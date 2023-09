„Das ist letztendlich die Utopie von KI, die ich mir vorstelle: Alle sind einfach kreativer. Wir werden schönere digitale Erlebnisse haben. Durch diese gemeinsamen kreativen Erfahrungen werden die Menschen näher zusammenrücken“, sagt Sasha MacKinnon, Gründerin und Geschäftsführerin von Mino Games. „Ich denke, es ist möglich, wir müssen es einfach richtig machen“, fügt der Australier hinzu, ein bekennender „Pokemon-Nerd“, der im Alter von sechs Jahren mit der Entwicklung von Spielen begann.

MacKinnons Begeisterung ist ansteckend; Er strahlt, als er über die Chancen spricht, die der Einsatz künstlicher Intelligenz – kurz KI – in der Spieleentwicklung bietet.

Viele andere Gaming-Insider sind zu einem ähnlichen Schluss gekommen. Laut einer im September 2023 veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung Bain & Company geht die Mehrheit der befragten Führungskräfte der Gaming-Branche davon aus, dass KI in den nächsten fünf bis zehn Jahren an der Hälfte des Entwicklungsprozesses beteiligt sein wird.

KI schafft „magische Momente“

In dem Rollenspiel „Dimensionals“, das von Sasha MacKinnons Studio entwickelt wurde, wird beispielsweise KI in einen bestimmten Charakter eingebaut, der ein leicht verrückter, netter Kerl voller Kreativität ist, der sich immer zu den anderen am Tisch setzt und immer wieder eins macht lustiger Vorschlag nach dem anderen.

KI kann Charaktere, Kämpfe und Dialoge generieren: „Wir nutzen KI, um diese magischen Momente zu erleben, in denen die Charaktere einfach etwas sagen, was man überhaupt nicht erwartet hat, das wirklich nicht im Drehbuch steht und auf der Geschichte des Spielens mit ihnen basiert.“ „

Sasha MacKinnon sieht KI als nützliches Werkzeug in der Spieleentwicklung Bild: Kristina Reymann-Schneider/DW

Derzeit stößt die KI schnell an ihre Grenzen: 40–50 % ihrer Vorschläge seien unbrauchbar, sagt MacKinnon. Bei Mino Games fungiert die KI also als kreativer Mitarbeiter, der Ideen liefert, die dann von Menschen umgesetzt werden.

Die Skizzen der Monster für „Dimensionals“ wurden von KI erstellt, aber die Monster, die im Spiel erscheinen, wurden von menschlichen Designern erstellt.

Spieleentwickler müssen sich keine Sorgen um ihren Job machen, sagt MacKinnon. Sie können nicht durch KI ersetzt werden, glaubt er und fügt hinzu, dass „Spiele die reinste Form des menschlichen Ausdrucks sind“, da sie nicht nur Geschichte, Kunst und Sound verbinden, sondern auch „ein Erlebnis für Menschen bieten. KI wird das niemals können.“ das auch zu tun.“

KI verschärft prekäre Arbeitsbedingungen

Daniel Landes teilt diesen Optimismus nicht. Er arbeitet als freiberuflicher Übersetzer und adaptiert internationale Spiele ins Deutsche, darunter „Hogwarts Legacy“ und „Overwatch 2“.

Übersetzer arbeiten in der Regel freiberuflich und werden pro Wort bezahlt. Reich wird dadurch niemand. Doch jetzt, da Spieleproduzenten den Einsatz von KI fordern, erwarten sie auch, dass Übersetzer für ihre Arbeit weniger bezahlt werden – nur 30 % des Originalpreises pro Wort.

Übersetzer würden die KI-Tools gerne als Hilfsmittel nutzen, so wie Mathematiker einen Taschenrechner nutzen, erklärt Landes. „Das Hauptproblem besteht darin, dass wir gezwungen sind, für weniger Geld zu arbeiten, obwohl nicht nachgewiesen ist, dass die Arbeit dadurch erleichtert wird.“ Je komplexer ein Text ist, desto schlechter ist die Computerübersetzung und desto mehr Bearbeitungsaufwand ist erforderlich. „Die Maschine versteht keinen Kontext, sondern berechnet Wahrscheinlichkeiten“, sagt Landes. „Gerade bei Dialogen oder kreativen Texten geht es nicht darum, wörtlich zu übersetzen, sondern den Sinn des Originals zu erfassen. Das kann KI nicht.“

Der Dachverband audiovisueller Übersetzer in Europa, AVTE, veröffentlichte 2021 ein Manifest zu KI-Übersetzungen, an dem auch Daniel Landes beteiligt war. Die Autoren warnen vor Qualitätsverlust, stellen die Effizienz der Tools in Frage und fordern eine faire Bezahlung der Übersetzer.

