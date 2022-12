„Wird es in Ordnung sein?“ — Dieses Kinderbuch zielt darauf ab, eine zeitlose Frage zu beantworten: NPR

Bildunterschrift umschalten Ben Shecter / HarperCollins / Jessica Love / Cameron + Company

Als Kind gibt es viele „Was wäre wenn“-Fragen: „Was ist, wenn mich eine Biene sticht?“ „Was ist, wenn ich meinen Text im Schulstück vergesse?“ „Was ist, wenn die Leute mich nicht mögen?“

Im Zentrum all dieser Fragen steht der Wunsch zu wissen: „Wird alles gut?“

Das ist der Titel eines 1977 von Crescent Dragonwagon geschriebenen Buches – eine Geschichte, die vollständig im Dialog zwischen einer Mutter und ihrem Kind erzählt wird.

„Ich hatte schon immer einen gesunden Respekt vor den Gefühlen, die Kinder haben“, sagt Dragonwagon, „deshalb stellt das kleine Mädchen in der Geschichte die Fragen und ihre Mutter beantwortet sie auf eine Weise, die nicht herablassend ist. Es ist lustig. Manchmal hat sie das.“ etwas Weisheit darin.“

Dragonwagon war Mitte 20, als sie zum ersten Mal veröffentlichte Wird es in Ordnung sein?– eine Zeit, in der sie sagt, dass sie in der Geschichte viel mehr das Kind als die Erwachsene war. Der jetzt 70-jährige Crescent Dragonwagon hat mehr als zwei Dutzend Kinderbücher sowie Romane, Kochbücher und Gedichte geschrieben.

Als die Covid-19-Pandemie 2020 ausbrach, sagte Dragonwagon, sie habe das Gefühl gehabt, etwas zu brauchen tun. Sie und ihr Mann fingen an, jeden Abend Kinderbücher laut vorzulesen.

„Das erste Buch, das ich lesen wollte, war Wird es in Ordnung sein? weil es mein beruhigendstes Buch ist“, sagt Dragonwagon.

Aber das Buch war seit 1991 vergriffen. Sie beschloss, ihm ein neues Leben einzuhauchen. Sie hat Teile davon neu geschrieben (zum Beispiel eine Zeile über ein „Erntedankspiel“ gestrichen und stattdessen „Schulspiel“ eingefügt). Und sie nahm eine weitere große Änderung vor: komplett neue Illustrationen.

Die Illustrationen des Künstlers Ben Shecter aus dem Jahr 1977 waren weich und sentimental. Dragonwagon sagt, sie mochte die Art und Weise, wie er sie eingefangen hat Furcht des kleinen Mädchens – fand aber, dass die Illustrationen ihre Stärke nicht wirklich zeigten.

Für das neue Buch wandte sich Dragonwagon an Jessica Love, die von der Kritik gefeierte Autorin und Illustratorin von Julián ist eine Meerjungfrau.

„Ich habe es drei, vielleicht vier Zeilen geschafft, bevor ich mir absolut sicher war, dass ich ihn jagen und zurückbekommen müsste, wenn mir jemand diesen Job abnehmen würde“, sagt Love.

Love sagt, sie habe sich die frühere Version des Buches absichtlich nicht angesehen – sie wusste, dass ihre Illustrationen das Gefühl eines Drucks haben sollten: ausdrucksstark und grafisch. Die Illustrationen fertigte sie von Hand mit dicken Linien Sumi-Tinte an.

„Ich trockne es irgendwie aus, damit die Linie nicht nass aussieht“, sagt sie. „Es sieht etwas schleppender aus … fast wie ein Bleistift.“

Sie beschränkte sich auf drei Farben: Schwarz, Rot und Gelb – die sie miteinander mischte, um eine Vielzahl von Rosa und Pfirsichen zu kreieren.

„Ich wollte, dass das Kunstwerk eine ähnliche Struktur und Zurückhaltung hat“, sagt Love. „In der Art, wie sich der Text auf diese Fragen und dann auf Antworten beschränkt.“

Die Mutter und ihre Tochter haben beide große, lockige schwarze Haare, rosa Wangen und ausdrucksstarke Augen. Sie tanzen und drehen sich über die Seiten – sie sehen aus wie beste Freunde.

