Nur wenige Wochen nach dem Rosenkrieg mit Marc Terenzi wird Verena Kerth in einer TV-Show zu sehen sein. Plant die 43-Jährige, ihren Ex auszuplaudern?

In zwei Wochen startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“: Am 7. Oktober startet die 12. Staffel. Doch bislang sind nur wenige Promi-Namen bekannt, die in den TV-Container einziehen werden. Um die Teilnehmer macht Sat.1 noch ein großes Geheimnis. Der ehemalige Nationalspieler und Bundesliga-Profi Max Kruse wird ebenso mit von der Partie sein wie Reality-Star Mike Heiter und Schauspielerin Mimi Fiedler.