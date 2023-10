Jetzt ist es offiziell: Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses Chinas hat beschlossen, Li Shangfu von seinen Staatsämtern als Verteidigungsminister, Staatsrat und Mitglied der Zentralen Militärkommission des Staates zu entfernen.

Auch der frühere Außenminister Qin Gang, der im Juli abgesetzt wurde, aber seinen Titel als Staatsrat behielt, hat nun sein Amt als Staatsrat verloren. Es gibt keine offizielle Erklärung dafür, warum Li und Qin ihre Jobs verloren haben.

Beide von Machthaber Xi Jinping handverlesenen Politiker verschwanden wochenlang von der Bildfläche, nachdem sie in Ungnade gefallen waren.

In Xis Reich werden Positionen auf der Grundlage von Loyalität vergeben

Selbst in Demokratien werden Minister entlassen. Ein solcher Schritt wird von freien Medien begleitet, es gibt Stellungnahmen von Betroffenen und Äußerungen politischer Akteure, die mit der Entlassung zu tun haben.

Nicht so in Xis Reich: Dort werden Positionen aufgrund der Loyalität gegenüber dem Herrscher und nicht aufgrund der Qualifikation vergeben. In Autokratien und Diktaturen gibt es keine freie Presse und keine kritische Öffentlichkeit.

Die beiden Politiker sind nicht die einzigen, die Xi verschwinden ließ. Der weltbekannte Unternehmer Jack Ma wurde abgesetzt, nachdem er es gewagt hatte, auf das Podium zu treten und die Wirtschaftspolitik der regierenden Kommunistischen Partei zu kritisieren.

Und die Tennisspielerin Peng Shuai verschwand, nachdem sie offengelegt hatte, dass sie von Sportfunktionären der KPCh sexuell belästigt worden war.

Wer auffällig wird, bekommt Besuch von der Korruptionspolizei

Wenn Chinas Präsident Menschen loswerden will, die ihm lästig geworden sind und ihm nicht mehr treu erscheinen, greift er auf die „Zentrale Kommission für Disziplinarkontrolle“ zurück.

Diese Einheit, im Volksmund auch „Korruptionspolizei“ genannt, ist mit Befugnissen ausgestattet, die es in einem Rechtsstaat niemals geben könnte. Es agiert sozusagen über, neben oder außerhalb des Gesetzes.

Dies ermöglicht es der CCDI, Verdächtige so lange unter Hausarrest zu stellen oder ins Gefängnis zu bringen, wie sie es für angemessen hält. Xi lässt die Korruptionspolizei nicht nur Parteifunktionäre, sondern auch „normale“ Bürger strafrechtlich verfolgen. Angeführt wird die Gruppe von einem Mitglied des Politbüros, dessen Angehörige zu Xis engsten und langjährigen Vertrauten zählen.

Wer in die Fänge der CCDI gerät, kann nicht auf ein Gerichtsverfahren hoffen. Und auch Parteimitglieder wie Li und Qin werden nach parteiinternen Mechanismen von allen Ämtern entfernt. Der letzte Schritt besteht darin, sie aus dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei zu entlassen. Zu den Gründen schweigen der Parteiapparat und Xi.

Die Gerüchteküche brodelte im Fall von Qin Gang, der eine Affäre mit einem bei der Partei in Ungnade gefallenen Staatsfernsehmoderator gehabt haben soll. Es gab jedoch keine Bestätigung oder Erklärung, was eine solche Angelegenheit mit den Amtsgeschäften des Außenministers zu tun haben könnte.

Xis Aktionen erinnern an Maos „Säuberungen“

Selbst die engsten China-Experten, die die Partei seit Jahrzehnten verfolgen, sagen, dass es immer schwieriger wird, das Innenleben der Kommunistischen Partei Chinas zu verstehen. Angesichts dieser Ereignisse erinnern sich manche an die „Säuberungen“ aus der Mao-Ära. Diktatoren werden mit der Zeit paranoid und werden auf Schritt und Tritt verfolgt und herausgefordert.

Die Geschichte der KPCh ist eine dieser Säuberungen, die über Maos Tod hinausgingen. Sein Nachfolger Deng Xiao-ping wurde mehrmals seines Amtes enthoben und anschließend wieder eingesetzt. Gleiches gilt für Xi Jinpings Vater Xi Zhongxun.

Er geriet bei Mao in Ungnade und wurde später rehabilitiert. Der junge Jinping verlor daraufhin alle Privilegien als sogenannter „Prinzessin“, wie die Nachkommen der oberen Parteikaste genannt wurden, und wurde aufs Land verschleppt, um dort zu schuften.

Unter ihm wiederholt sich das, was zu Maos Zeiten geschah. Nicht nur, weil Xi den arbeitslosen Jugendlichen seines Landes empfiehlt, aufs Land zurückzukehren, um das „echte Leben“ zu erleben.

Sondern auch, weil man abends nicht mehr sicher sein kann, ob man morgens noch im Büro ist. Eine Regierung, die auf unberechenbaren Entscheidungen beruht, ist langfristig nicht handlungsfähig.