidsmakers echt serieus zouden moeten nemen.”

Landen die extra lerarenondersteuning boden tijdens de schoolsluitingen door COVID scoorden beter en de resultaten waren over het algemeen beter op plaatsen waar de gemakkelijke toegang van leraren voor speciale hulp groot was.

Slechtere resultaten hielden doorgaans verband met een hoger gebruik van mobiele telefoons voor vrijetijdsbesteding en waar scholen lerarentekorten rapporteerden.

De OESO zei dat de daling niet onvermijdelijk was, wijzend op Singapore, waar studenten het hoogst scoorden op het gebied van wiskunde, lezen en wetenschappen, met resultaten die suggereerden dat ze gemiddeld drie tot vijf jaar voorsprong hadden op hun OESO-collega’s.

Na Singapore presteerden Macau, Taiwan, Hong Kong, Japan en Zuid-Korea ook beter op het gebied van wiskunde en wetenschappen, waar ook Estland en Canada goed scoorden.

Op het gebied van lezen behaalden Ierland, Japan, Zuid-Korea en Taiwan hoge cijfers, en waren des te opmerkelijker in Ierland en Japan omdat hun uitgaven per student niet hoger waren dan het OESO-gemiddelde.

Rapportage door Leigh Thomas Bewerking door Bernadette Baum

Onze normen: de vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.