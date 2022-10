Wirtschaftszahlen: Experten sehen Chinas Erholung skeptisch

Stand: 24.10.2022 17:52 Uhr

Die chinesische Regierung hat ihr Ziel eines starken Wirtschaftswachstums verfehlt – trotz einiger wirtschaftlicher Erholung. Experten stehen den jüngsten Zahlen jedoch sehr skeptisch gegenüber.

Von Bibiana Barth, ARD-Börsenstudio

Experten bewerten das Geschäftsjahr in China als historisch schlecht. Mit 3,9 Prozent ist das Wachstum stärker als erwartet.

Robert Halver, Chefstratege der Baader Bank, ist skeptisch: „Ich würde sagen, dass die Zahlen etwas geschönt sind. Das passt auch zum KP-Parteitag, dass da etwas Positives geliefert wird. Aber wenn man sich die heimische Wirtschaft anschaut.“ , dann weißt du, hier gibt es massive Fehler.“

Die Zero-Covid-Strategie hat weiterhin Konsequenzen

Chinas Wirtschaft steckt in der Krise und ist teilweise hausgemacht. Erstens die strikte Null-Covid-Strategie. Das bremst nicht nur die Produktion, sondern auch die Nachfrage im Land. Die Sorge vor dem nächsten Lockdown oder Produktionsstopps mindert die Konsumlust.

Aber das ist nicht der einzige Grund für die schwache Binnenkonjunktur, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. „Ein zweiter großer Bremsfaktor ist die Immobilienkrise. Der Staat hat den Immobilienentwicklern flüssiges Geld entzogen. Sie reduzieren nun ihre Bautätigkeit, was die Bauwirtschaft belastet. Allerdings macht dies direkt und indirekt ein Fünftel aus der gesamten Wirtschaftsleistung Chinas“, sagt Krämer.

Auch der sonst starke Export Chinas bremst. Laut chinesischem Zoll stiegen die Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur um 5,7 Prozent.

Der Handelskrieg mit den USA verschärft sich

Hauptgrund ist die schwache globale Nachfrage. Aber auch das Vertrauen in China sinkt. Die Folge: Der Handelskrieg mit den USA verschärft sich. Kürzlich an der US-Börse Nasdaq gesehen. Nach großen Kursschwankungen durch Newcomer aus China stoppte die Nasdaq die Pläne von vier weiteren chinesischen Unternehmen, die an der US-Börse einsteigen wollten. Laut Robert Halver von der Baader Bank ist dies nur eine von vielen Maßnahmen gegen Chinas Machtansprüche.

„Die Amerikaner sind dabei, amerikanische Staatsangehörige, die in China arbeiten, zurückzuholen. Ich sehe das seit langem bestehende Gerücht nicht, dass China die Vereinigten Staaten überrennen wird“, sagte Halver.

Die Wiederwahl von Xi Jinping und der Aufbau eines Führungsteams ohne Marktreformer bestärken Chinas schlechtes Image im Außenhandel, sagt Jörg Krämer: „Die Marktteilnehmer wissen, dass in China das Politische das Wirtschaftliche dominiert. Natürlich auch, dass China nicht nur das macht, was wirtschaftlich am besten ist, sondern auch politisch passt“, sagt Krämer. „Das bedeutet auch, dass viele Entscheidungen wirtschaftlich nicht mehr optimal sind. Das sieht man an den Statistiken zur Produktivität, die in China immens gesunken ist.“

Die Aktienmärkte brachen ein

Der globale Ölpreis fiel ebenfalls stark, ein Zeichen dafür, dass Händler eine geringere Produktivität im Land erwarten. Und an Chinas Börsen schwindet das Vertrauen in die chinesische Wirtschaft. Nach dem Ende des Parteitags stürzen die Börsen in Shanghai und Hongkong ab.