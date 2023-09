Die Bevölkerung von Wisconsin wählte Janet Protasiewicz zur Richterin am Obersten Gerichtshof und verschob damit das Machtgleichgewicht in Richtung einer liberalen Mehrheit. Die Republikaner wollen das nicht akzeptieren und den Willen des Volkes untergraben.

Janet Protasiewicz ist in den Augen der Republikaner eine Bedrohung. Der Richter raus Wisconsin spricht offen über die Bedeutung von Frauenrechten, Gewerkschaften und Wahlintegrität. Aber den Wählern in ihrem Bundesstaat gefiel Protasiewiczs Haltung, und als die damalige Bezirksrichterin in Milwaukee im April dieses Jahres für den Obersten Gerichtshof von Wisconsin kandidierte, bescherte sie ihr mit 1.021.370 Stimmen einen Sieg über ihren rechten Konkurrenten Dan Kelly 818.286. der republikanische Favorit. Protasiewiczs Vorsprung von elf Prozentpunkten im offiziell überparteilichen Wettbewerb galt im Swing State, wo Präsidentschaftswahlen regelmäßig mit hauchdünner Mehrheit entschieden werden, als Paukenschlag.

Der Republikaner in Wisconsin sehen den Wahlerfolg von Protasiewicz als Katastrophe für die Demokratie und drohen mit drastischen Schritten.