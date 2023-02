Wirtschaft stagniert Ende 2022: Großbritannien entgeht knapp einer Rezession

Stand: 10.02.2023 16:03 Uhr

Mit einem Nullwachstum im vierten Quartal des vergangenen Jahres ist die britische Wirtschaft knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Experten gehen jedoch weiterhin davon aus, dass für das laufende Jahr eine Rezession wahrscheinlich ist.

Die britische Wirtschaft hat eine Rezession vorerst vermieden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte im Schlussquartal im Vergleich zum Sommer, wie das Statistikamt ONS heute mitteilte. Im Sommer war das BIP noch leicht um 0,2 Prozent gesunken, sodass die Wirtschaft ein Abgleiten in eine Rezession knapp vermied.

Finanzminister Jeremy Hunt sagte, die Daten zeigten, dass die Wirtschaft widerstandsfähiger als erwartet sei, aber noch nicht alle Gefahren überwunden habe. Eine technische Rezession tritt auf, wenn das BIP eines Landes zwei Quartale hintereinander sinkt.

Die Wirtschaft ist im Dezember stark geschrumpft

Im Gesamtjahr 2022 wuchs die britische Wirtschaft um vier Prozent. Das Land ist die einzige der G7-Industrienationen, deren BIP noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht hat. Die Wirtschaftsleistung liegt noch 0,8 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau. Zum Vergleich: Deutschland hatte bereits im Dezember das Niveau vor der Pandemie um 0,7 Prozent übertroffen.

Insbesondere Ende 2022 schwächte sich die Konjunktur ab. Allein im Dezember sank das BIP um 0,5 Prozent, mit minus 0,3 Prozent stärker als erwartet. Der Rückgang war maßgeblich auf eine Streikwelle in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes zurückzuführen. Auch am Montag gab es Streiks, diesmal von Pflegekräften.

„Rezession bleibt Basisszenario“

Viele Experten gehen davon aus, dass Großbritannien bald in eine Rezession getrieben wird. Der Ökonom der ING Bank, James Smith, sagte, er erwarte, dass die Wirtschaft im laufenden Quartal um 0,3 bis 0,4 Prozent schrumpfen werde. Auch im zweiten Quartal dürfte es bergab gehen, wenn auch etwas langsamer. „Eine Rezession – oder zumindest eine technische Rezession – bleibt das Basisszenario.“ Aber es wird im historischen Vergleich sehr mild ausfallen.

Auch die Analysten der UniCredit erwarten im ersten Halbjahr einen spürbaren Konjunktureinbruch und wenig Impulse von der Binnennachfrage. „Der Druck auf das real verfügbare Einkommen der Haushalte hält an und das Verbrauchervertrauen ist sehr gering.“

Steht eine längere Rezession bevor?

Die Bank of England (BoE) prognostizierte letzte Woche, dass Großbritannien auf eine leichte, aber langwierige Rezession zusteuert. Diese soll im ersten Quartal 2023 starten und fünf Quartale dauern.

Die Regierung will vor allem den Preisschub bekämpfen. „Wir sind noch nicht über dem Berg, besonders was die Inflation betrifft“, sagte Finanzminister Hunt. „Wenn wir an unserem Plan festhalten, die Inflation in diesem Jahr zu halbieren, können wir sicher sein, dass wir eine der besten Wachstumsaussichten in ganz Europa haben.“ Eine hohe Inflation verringert die Kaufkraft der Menschen. Die Inflation erreichte im Oktober mit 11,1 Prozent den höchsten Stand seit 41 Jahren.