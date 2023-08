Auf dem trockenen Gras der winzigen Stadt Runaway Bay an der Goldküste wird das Feuer entfacht, das eines Tages eine Revolution auslösen könnte. Edith Bowie und Eleanor Faye passieren, jonglieren und lachen mit einem Fußball, während ihr neuer Trainer Lann Levigne von der Terrasse des Pavillons zuschaut.

Für viele Mädchen und Jungen in ganz Australien ist es eine ganz normale Szene. Der Unterschied besteht darin, dass Bowie und Faye aus den Gemeinschaften der First Nations (Aborigines und Torres-Strait-Insulaner) des Landes stammen, und für Mädchen wie sie kam es sich oft unerreichbar an, dieses spezielle Spiel zu spielen, wenn es überhaupt irgendeine Wirkung hinterlassen hat.

„Man passt einfach nicht rein“, erzählt die 20-jährige Bowie der DW von ihren Erfahrungen, als sie das Spiel anderswo als Kind gespielt hat. „Man wusste immer, dass man anders war und nicht wirklich gleich behandelt wurde.“

Mangrove Jack, eine kürzlich gegründete gemischtgeschlechtliche und altersgemischte Mannschaft, ist ein seltenes Beispiel für einen Fußballverein, der versucht, das Muster der Unterrepräsentation der First Nations, insbesondere der Mädchen, zu durchbrechen und mit der Rugby League (NRL) das Gleichgewicht wiederherzustellen. und Australian Rules Football (AFL). Beide Sportarten haben seit langem etablierte Vorbilder und Wege der First Nations.

Der Verein entstand, erklärt Trainer Levigne, aus der Überzeugung heraus, dass die Kosten des Fußballs im australischen System (der Sport wird viel weniger subventioniert als andere) und der mangelnde Zugang zu Möglichkeiten in Gebieten mit einem hohen Bevölkerungsanteil der First Nations auf Talent schließen lassen und die Gelegenheit wurde verpasst.

Zugehörigkeitsgefühl

„Man hat das Gefühl, dass sie das Gefühl haben, mit ihren Leuten zusammen zu sein, dass sie sich wohl fühlen. Sie sind nicht die Minderheit in der Gruppe. Und alle ihre Persönlichkeiten kommen zum Vorschein, was wichtig ist“, sagt Levigne.

„Es ist wahrscheinlich einer der günstigeren Orte zum Spielen. Und dann ziehen wir mit Mangrove Jack durch unsere Zuschüsse und Sponsoring Spieler an, die keinem Verein angeschlossen sind, und wir zahlen für sie … Wenn sie (andere) Wenn man das täte, würde man viel mehr Kinder haben, die sich fürs Spielen interessieren würden, wenn man dies bei Vereinen, Landes- und Landesverbänden täte.

Edith Bowie und Eleanor Faye trainieren mit Mangrove Jacks Bild: Tom Gennoy/DW

Für Bowie, Faye und ihre Teamkollegen hat eine Weltmeisterschaft in ihrem Heimatland das erste echte Interesse am Fußballschauen geweckt, doch der Sport hat noch viel Nachholbedarf. Im australischen Kader gibt es nur zwei Spielerinnen mit indigener Abstammung, Kyah Simon und Lydia Williams, von denen bisher keine einzige Minute gespielt hat. Bei den australischen Männern verlief die Geschichte ähnlich.

Queensland, der Staat, in dem Mangrove Jack beheimatet ist, ist ein NRL-Land, wobei die AFL (traditionell eine Hochburg von Victoria) immer stärker vertreten ist. In beiden Sportarten ist die indigene Bevölkerung sowohl auf Profi- als auch auf Amateurebene viel stärker vertreten als im Fußball.

