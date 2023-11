Wird sich der Krieg in Israel bald ausweiten? Hisbollah-Führer hält Rede

Hisbollah-Führer Sayyed Hassan Nasrallah (symbolisches Bild). © Bilal Jawich/Imago

Die Hisbollah verstärkt ihre Angriffe auf Israel. Mit dem Einsatz neuer Waffen und einer geplanten Rede ihres Anführers wächst die Sorge vor einer Eskalation des Krieges.

Beirut – Während Israels Invasion im Gazastreifen zunimmt, scheint die libanesische Hisbollah zunehmend bereit zu sein, ihren eigenen Kampf zu führen. Letzte Woche setzte die militante Gruppe neue Waffen ein und griff Israel an, was die Angst vor einem umfassenden Krieg im Nahen Osten weckte.

Ein wichtiges Signal für die Richtung der Hisbollah wird am Freitag (3. November) in einer geplanten Rede ihres Anführers Hasan Nasrallah erwartet, der sich noch nicht öffentlich dazu geäußert hat, ob er eine Eindämmung oder Ausweitung der Angriffe befürwortet.

Die Hisbollah feuert Boden-Luft-Raketen ab

Ein bedrohlicher Hinweis kam am Sonntag in einem 12-sekündigen Video, das auf einem mit der Hisbollah verbundenen Telegram-Kanal veröffentlicht wurde. Es beginnt mit dem gelb-olivgrünen Logo der Gruppe, und während die Kampfmusik anschwillt, läuft in Zeitlupe eine verschwommene Silhouette von Nasrallah vorbei.

Am selben Tag gab die Hisbollah bekannt, dass sie eine israelische Drohne mit Boden-Luft-Raketen abgeschossen habe – das erste Mal, dass die Gruppe offenbar eine Drohne abgeschossen und solche Raketen erfolgreich abgefeuert hat.

Arabische und muslimische Länder haben in den letzten Wochen wiederholt zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen aufgerufen, wobei die Sprache in ihren Erklärungen mit der steigenden Zahl der Todesopfer immer schriller wurde.

Ausweitung des Krieges auf den Irak und den Jemen

Aber die neuesten Verbündeten der Hamas – alle mit dem Iran verbündet und kritisch gegenüber der wahrgenommenen Gleichgültigkeit der Araber gegenüber Gaza – nahmen die Sache selbst in die Hand. Die Huthi-Gruppe im Jemen reagierte, indem sie über dem Roten Meer Raketen auf Israel abfeuerte. Der Islamische Widerstand im Irak griff US-Stützpunkte in Syrien und im Irak an.

Als die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen zunahmen, Krankenhäuser trafen und Stadtviertel dem Erdboden gleichmachten, wuchs die Ungeduld der Hisbollah-Basis. Eines der Gründungsprinzipien der Gruppe ist es, eine Widerstandskraft gegen Israel zu sein.

Ein bekannter libanesischer Sänger veröffentlichte sogar ein Stück, in dem er Nasrallah zum Handeln aufrief. Am 11. Oktober veröffentlichte Ali Barakat ein Lied mit dem Titel „For God’s Sake, Oh Sayyed Let’s Go“. Eine Anspielung auf den respektvollen Titel „Sayed“, den viele seiner Anhänger für Nasrallah verwenden.

„Sayyed Hasan, unser Geliebter, schlage und zerstöre Tel Aviv“, singt Barakat in der ersten Zeile des Liedes.

Nasrallahs Rede wurde mit Spannung erwartet

Nasrallahs geplante Rede wurde von der Hisbollah als eine Veranstaltung zu Ehren der Gefallenen beschrieben, die „bei der Verteidigung des Libanon und zur Unterstützung des Gazastreifens, des palästinensischen Volkes und der heiligen Stätten“ kämpften.

Israel hat die Bedrohung an seiner Nordgrenze wiederholt heruntergespielt. Am Dienstag wurde der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates Israels, Tzachi Hanegbi, gefragt, ob Israel gegenüber der Hisbollah den gleichen Ansatz verfolgen würde wie gegenüber der Hamas: die Gruppe zu zerstören.

„Wir haben entschieden, dass der beste Weg, unsere Ziele zu erreichen, darin besteht, uns nicht zu sehr zu spalten, denn dann können wir uns nicht mehr auf die konkreten Ziele konzentrieren und unsere Ziele nicht mehr erreichen“, sagte er.

