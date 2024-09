analyse

Status: 26.09.2024 15:12 uur

De Duitse Wirtschaft is verdwenen, de Hiobsbotschaften zijn meer sich. Davon is gestopt met het handelen van bedrijven terwijl de DAX een nieuw record heeft gemarkeerd. Wie past bij das zeeammen?

Dit lijkt een paradox: het resultaat van het feit dat het economische instituut van het land een zakenwereld is. Het beeld van het zakenklimaat in Duitsland wordt gekenmerkt door de DAX en een nieuw record. Tot 19.169 punten is er in de Spitze Empor – noch in seiner Mittlerweile 36-jarige geschiedenis van de Duitse Borsenbarometer zo hoog.

Sinds het begin van het jaar zijn we begonnen met DAX naast 14 beoordelingen. Anleger, die vele jaren in zijn of haar leven heeft geïnvesteerd, kan genieten van de voordelen van 55 succesvolle vrienden. Maar is dit niet het geval voor de economische ontwikkeling in het land?

Auch 2024 Recessie in Duitsland

Zo is de Duitse Konjunktur nicht zum Besten bestelt. Dus de toekomst van het economische instituut van het land is goed voor de prognose van de economische groei.

Statt eines leichten Wachstums um 0,1 Prozent erwarten die Experts im laufenden Year nun een leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,1 Prozent. De Deutsche Wirtschaft heeft in de Rezession gefangen – schon im vergangen Jahr war das BIP een 0,1 Prozent gevallen.

Negatief Conjunctieve gymnastiek mooi „gewaardeerd“

Zo geweldig dat de messen geweldig zijn: De investeerders in de business zijn zo goed als ze zijn. Het feit dat de Duitse economie wordt beïnvloed door de ineenstorting van de economie is uiteindelijk „vereist“ in de Aktienkursen voor de langste tijd.

Deze bedrijfsnamen zijn ook belangrijk in de context van de toekomstindicatoren – en ze zijn van groot voordeel voor de toekomst, zoals het geval is in de Duitse economie in Argentinië. Dus de oorlog der ifo-Geschäftsklimaindex in augustus bereits zum drieten Mal in Folge gevallen. Erfahrungsgemäß signaleert een drievoudige verandering in de richting van frühindikators einen wirtschaftlichen Abschwung.

DAX geen „Spiegel der deutschen Wirtschaft“

Als u deze negatieve signalen uit de industrie blijft zien, vindt u ze hier met een vierluik en een enorm economisch voordeel. Aangezien de Duitse economie van alle mensen door dit jaar is beïnvloed, komt het op een kleine manier naar voren.

Niet alles in de DAX is een „spiegel van de Duitse economie“. De 40 grootste börsennotierten Konzerne Deutschlands, die hier sindsdien zijn samengevoegd, hebben hun naam gekregen sinds ze in de Duitse omgeving zijn ontstaan.

EZB durfde Aktien-Käufern in die Hände te spelen

Opmerking: Negatieve berichten kunnen ook op de beurs goede berichten zijn. Zo is de verandering van de Duitse economie op basis van de sogenannten „Tauben“, evenals de geassocieerd met een kluis van geldpolitiek. In de afgelopen weken bleven de geldmarkten toenemen, aangezien de Europäische Zentralbank in oktober meer tijd kon besteden, ook gedurende drie weken, die waarschijnlijk afwezig waren in de eurozone.

En de gevallenen hebben nu een goede basis voor hun daden: de kluis van de geldpolitiek wordt beïnvloed door de financiële markten van hun zintuigen, en de kracht van hun daden en hun relatie met de overheid is aantrekkelijk.

Woede en angst werden overwonnen

Jenseits von Zinsen und Geldpolitik – was treibt den DAX aktuell sonst noch an? In de hele toekomst ligt de focus op de veiligheid van de jongeren die betrokken zijn bij de Chinese Centrale Bank voor de ondersteuning van de Konjunktur, die de markten voor de klant verzorgt. Het is belangrijk om te weten dat de angst ook aanwezig is, en dat de basis voor het nieuwe record in DAX belangrijk is.

In het Engels werden de woorden voor de woorden FOMO geschreven: „Fear Of Missing Out“. En deze angst zit ook in het hart van de menselijke handel. Anleger, die niet zal kunnen voorkomen dat hij aan de zijlijn staat, zal nu de Best of the Rally kunnen passeren. Kijk of je erover na kunt denken en erop kunt lopen – en treiben dadurch die Kurse nur weiter in die Höhe.

Eerst crash, dan het hele seizoen

Dit is wat er gebeurde, vanwege de terugslag in DAX in de laatste weken en maanden dat de koers weer hoog staat: met name de extreme oorlog die het was in augustus van de herfst, toen de Duitse Leitindex na een kleine crash een V-vormige Erholung hingte en nur drie weken later, let ook op het bovenstaande.

De kansen op een tweede kans zijn nu goed, maar ze zijn nog steeds hetzelfde onder experts, maar als een van de beste Kaufsignales. Geniet van uw tijd met een paar Fachleute zwar zur Vorsicht: Der DAX sei nach seinem jüngsten raschen Anstieg „überkauft“.

Maar het is nog een lange tijd om in die Börsen-Ampeln te wonen met een blik op de lockere Geldpolitik die op de hoogte zijn van de Atlantiks auf Grün. Spätestens in november hebben een Rückenwind van de Saisonalität hindzukommen gevonden – en beginnen met statistische perspectieven die „het beste de Monate“ van de Börse zijn.