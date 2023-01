Wirtschaft – Erneut Warnstreiks bei der Post

Auch die Gewerkschaft Verdi hat heute zu Warnstreiks aufgerufen. (dpa/Paul Zink)

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Sammelzustellung zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Ungefähr 6.000 Beschäftigte sind Berichten zufolge gestern in einen Warnstreik getreten; Rund 30.000 Mitarbeiter nahmen von Donnerstagabend bis Samstag vergangener Woche daran teil. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.

Diese Botschaft wurde am 27.01.2023 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.