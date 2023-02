Wird dies das erste Mal sein, dass der Rideau Canal Skateway nicht geöffnet wird? Die Prognose sieht „nicht gut aus“

Ein Meteorologe von Environment Canada warnt Skater, die sehnsüchtig auf die Eröffnung des Rideau-Kanals warten, dass sie sich diesen Winter womöglich anderswo verpflegen müssen.

Steven Flisfeder, Meteorologe für Warnbereitschaft bei der nationalen Wetterbehörde, sagte, dass die Temperaturen in der nächsten Woche deutlich über den saisonalen Durchschnitt steigen werden und der Rest des Februars nicht viel besser aussieht.

„So [it’s] sieht nicht gut aus in Bezug auf jegliche Art von Einfrieren, besonders für lange Zeiträume“, sagte er.

„Wir rechnen Ende Februar mit einer Rückkehr zu nahezu normalen Temperaturen [or] Anfang März, aber bis dahin steigen die saisonalen Normen, da der Frühling kommt, also [it’s] es sieht nicht so aus, als wäre nirgends einfrieren zu sehen.“

Vom NCC beauftragte Experten gehen davon aus, dass die Durchschnittstemperaturen in Ottawa weiter steigen und sich die Tiefkühlzyklen verkürzen werden. (CBC/NCC)

Dieser Winter war in Ottawa wärmer als gewöhnlich, und Flisfeder sagte, die Temperaturen in der gesamten Provinz seien im Januar höher als normal gewesen.

„Der gesamte Januar für die gesamte Provinz Ontario lag etwa vier bis sechs Grad über dem, was er hätte sein sollen“, sagte er.

Während Ottawa einige bitterkalte Tage erlebt hat, sagte Flisfeder, dass diese niedrigen Temperaturen nicht lange genug anhielten, um ideale Eisbedingungen zu schaffen.

„Sobald wir diese wirklich kalten Tage bekommen, kehren wir direkt auf die positive Seite zurück“, sagte er. „In dieser Hinsicht war es also ein sehr ungewöhnlicher Winter.“

„Die Wettervorhersage stellt uns dieses Jahr vor eine Herausforderung“, sagte Bruce Devine, Senior Manager für Einrichtungen und Programme bei der National Capital Commission (NCC).

Nichtsdestotrotz sagte Devine, das NCC hoffe immer noch, dass die Temperaturen sinken und der Skateway geöffnet wird.

„[But] wir sind sehr optimistisch. Wir glauben immer noch, dass wir in der Lage sein werden, einen Abschnitt der Skatebahn zu eröffnen, und es ist nur eine Frage der Zeit“, sagte er.

Wenn das passiert, ist es der späteste Eröffnungstag, seit Skater 1971 zum ersten Mal auf dem Eis standen.

Hinwendung zur Technik

Shawn Kenny, Professor am Department of Civil and Environmental der Carleton University, arbeitet mit dem NCC an einem gemeinsamen Projekt, das nach Möglichkeiten sucht, den Eisaufbau zu verbessern und die Schlittschuhsaison trotz wärmerer Temperaturen zu verlängern.

Sie konzentrieren sich auf Interventionen, die bereits im Dezember ergriffen werden könnten.

(CBC)

Eine der getesteten Innovationen ist die „Slush-Kanone“, eine Maschine, die Wasser in die Luft schießt, sodass es als Matsch in den Kanal fällt und die oberste Eisschicht bedeckt. Die Forscher hoffen, dass die Maschine als Katalysator wirkt, um den Gefrierprozess zu beschleunigen.

Die Forscher werden auch einen „Thermosyphon“ testen, der verwendet wird, um das Wasser unter der obersten Eisschicht abzukühlen. Die Maschine entzieht dem Wasser Wärme und gibt sie an die Luft darüber ab.

Kenny sagte, dass einige dieser Technologien helfen könnten, aber was wirklich benötigt wird, sind konsistent niedrigere Temperaturen.

„Solange wir unter … dem Schwellenwert liegen, zwischen minus fünf und minus 10, können einige dieser Technologien helfen“, sagte er.

„Aber im Grunde genommen haben wir in einem großen Maßstab wie diesem, wo wir acht Kilometer lang sind, gerne minus 10 bis minus 15 Grad, um uns zu helfen.“