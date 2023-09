Nove Zamky, eine kleine Stadt im Süden der Slowakei nahe der slowakisch-ungarischen Grenze, erlebte kürzlich einen Zustrom illegaler Migranten, Hunderte ließen sich vorübergehend im Stadtzentrum nieder.

Die Situation eskalierte Ende letzten Monats, als 800 Migranten aus dem Nahen Osten, hauptsächlich aus Syrien, in die nahegelegenen Büros der Auslandspolizei gebracht wurden, der slowakischen Polizeieinheit, die mit der Migrationsabwicklung vor Ort beauftragt ist. Obwohl die Migranten keine Gesetze gebrochen hatten, hatten sich die Einheimischen über Müll, Lärm, Gerüche und auf dem Boden schlafende Menschen beschwert.

Im August war illegale Migration nur in den Städten und Dörfern an der slowakisch-ungarischen Grenze ein Thema. Jetzt jedoch, weniger als zehn Tage bevor die Slowakei an die Wahlurnen geht, um ein neues Parlament zu wählen, hat sich das Problem auf andere Nachbargemeinden und sogar auf die Hauptstadt Bratislava ausgeweitet, wo sich Migranten am Hauptbahnhof versammelten.

„Es war ein ziemlich schrecklicher Anblick. Es gab Menschen, die auf Matten schliefen, Kinder in Schlafsäcken – sie trockneten sogar ihre Kleidung an Drähten, die zwischen den Bäumen hingen“, sagt Tobias, ein Journalist, der jeden Tag mit dem Zug nach Bratislava fährt.

Heute sind kaum noch Migranten am Bahnhof; Die örtliche Polizei hat die meisten von ihnen zum Gelände der Ausländerpolizei gebracht.

Steckt Orban wirklich hinter dem Zustrom?

Sogar die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova sprach das Thema öffentlich an. In einem Interview am 4. September stellte sie fest, dass viele Migranten, die sich jetzt in der Slowakei aufhalten, keine Probleme gehabt hätten, aus Ungarn in das Land einzureisen. Sie zeigte sich auch erstaunt darüber, dass Ungarn über 1.400 wegen Menschenhandel verurteilte Menschen aus dem Gefängnis entlassen habe, und sagte, sie würde die Angelegenheit gerne mit ihrer ungarischen Amtskollegin Katalin Novak besprechen.

Einige Politiker, wie etwa Frantisek Miklosko von der Christlich-Demokratischen Bewegung, behaupten, dass dieser plötzliche Anstieg der illegalen Migration tatsächlich das Werk des ungarischen Premierministers Viktor Orban sei, der ihrer Meinung nach versucht, das Ergebnis der Wahl am 30. September zu beeinflussen, um Robert zu helfen Fico zum Sieg.

Einige slowakische Politiker machen den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban für den jüngsten Anstieg der illegalen Migration verantwortlich Bild: GEORG HOCHMUTH/APA/picture Alliance

In vielerlei Hinsicht ähnelt der ehemalige dreimalige Premierminister Robert Fico Orban sehr: Beide Männer teilen eine feindselige Haltung gegenüber der NATO und der Europäischen Union sowie eine versöhnliche Haltung gegenüber Russland. Würde Fico die nächste slowakische Regierung anführen, würde Orban einen engen Verbündeten gewinnen.

„Das ist höchst spekulativ“, sagt Grigorij Meseznikov, Präsident des Instituts für öffentliche Angelegenheiten in Bratislava. „Es stimmt, dass Orban einige Schmuggler aus dem Gefängnis entlassen hat, aber er macht nichts wie der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko – er hat 2021 tatsächlich illegale Migranten an die polnische Grenze gedrängt. Aber es gibt keine Beweise dafür, dass Orban dasselbe tut“, sagte er DW.

Meseznikov sagt, dass die einzige Lösung für die aktuelle Situation eine Zusammenarbeit zwischen der Slowakei und Ungarn an der Schengen-Grenze zwischen Ungarn und Serbien wäre.

Illegale Migration scheint die Wähler nicht zu beeinflussen

Die Unterstützung für Robert Ficos Smer-SD-Partei ist weitgehend stabil geblieben – selbst während der Migrationskrise.

Die jüngste Umfrage der Focus Agency gibt Smer 19 % der Stimmen, das ist ein Prozentpunkt weniger als bei der letzten Umfrage im August. Andererseits wächst die Unterstützung für die Progressive Slowakei (PS), eine Partei mit einer liberalen Migrationspolitik, weiterhin stetig, wobei die Partei mittlerweile bei über 16 % liegt.

Wenn Robert Fico der nächste Premierminister der Slowakei wird, würde Viktor Orban einen engen Verbündeten gewinnen Bild: Radovan Stoklasa/REUTERS

„Die Slowakei ist nicht mehr das fremdenfeindliche Land, das sie einmal war“, sagte Meseznikov. „Hier leben und arbeiten über 100.000 Migranten aus der Ukraine, und wir haben keine Probleme mit ihnen. Viele Slowaken sind davon überzeugt, dass Migranten keine Bedrohung für uns darstellen“, fügte er hinzu.

