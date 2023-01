Wird Phoebe Dynevor für Bridgerton Staffel 3 zurückkehren? Sie sagt…

Machen Sie sich bereit, lieber Leser, denn vielleicht fehlt ein bekanntes Gesicht in der Tonne.

Phoebe Dynevordie in der Netflix-Serie Daphne Bridgerton spielt BridgetonSie deutete kürzlich an, dass sie in der kommenden dritten Staffel der Show möglicherweise nicht anwesend sein wird.

Auf die Frage, ob ihr Charakter in der neuen Staffel während eines Interviews eine „aufregende Dynamik“ haben werde Bildschirm Rant Phoebe, die am 28. Januar gepostet wurde, bemerkte: „Leider nicht in der dritten Staffel. Möglicherweise in der Zukunft.

E! News hat Netflix um einen Kommentar gebeten und keine Antwort erhalten.

Im Mai 2022, Bridgeton Showrunner Jess Brownell wurde nach Daphnes Zukunft gefragt. „Wir wollen alle unsere Bridgerton-Geschwister weiterhin sehen“, sagte der Produzent Vielfalt. „Wir haben das Gefühl, dass diese Momente, in denen die ganze Familie zusammen ist, das sind, was die Show wirklich ausmacht und uns alle, denke ich, dazu bringt, ein Bridgerton sein zu wollen. Also ja, Sie werden definitiv Daphne, Anthony und Kate sehen – wie viel, Ich möchte noch nicht ganz sagen, aber Sie müssen sich einschalten.“