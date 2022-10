Wird Lili Reinhart nach Riverdale eine weitere Show machen? Sie sagt…

Lili Reinhart verabschiedet sich von Riverdaleaber das ist nicht unbedingt das letzte Mal, dass die Zuschauer es auf dem Bildschirm sehen.

Die 26-jährige Schauspielerin verriet, dass sie ein Projekt zwar nicht so intensiv wie möglich machen werde Riverdale Auch hier konnten die Fans sie in einer bestimmten Art von Fernsehshow auftreten sehen oder sogar auf der großen Leinwand auftreten.

„Im Moment haben wir mit meiner Produktionsfirma viel Fernsehen in Entwicklung und Film, aber ich denke, ehrlich gesagt, mein Herz ist an beiden Orten“, sagte sie exklusiv zu E! Neuigkeiten bei der Women In Film Max Mara Face of the Future Celebration am 25. Oktober. „Ich denke, ich werde mich nicht für eine weitere 22-Episoden-Show anmelden, aber ich mag eine gute limitierte Serie.“

„Das scheint das zu sein, was direkt danach für mich ansteht Riverdale– eine limitierte Serie, also sage ich kein Fernsehen“, fuhr sie fort. „Es dreht sich alles um die Geschichte. Es spielt eigentlich keine Rolle, in welche Art von Box man es steckt. Die Anforderungen an das Fernsehen sind derzeit so hoch, dass man damit eigentlich nichts falsch machen kann.“