Hisbollah weitet Angriffe auf Israel aus

Inzwischen hat die Hisbollah den Einsatz erhöht. Es hat seine Angriffe auf Israel verstärkt, und Israel hat darauf mit verstärkten Angriffen auf den Libanon reagiert. Am Donnerstag, dem Vorabend von Nasrallahs Rede, gab die Hisbollah bekannt, dass sie gleichzeitig 19 Stellungen in Israel angegriffen habe. Sie gab außerdem bekannt, dass sie erstmals selbstsprengende Drohnen einsetzte.

Amal Saad, Dozentin für Politik und internationale Beziehungen an der Universität Cardiff, die die Hisbollah genau verfolgt, sagte, die zunehmenden Angriffe in dieser Woche seien „qualitativ unterschiedlich“ gewesen. Sie deuteten an, dass frühere Einsatzregeln für Hisbollah-Kämpfer „aufgegeben“ worden seien.

Ein deutliches Zeichen dieser Veränderung ist ein Brief, der von den „Mudschaheddin des Islamischen Widerstands“ – also den Hisbollah-Kämpfern – unterzeichnet wurde. Der am Mittwoch veröffentlichte Brief war das erste Mal, dass Hisbollah-Milizen einen Brief an eine andere Person als Nasrallah richteten. Dieser Brief war direkt an die Menschen und Kämpfer in Gaza gerichtet.

„Unsere Hand ist mit deiner am Abzug“, hieß es, „und sei sicher, dass deine und unsere Märtyrer der Weg nach Jerusalem sind.“

Die Eskalation der Hisbollah-Angriffe ist kein Zufall

Saad sagte, der Zeitpunkt des Briefes und die Eskalation der Hisbollah-Angriffe seien kein Zufall gewesen. „Was in der letzten Woche passiert ist, ist die Vorbereitung auf (Nasrallahs Rede)“, sagte sie und merkte an, dass der Brief eine „neue Phase des Krieges“ signalisieren könnte.

Die Kämpfer „sagen im Wesentlichen, dass wir bereit und willens sind. Es herrscht völlige Einheit der Reihen, Waffenbrüder“, sagte sie. Solche Briefe sind nur selten aufgetaucht: einmal während des Krieges der Hisbollah mit Israel im Jahr 2006 und dann im Jahr 2017 während des Kampfes der Hisbollah gegen den Islamischen Staat.

„Inmitten des Krieges wenden sie sich an die Hamas, den Islamischen Dschihad und andere palästinensische Gruppen und bringen ihre Bereitschaft und ihren Willen zum Ausdruck, sich ihnen bei Bedarf anzuschließen“, sagte sie.

Über den Autor Sarah Dadouch ist Nahost-Korrespondent der Washington Post in Beirut. Zuvor arbeitete sie als Reuters-Korrespondentin in Beirut, Riad und Istanbul.

Aber niemand im Libanon scheint bereit zu sein, sich in einen weiteren Krieg mit Israel zu stürzen. Die Wirtschafts- und Bankenkrise sowie die Lagerexplosion im Jahr 2020, die Teile der Hauptstadt Beirut zerstörte, haben die Stimmung im Land gedrückt. Im letzten Krieg des Libanon mit Israel, einem 34-tägigen Konflikt im Jahr 2006, wurden schätzungsweise mehr als 1.000 libanesische Zivilisten getötet, während weniger als 50 israelische Zivilisten starben. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden im Libanon bis zu eine Million Menschen vertrieben.

Israel hat in den letzten Wochen seine Drohungen an die libanesische Führung über europäische Boten wiederholt: Sollte die Hisbollah in den Krieg eintreten, werde Israel einen großen Teil des Landes nicht verschonen.

Der ganze Libanon scheint nun den Atem anzuhalten, um zu sehen, was Nasrallah sagen wird. Während Hisbollah-Anhänger mehr Videos teilen, haben andere in typisch arabischer Manier auf düstere Witze zurückgegriffen. Ein Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter, fasste die Bedenken in einem fiktiven Gespräch zwischen zwei Personen zusammen:

„Möchtest du am Wochenende ausgehen?“

„Hängt davon ab, was am Freitag passiert.“

„Ah okay.“

Melanie Lidman aus Tel Aviv hat zu diesem Bericht beigetragen.