Allerdings ist bislang keine Verbesserung der Rahmenbedingungen eingetreten. „Da die meisten Übersetzer Freiberufler sind, ist es unglaublich schwierig, sich als Beruf zu organisieren. Viele Übersetzer müssen sehr kämpfen, um überhaupt über die Runden zu kommen.“

Nicht nur in Deutschland stehen dem Berufsstand schwierige Zeiten bevor. „Alle Übersetzer weltweit stehen unter Druck“, sagt Landes. „Wir sehen überall die gleichen Probleme: Unsere Namen werden nicht im Abspann genannt, unsere Honorare werden immer wieder gesenkt und wir haben weder Mitspracherecht noch Verhandlungsrecht.“

KI wird nicht automatisch besser

KI ist nur so gut wie die Daten, mit denen sie gefüttert wird. Darüber hinaus ist es keineswegs sicher, dass sich die KI im Laufe der Zeit verbessern wird. Es kann auch noch schlimmer werden, wie Forscher am Beispiel von ChatGPT herausgefunden haben.

Es ist daher nicht abwegig anzunehmen, dass die Qualität von Spielen durch den zunehmenden Einsatz von KI beeinträchtigt wird.

Da die Technologie aber oft schneller und deutlich günstiger ist als menschliche Übersetzer, Game-Designer oder Texter, könnte sie sich dennoch durchsetzen und dazu führen, dass Menschen ihren Job verlieren und Studios einfach schlechtere Qualität als das geringere Übel akzeptieren.

Kann KI ein Werkzeug für den Menschen bleiben? Bild: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture Alliance

„Eines der größten Risiken von KI besteht darin, dass Menschen selbstgefällig werden“, sagt Spieleentwickler MacKinnon. „Und das ist eines der großen Dinge an KI im Allgemeinen: Wir stehen an diesem Scheideweg. Wissen Sie, es könnte das Beste sein, was passiert, oder es könnte der Menschheit wirklich schaden.“

Wir sollten uns nicht blind auf KI verlassen, betont er, sondern sie vielmehr als Werkzeug zum Beispiel zur Inspiration nutzen. Und es soll Menschen dazu ermutigen, eigene Geschichten und Spiele zu entwickeln. Er erwartet eine Flut neuer Spiele von Leuten, die noch nie zuvor ein Spiel entwickelt haben, dies aber dank der technischen Möglichkeiten jetzt können.

Tatsächlich sind die erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre dadurch entstanden, dass bestehende Spiele von der Community – also von den Spielern selbst, nicht von der Spieleindustrie – modifiziert und weiterentwickelt wurden.

„Counter-Strike“ ist unter anderem aus einer Modifikation des Ego-Shooters „Half-Life“ hervorgegangen.

„Fortnite“ ist eine Variante von „PlayerUnknown’s Battlegrounds“, dessen Battle-Royale-Konzept – 100 Spieler treten gegeneinander an und der letzte Überlebende gewinnt – von einem sogenannten „Modder“ erfunden wurde, ein Begriff, der diejenigen beschreibt, die Spiele neu gestalten Erstellen neuer Level und Karten.

Der Battle-Royale-Shooter „Fortnite“ erschien 2017 und wird immer noch auf der ganzen Welt gespielt Bild: Zacharie Scheurer/dpa/picture Alliance

KI macht die Spieleentwicklung zugänglicher

Ein mögliches Szenario besteht darin, dass durch den Einsatz von KI in der Spieleentwicklung mehr Spiele entstehen, die Qualität jedoch sinkt, was bedeutet, dass langweiligere, mittelmäßigere Spiele veröffentlicht werden.

Im Durchschnitt erscheinen täglich bereits mehr als 30 neue Spiele auf der Spieleplattform Steam.

Darüber hinaus macht es KI – die alle Aufgaben der Spieleentwicklung bewältigen kann, von der Grafik über das Verfassen von Texten bis hin zur Programmierung – für jeden viel einfacher, ein Spiel zu entwickeln.

Das bedeutet, dass in den kommenden Jahren mehr nutzergenerierte Inhalte entstehen könnten, wodurch möglicherweise auch neue, erfolgreiche Genres entstehen.

Schließlich hat die anfangs eher begrenzte Entwicklung der Technologie schon immer einen erheblichen Einfluss auf die Spieleentwicklung gehabt, angefangen bei Textadventures in den 1980er Jahren, gefolgt von 2D-Plattformen mit Pixelgrafik in den 1990er Jahren und dann detaillierten Open-Worlds-Spielen den 2000er Jahren bis hin zu den derzeit beliebten Multiplayer-Onlinespielen, die Dutzende Spieler gleichzeitig zusammenbringen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.