„Als ich Jessicas Bilder sah, dachte ich nur ‚Wow!‘ “, sagt Drachenwagen. „Es ist einfach so entzückend, albern und kraftvoll. … Sie bringt genau die Emotionen rüber.“ Der absolute Horror des Kindes, wenn es seinen Text im Stück vergisst. Ihr Triumphgefühl, wenn sie neue erfindet.

Obwohl Dragonwagon und Love nicht direkt an diesem Kinderbuch zusammengearbeitet haben, hat Dragonwagon online nach Love gesucht.

„Als ich mit Kinderbüchern anfing, versuchten sie sehr energisch, den Künstler und den Autor getrennt zu halten“, erklärt sie. „Allerdings ist es im Zeitalter des Internets nicht so einfach, Menschen voneinander zu trennen.“

Meistens tauschten sie nur ein paar E-Mails darüber aus, wie begeistert sie waren, miteinander zu arbeiten. Sie haben bis zu diesem Interview nicht persönlich gesprochen, sagen aber, es habe sich angefühlt, als würde man mit einer verwandten Seele arbeiten.

„So etwas passiert, wenn man einen Text liest, der einem so spricht, als würde er einem ins Ohr geflüstert“, sagt Jessica Love. Besonders verbunden sei sie mit der Art und Weise, wie die Mutter mit dem Kind spreche, sagt sie.

„Es ist die Quintessenz dessen, wie ich mich als Kind danach gesehnt habe, angesprochen zu werden“, sagt sie. „Man spürt es, wenn man mit einem kleinen Kind spricht und es spürt, dass es ernst genommen wird.“

„Was ist, wenn mich jemand nicht mag?“ fragt das Kind im Buch.

„Du fühlst dich einsam und traurig“, antwortet die Mutter. „Du gehst und gehst, bis du zu einem kleinen Teich kommst. Du kniest im Gras am Rand dieses Teichs und siehst, wie sich etwas bewegt. Du streckst deine Hand aus und ein winziger Frosch, nicht größer als dein Daumennagel, hüpft hinein. Sehr vorsichtig Du hebst deine Hand an dein Ohr und der Frosch flüstert: „Andere Menschen mögen dich, andere Menschen lieben dich.“ „

Eines der Dinge, die Love in Dragonwagons Schreiben am hilfreichsten fand, waren die praktischen Ratschläge: Stehen Sie auf, machen Sie einen Spaziergang, bewegen Sie Ihren Körper, reiben Sie eine Zwiebel auf Ihrem Bienenstich hin und her. „Es gibt Ihnen ein Gerüst, einen Rahmen, um das galoppierende Pferd anzuspannen, das Ihr verängstigtes Kinderhirn ist“, sagt sie.

Denn natürlich bereitet sich das Kind im Buch darauf vor, die größte und gruseligste Frage von allen zu stellen: „Aber was, wenn du stirbst?“

Dragonwagon sagt, dass sie die Wahrheit nicht vor Kindern verbergen will – das Leben ist voller aufregender Dinge! Stattdessen hofft sie, dass dieses Buch Kindern und Erwachsenen hilft, es zu überstehen.

„Mein Gefühl ist, dass Gefühle gefühlt werden wollen“, sagt sie.

Und so antwortet die Mutter dem Kind: „Meine Liebe stirbt nicht. Sie bleibt bei dir, so warm wie zwei Paar Fäustlinge, ein Paar übereinander. Wenn du dich an dich und mich erinnerst, sagst du: Was kann ich mit so viel Liebe zu tun? Ich werde etwas weggeben müssen.

Dragonwagon sagt, sie wisse nicht, wie sie mit Mitte 20 auf die Antwort auf diese Frage gekommen sei. Aber jetzt, Jahrzehnte später und nachdem sie ihre Eltern, Freunde und zwei Ehemänner verloren hat, ist sie sich sicher, dass es wahr ist.

„Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an sie denke“, sagt sie. „Aber wirklich, ihre Liebe stirbt nicht.“

„Also wird es in Ordnung sein?“

„Ja, meine Liebe. Das wird es.“