Zu Beginn der Sommerferien lief an den deutschen Flughäfen alles nach Plan. Es gab keine langen Warteschlangen, keine Koffer stapelten sich an der Gepäckausgabe – und die meisten Flüge verließen die Landebahn pünktlich.

Doch schon bald könnte es an Flughäfen in Europa wieder zu Chaos kommen. Bei der Europäischen Organisation für die Sicherheit der Luftfahrt (Eurocontrol) planen Fluglotsen Streiks im Juli und August. Laut der Zeitung „The Times“ könnten fast ein Drittel aller europäischen Flüge von den Streiks betroffen sein, wobei insgesamt 12.600 Flüge von der Annullierung bedroht seien.

Easyjet streicht vorsorglich 1.700 Flüge im Sommer

Ein genaues Datum für die Streiks stehe dem Bericht der Zeitung zufolge noch nicht fest. Dies soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

Bisher haben nur die Fluglotsen in Italien bereits angekündigt, dass sie am 15. Juli, mitten in der Ferienzeit, ihre Arbeit einstellen werden. Der Streik der Fluglotsen der größten italienischen Flugsicherung ENAV soll 24 Stunden dauern.

Der Billigflieger Easyjet hat im Sommer vorsorglich bereits 1.700 Flüge gestrichen, unter anderem wegen der angekündigten Streiks. Die meisten Verbindungen sind Flüge zum oder vom Flughafen Gatwick südlich von London.

Eurocontrol warnte bereits zu Jahresbeginn vor Chaos

Eurocontrol hatte bereits im Januar vor erneutem Chaos im Sommer gewarnt. Damals schrieb die „Aviation Intelligence Unit“ der Behörde in ihrer Flugverkehrsprognose, dass auch in diesem Jahr größere Störungen im Flugverkehr drohen. Einer der Gründe dafür ist das hohe Flugaufkommen. Die angekündigten Streiks erhöhen das Risiko nun massiv.

Auch die europäische Flugsicherheitsbehörde Easa warnte kürzlich trotz einer bisher ruhigen Reisesaison vor Problemen im Sommer. Die Behörde verwies darauf, dass der Mangel an Mitarbeitern, aber auch an Material bei vielen Fluggesellschaften noch immer nicht behoben sei. In den Sommerferien müssten die Fluggesellschaften an ihre Grenzen gehen, was weiterhin zu Annullierungen und Verspätungen führen würde.