Rechter Fokus auf Migration

Obwohl die politischen Präferenzen der Wähler durch illegale Migration offenbar nicht beeinträchtigt werden, versuchen Parteien wie Republika oder Smer immer noch, sie zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Letzte Woche versammelten sich Smer-Mitglieder vor den Regierungsbüros, um gegen die ihrer Meinung nach ineffektive Anti-Migrationspolitik der Regierung zu protestieren.

Ihre Pressekonferenz wurde vom Anführer der OLANO-Bewegung (Gewöhnliche Leute und unabhängige Persönlichkeiten), Igor Matovic, unterbrochen, der in einem mit Rednern beladenen Pick-up-Truck saß und Smer, der die vorherige Regierung anführte, lautstark vorwarf, selbst eine Schwäche zu haben Anti-Migrationspolitik. Die Situation eskalierte zu einem Handgemenge zwischen Matovic und dem ehemaligen Innenminister Robert Kalinak (Smer).

Grigorij Meseznikov glaubt, dass die einzige Möglichkeit, die illegale Migration einzudämmen, darin besteht, dass die Nachbarn Ungarn und die Slowakei an der Schengen-Grenze zwischen Ungarn und Serbien zusammenarbeiten Bild: Privat

OLANO liegt derzeit in Umfragen bei 6 %.

Die Slowakei ist ein Transitland für Migranten

Der Sicherheitsexperte Radovan Branik sagt, dass die meisten Migranten ihre Reise nach Westeuropa so einfach wie möglich gestalten wollen. „Illegale Einwanderer passieren in der Regel nur die Slowakei. Sie bleiben ein paar Tage, wollen aber unbedingt nach Deutschland“, sagte er der DW.

Viele Menschen aus dem Nahen Osten kommen in die Slowakei in der Hoffnung, ein universelles Dokument zu erhalten, das ihnen den Aufenthalt in der Europäischen Union ermöglicht. Dies ist jedoch eine falsche Hoffnung.

Interims-Premierminister Ludovit Odor versuchte vergeblich, die Gesetzgebung zu ändern, um die slowakische Polizei daran zu hindern, ein Dokument auszustellen, das viele Migranten in die Slowakei erhalten, in der irrigen Annahme, dass es ihnen den Aufenthalt in der EU ermöglichen würde Bild: Vit Simanek/CTK/picture Alliance/dpa

„Ein solches Dokument gibt es nicht“, erklärte Branik. „Die Slowakei stellt lediglich ein Papier aus, das als Aufenthaltsbestätigung in unserem Land dient. Illegale Schleuser belügen die Einwanderer oft und sagen ihnen, dass dieses Papier in allen EU-Ländern gültig sei. Am Ende werden sie meist bitter enttäuscht.“

Fehlgeschlagener Versuch, das Gesetz zu ändern

Das von Branik erwähnte Bestätigungsdokument ist einzigartig unter den europäischen Ländern und wirkt als Anziehungspunkt für illegale Migranten. Es wurde 2018 von der Regierung von Robert Fico und dem ehemaligen Innenminister Robert Kalinak eingeführt.

Interimsministerpräsident Ludovit Odor versuchte, die Herausgabe des Dokuments durch die slowakische Polizei zu verhindern, konnte den entsprechenden Gesetzentwurf jedoch nicht durch das Parlament bringen.

Die meisten Parteien, die am lautesten über illegale Migration schreien (wie Smer oder Republika), waren nicht bei der entsprechenden Parlamentssitzung anwesend, was bedeutete, dass nicht genügend Abgeordnete für eine Debatte über das vom Premierminister eingebrachte Anti-Migrationsgesetz anwesend waren .

Radovan Branik glaubt, dass die derzeitige Regierung nicht viel tun kann, um die Situation zu ändern. Er sagt, die einzig wirksame Lösung bestünde darin, von der EU finanzierte Lager in den Anrainerstaaten des Schengen-Raums wie Serbien und Bosnien-Herzegowina zu errichten.

„Ich habe die Grenze zwischen der Slowakei, Ungarn und Österreich besucht“, sagte er der DW. „Ich sah Migranten, die sich zehn Meter von mir entfernt in einem Maisfeld versteckten. Sie warteten darauf, dass die ungarischen Streitkräfte ihre Schicht wechseln. Als ein Polizeiauto auf der slowakischen Seite abfährt, rennen sie in die Slowakei; sobald unsere Polizisten versuchen, sich ihnen zu nähern.“ „Sie laufen nach Österreich und dann zurück nach Ungarn. Es ist unmöglich, diese Grenzen zu bewachen“, sagte er.

