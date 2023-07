München – Im Fall von Harry Kane (29) dürfte sich die Transferkommission des FC Bayern auf harte, lange Verhandlungen einstellen – davon ist Charlie Eccleshare fest überzeugt.

Der Tottenham-Insider ist Reporter für die bekannte Plattform „The Athletic“ und verfolgt aufmerksam die Münchner Kampagne für ihren Traumstürmer Kane. „Es ist noch nichts entschieden“, sagt Eccleshare im Interview mit der AZ: „Wir hatten schon 2021 die Situation, als Manchester City Kane unbedingt verpflichten wollte, Tottenham das aber ablehnte. Es kommt darauf an, was Bayern zu zahlen bereit ist.“ Und.“ Wir kennen die Schmerzgrenze der Spurs nicht. Die Einstellung von Präsident Daniel Levy hat sich nicht geändert: Kane sollte nicht verkauft werden.

Tottenham hat Probleme, aber Harry Kane flirtet mit den Bayern

Verlängern Sie stattdessen seinen 2024 auslaufenden Vertrag. Laut „Guardian“ bietet Tottenham dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft ein Gehalt von umgerechnet 234.000 Euro pro Woche. Unverschämt viel Geld. Boss Levy, der sich in der Vergangenheit schon oft als harter Verhandler erwiesen hat, glaubt weiterhin, dass er Kane halten kann.

Allerdings hofft der Stürmer auf einen Wechsel, erklärt Experte Eccleshare: „Das Interesse der Bayern ist bekannt – und Kane kann sich den Wechsel gut vorstellen. Er will die großen Trophäen gewinnen, diese Chance sieht er in München.“ Bisher ist Kane bei den Spurs völlig titellos. Dennoch ist er dem Klub aus London stets treu geblieben. „Wenn Kane bei den Spurs bleibt, wird er sich genauso professionell wie eh und je verhalten“, ist sich Eccleshare sicher.

Transferpoker mit Tottenham: Das erste Angebot des FC Bayern ist deutlich zu niedrig

Aber der FC Bayern nervt Kane, das ist kein Geheimnis. Wird Tottenham-Boss Levy endgültig einknicken, wenn die Münchner eine Summe von mehr als 100 Millionen Euro anbieten? „Es wird sicherlich ein Punkt kommen, an dem Tottenham auf die Bayern hören wird. Da sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft, wird Levy natürlich über einen Verkauf nachdenken müssen. Aber jetzt liegt es an den Bayern, wie sehr sie Kane wollen.“

Übersetzt: Was Sie für den Weltklasse-Angreifer bezahlen möchten. Auf jeden Fall sind die 70 Millionen Euro, die bisher offenbar als Ablöse im Raum standen, eindeutig zu wenig.

„Angriff an der Spitze“ mit Harry Kane: Dieser Spielertyp fehlt dem FC Bayern

Levy gilt in der Branche als äußerst harter Hund. 2013 brachte er Real Madrid dazu, die damalige Rekordsumme von 101 Millionen Euro für Gareth Bale zu bezahlen. Vor zwei Jahren ignorierte er jedes Angebot von Man City und Manager Pep Guardiola für Kane.

Wer weiß: Vielleicht würde Erling Haaland (22) heute für die Bayern stürmen, wenn Guardiola Kane 2021 bekommen hätte. Haaland wechselte letzten Sommer schließlich zu City, weil der Platz im Sturm noch frei war. Dafür könnten die Bayern nun Kane holen.

Sollte der Kane-Transfer platzen, weil der FC Bayern seinen Verkaufskandidaten sucht…



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







Der FC Bayern und der britische Angriff: Der Plan mit Harry Kane und Kyle Walker



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







Giovane Elber sicher: Harry Kane ist das fehlende „Puzzleteil“ für die Bayern



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







Auch aus Sicht von Bayern-Legende Giovane Elber wäre es ein Coup. „Er bringt alles mit und hat keine Schwächen. Kane ist genau das Puzzleteil, das den Bayern letzte Saison gefehlt hat“, sagte Elber bei Sky.

Mit Kane könnten die Bayern „wieder an der Spitze Europas angreifen“, fügte der 50-jährige Brasilianer hinzu: „Wenn Kane zu den Bayern wechseln würde, wäre das einfach der Hammer. Jeder Fan in Deutschland würde sich freuen, so einen Superstar zu bewundern.“ Das kann die Bundesliga, nicht nur die Bayern-Fans.

„Global Radiance“: Das würde einen Kane-Transfer zum FC Bayern bringen

Ein Transfer des Spurs-Angreifers hätte „weltweite Anziehungskraft“, sagte Elber. Kane „soll großes Interesse an München haben und hoffentlich sind alle einverstanden. Das wäre hervorragend.“

Doch zunächst muss Tottenham-Präsident Levy überzeugt werden. Mit vielen britischen Pfund.