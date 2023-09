Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob Venedig seinen Status als UNESCO-Weltkulturerbe verlieren wird oder nicht. Die 45. Sitzung des Welterbekomitees, die vom 10. bis 25. September 2023 in Riad stattfinden wird, wird darüber entscheiden, ob die Lagunenstadt stattdessen als gefährdete Stätte eingestuft werden soll. Experten der UNESCO, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, sind durchaus der Meinung, dass Venedig auf die sogenannte Rote Liste gesetzt werden sollte.

Der Stadtrat von Venedig will sich zu dem Thema lieber nicht äußern. Entscheidungsträger in Rom, Italien, haben unterdessen harsch auf die Aussicht reagiert, dass Venedig seinen Status als Weltkulturerbe verlieren könnte. Staatssekretär für Kultur, Vittorio Sgarbi, wies die Warnungen der UNESCO als „alarmistisch“ zurück und fügte hinzu, dass „die Vorrangstellung Venedigs als Weltkulturerbe von niemandem bestätigt werden muss“.

Jedes Jahr besuchen zahlreiche Kreuzfahrtpassagiere Venedig Bild: Vandeville Eric/ABACA/Picture Alliance

In einem kürzlich veröffentlichten UNESCO-Bericht heißt es, dass „menschliche Eingriffe, einschließlich der fortschreitenden Entwicklung, die Auswirkungen des Klimawandels und des Massentourismus, irreversible Veränderungen in Venedig herbeizuführen drohen“. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die von den lokalen und nationalen Behörden ergriffenen Gegenmaßnahmen unzureichend waren. Daher empfiehlt die UNESCO, Venedig als gefährdetes Weltkulturerbe einzustufen, da „eine solche Eintragung zu einem größeren Engagement und einer stärkeren Mobilisierung lokaler, nationaler und internationaler Interessengruppen für die Entwicklung wirksamer und nachhaltiger Korrekturmaßnahmen zur Lösung dieser seit langem bestehenden Probleme führen wird.“ .“

UNESCO: Hochhäuser trüben das Stadtbild

Dem Bericht zufolge werden mehrere Bauprojekte die Attraktivität Venedigs beeinträchtigen, „insbesondere Hochhäuser, die (…) wahrscheinlich erhebliche negative visuelle Auswirkungen haben werden“. Darüber hinaus „führen der Anstieg des Meeresspiegels, extreme Wetterereignisse und andere durch den Klimawandel verursachte Phänomene zu einer Verschlechterung und Beschädigung“ der gebauten Umwelt. Die UNESCO kam außerdem zu dem Schluss, dass die anhaltende Umwandlung von Wohnraum in Touristenunterkünfte die kulturelle und soziale Identität der Stadt schädigt, und kam zu dem Schluss, dass „viele dieser Probleme (…), die auch kumulative negative Auswirkungen haben, ungelöst bleiben oder nur vorübergehend angegangen werden.“

Die UNESCO empfiehlt, Venedig auf die Liste des gefährdeten Kulturerbes zu setzen

Der frühere Bürgermeister von Venedig, Massimo Cacciari, kritisierte den Bericht und sagte der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos: „Als ob Venedig die UNESCO bräuchte, um ein Gewinn für die Menschheit zu sein!“

Er erkannte zwar, dass Venedig vor Problemen stand, sagte aber, dass der Massentourismus die Lagunenstadt ebenso stark beeinträchtige wie Florenz und Rom. Er fügte hinzu, dass Italiens Wirtschaft auf Urlauber angewiesen sei. „Zum Glück gibt es Tourismus“, sagte Cacciari. „Wollen wir es verlieren, weil uns die UNESCO sagt, es sei schädlich?“

Lidia Fersuoch, Leiterin von Italia Nostra, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dem Schutz des historischen, künstlerischen und ökologischen Erbes Italiens widmet, ist anderer Meinung. Sie wandte sich 2011 an die UNESCO und forderte, Venedig in die Liste der gefährdeten Stätten aufzunehmen.

Die Liste der gefährdeten Arten ist ein Weckruf

Venedig gehört seit 1987 zum Weltkulturerbe und die UNESCO würdigte die Lagunenstadt als „eine einzigartige künstlerische Leistung“. Es lobt seine „unvergleichliche Reihe architektonischer Ensembles“ und betont, dass „Venedig den siegreichen Kampf des Volkes gegen die Elemente symbolisiert, das es geschafft hat, eine feindliche Natur zu besiegen.“ Der Bau der Stadt erforderte erhebliches architektonisches Können, da sie aus 118 kleinen Inseln besteht.

In Venedig kam es in der Vergangenheit bereits zu schweren Überschwemmungen – der Klimawandel könnte dazu führen, dass es häufiger zu Überschwemmungen kommt. Bild: Anteo Marinoni/LaPresse/Zuma/dpa/picture Alliance

Laut UNESCO ist die Aufnahme einer Welterbestätte in die Liste der gefährdeten Stätten keine Form der Bestrafung oder Warnung. Vielmehr solle dies dazu beitragen, „diese außergewöhnlichen Orte für künftige Generationen zu bewahren“, wie Peter Martin von der Deutschen UNESCO-Kommission der DW sagte. Um diese Erhaltungsbemühungen zu unterstützen, ermittelt das Welterbekomitee, wie Bedrohungen für Welterbestätten abgewendet oder gemildert werden können, fügte er hinzu. Heute stehen 55 Stätten auf der gefährdeten Liste der UNESCO.

Liverpool verlor 2021 den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes

Es lohne sich, Stätten auf die Rote Liste zu setzen und Maßnahmen zur Erhaltung ihres UNESCO-Welterbestatus vorzuschlagen, sagte Martin. Ein Beispiel ist der Salonga-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo, der im Sommer 2021 nach erfolgreicher Umsetzung verschiedener Schutzmaßnahmen von der Gefährdungsliste gestrichen wurde. Zwei Jahre zuvor wurde die Geburtskirche in Bethlehem nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten an der Basilika von der Roten Liste gestrichen.

Lediglich in drei Fällen wurde der Welterbestatus vollständig entzogen: 2007 wurde das Schutzgebiet der Arabischen Oryxantilopen im Oman von der Liste gestrichen, zwei Jahre später verlor Dresden seinen Welterbestatus und Liverpool verlor 2021 seinen Titel.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.