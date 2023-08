Hannover. Und sie machen weiter. Diesmal vor der iranischen Botschaft in Lindingö, Großraum Stockholm. Pünktlich um 13 Uhr verbrennt Salwan Momika, ein 37-jähriger Flüchtling aus dem Irak, der sich seit 2019 in Schweden aufhält, Berichten der Kampagne zufolge eine Kopie des Korans. Zumindest verzichtet Momika dieses Mal darauf, Seiten aus dem heiligen Buch der Muslime herauszureißen oder es wie einen Fußball hin und her zu treten. Aber vielleicht kommt er einfach nicht dazu, weil nach ein paar Minuten eine Frau mit einem Feuerlöscher auf ihn zustürmt. Nach einer Viertelstunde ist alles vorbei. Aber die Botschaft kam an. Der Koran verbrennt – mit Erlaubnis der Polizei.

Das geht schon seit Wochen so. Mal vor der Großen Moschee, mal vor der iranischen Botschaft, jetzt hier. Momika, die sich als Christin ausgibt und den rechtspopulistischen Schwedendemokraten angehört, will so lange weitermachen, bis Schweden den Koran verbietet. Als Christ wurde er im Irak selbst von IS-Anhängern verfolgt. Schweden müsse verstehen, „dass der Koran Gewalt fördert“, sagt Momika.

„Vorrangiges Ziel des gewalttätigen Islamismus“

Doch der Preis dieser Maßnahmen wird für Schweden nun immer höher. Da sind die Schwierigkeiten beim NATO-Beitritt, dann der Sturm auf die Botschaft im Irak und schließlich diese Woche der Aufruf von Al-Qaida zu neuen Anschlägen in Schweden. Wie schon auf dem Höhepunkt des IS-Terrors liegt die Terrorwarnstufe seit Donnerstag bei vier (von fünf). „Wir haben uns von einem legitimen Ziel zu einem vorrangigen Ziel des gewalttätigen Islamismus entwickelt“, sagte Charlotte von Essen, Chefin der Sicherheitspolizei Säpo. Mittlerweile werden im ganzen Land die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Die Regierung richtet einen durchaus zweideutigen Ratschlag an die Bürger: „Haben Sie keine Angst“, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson, „und seien Sie wachsam!“

Aber ist der Preis nicht möglicherweise etwas zu hoch? Für Aktionen, die viele Schweden auch als beleidigend und unnötig provokativ empfinden?

Die Brenner profitieren von einem Leitgedanken des schwedischen Selbstverständnisses. „Wenn es um Meinungsfreiheit geht“, sagt Mårten Schultz, Rechtswissenschaftler an der Universität Stockholm, in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), „ist Schweden extrem.“ . Das Recht darauf geht auf das 18. Jahrhundert zurück, als sich die Schweden nach dem Ende der autokratischen Monarchie gegen jede Art von Tyrannei wappnen wollten; Es bildet nach wie vor einen Kern des schwedischen Verfassungsrechts, wenn auch in abgeänderter Form. Laut Schultz bietet das Press Freedom Act von 1990 „den weltweit weitreichendsten Schutz für die Medien“. Im schwedischen Grundrechtskatalog bescheinigt die erste Regel ein äußerst umfassendes Recht auf freie Meinungsäußerung – der Schutz von Leben, Privatsphäre und Eigentum folgt.

Eine 250 Jahre alte Tradition

Den Schweden ist kaum etwas heilig. „In einem der säkularsten Länder der Welt“, erklärt der Rechtswissenschaftler Schultz, „mit einer mehr als 250-jährigen Tradition, die der Meinungsfreiheit Vorrang vor allen anderen Interessen einräumt, geht man davon aus, dass jede Meinungsäußerung erlaubt ist.“ “ die dem Staat derzeit große Probleme bereiten.

Aber könnte die aktuelle Sicherheitskrise ein Grund sein, mit dieser Tradition zu brechen? Zumal die Drohungen bei vielen Schweden Erinnerungen an das Jahr 2017 wecken: Damals fuhr ein IS-Anhänger mit einem gestohlenen Lastwagen durch eine Fußgängerzone in Stockholm – und tötete fünf Menschen.

Eine Mehrheit für die Einschränkung der Meinungsfreiheit

Ohnehin reichten die Einschränkungen des Rechts auf freie Meinungsäußerung bisher nicht aus, um das Vorgehen der Koranbrenner zu bremsen. Regelmäßig scheitern die Behörden mit ihren Verboten vor Gericht. Gesetze zu Hassreden verbieten „Anstiftung gegen eine ethnische Gruppe“. Klagen gegen einen Gegenstand, in diesem Fall den Koran, fallen nicht unter die vorherrschende schwedische Lehre. Die Regierung selbst geht nun offenbar einen anderen Weg. Am Freitag kündigten die Führer der Regierungsparteien an, dass sie eine Änderung der Gesetze zur öffentlichen Ordnung in Betracht ziehen würden – allerdings ohne die Verfassung selbst zu ändern.

Hinter der Regierung steht offenbar die öffentliche Meinung. Umfragen zufolge befürwortet mittlerweile eine knappe Mehrheit der Schweden eine Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten, um die Verbrennung des Korans zu stoppen. „Sie hoffen natürlich, dass die Probleme auf diese Weise gelöst werden“, sagt Schultz. Andererseits rechnet der Anwalt auch mit einer immer stärkeren Gegenbewegung, wenn die Regierung tatsächlich die Meinungsfreiheit einschränken will.

Bisher waren es vor allem Vertreter der Schwedendemokraten, die sie um jeden Preis verteidigten – und damit die Stimmung eher anheizten. So provozierte etwa der Vorsitzende des Rechtsausschusses des Parlaments, Richard Jomshof, mit dem Satz: „Wenn es die Muslime verärgert, verbrennt noch 100 Korane.“ Auch die Schwedendemokraten wollen die aktuellen Veränderungsbemühungen nicht unterstützen, obwohl sie die Regierung unterstützen. Aber auch von den gemäßigten Parteien erwartet Schultz mehr Unterstützung für die schwedische Tradition, wenn die Regierung tatsächlich wagt, an die Wurzeln der Meinungsfreiheit zu gehen.

Doch die Koranbrenner scheinen nicht damit aufhören zu wollen. Salwan Momika etwa, der Iraker hinter der jüngsten Aktion, trägt mittlerweile in der Öffentlichkeit eine kugelsichere Weste – und hat bereits weitere Verbrennungen angekündigt.