Eine Studie der Moriaty Foundation, einer Interessenvertretung der Aborigine-Gemeinschaft, aus dem Jahr 2021 kam zu dem Schluss: „Im Whole of Football Plan der FFA (Football Federation of Australia), ihrem 109-seitigen Visionsdokument für 2015–2035, kommt das Wort „Indigene“ nur zweimal vor.“ , beide Male unter Abschnitten, die die Herausforderungen beschreiben, denen das Spiel gegenübersteht.

„Innerhalb von drei Jahren strebte die FFA danach, Fußball zum „ersten Wahlsport“ für die Aborigines und Torres-Strait-Insulaner zu machen, und veröffentlichte eine 20-Jahres-Strategie für Fußball in Australien, die indigene Australier praktisch ignoriert.“

Im Gegensatz dazu: „Andere Sportarten haben gemeinsam erhebliche Fortschritte gemacht. Die Leitungsgremien von Rugby League, Rugby Union und Cricket verfügen alle über einen Reconciliation Action Plan (RAP). Die AFL hat einen RAP erstellt und jetzt hat jeder AFL-Club seinen eigenen.“ RAP.“

Derselbe Bericht ergab, dass 11 % der männlichen Spieler und 10 % der weiblichen Spieler in professionellen AFL-Kadern Indigene sind. In der NRL betrug der Männeranteil in der höchsten Spielklasse 12 % und in der männlichen Nationalmannschaft 29 %. Zur NRL der Frauen sind weniger Daten verfügbar, aber vier der siegreichen australischen WM-Kader 2017 waren Indigene.

Chance verpasst?

Etwas mehr als 3 % der australischen Bevölkerung, etwa 800.000 Menschen, sind australische Ureinwohner und Bewohner der Torres-Strait-Inseln, wobei Queensland und das Northern Territory bevölkerungsmäßig am stärksten überrepräsentiert sind. Es gibt enorme Defizite in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Inhaftierung und einer Vielzahl anderer Ergebnisse zwischen der indigenen und nicht-indigenen Bevölkerung.

„Wenn man in bestimmten Gegenden aufwächst, soll man automatisch AFL oder NRL spielen. Niemand hat wirklich etwas über Fußball gehört“, sagt Bowie, bevor Faye hinzufügt: „Dort, wo ich wohne, haben wir uns hauptsächlich auf Basketball und Fußball konzentriert (AFL). ) und NRL, also hatten wir nie wirklich Sachen wie Netball, Fußball, Hockey oder so etwas.“

Bowie hofft, dass die Weltmeisterschaft dazu beitragen kann, die Lücke bei der Beteiligung indigener Frauen am Fußball zu schließen. „Das kann ich nicht wirklich sagen. Aber ich hoffe es wirklich. Für viele Kinder könnte es sie aus dunklen Gegenden herausholen.“

Die Diskriminierung indigener Völker und die daraus resultierenden sozialen und wirtschaftlichen Benachteiligungen sind in Australien seit langem ein offenes Problem, wobei die Dominanz europäischer Siedlerwerte in den Augen vieler ein wesentlicher Faktor für die Erosion traditioneller indigener Werte ist.

Bei dieser Weltmeisterschaft wurden neben den Flaggen der Co-Gastgeber auch die Flaggen der Aborigines und der Torres-Strait-Insulaner (und deren Entsprechungen in Neuseeland) gehisst Bild: Noe Llamas/SPP/ATP/Picture Alliance

Bei dieser Weltmeisterschaft begann jedes Spiel mit einer traditionellen „Willkommen im Land“-Zeremonie und mit dem Hissen der Flaggen der Aborigines und der Torres-Strait-Insulaner (und ihrer Entsprechungen in Neuseeland) neben denen der Co-Gastgeber.

Eine solche Anerkennung ist relativ neu. Für die Generation Levignes war ihre Kultur etwas, das aus Angst vor Repressalien oder Stigmatisierung verborgen bleiben musste. Obwohl seine Familie seit Tausenden von Jahren in der Gegend lebte, blieb ihre Geschichte selbst untereinander unausgesprochen.

Gestohlene Generation

„Als ich als kleiner Junge hier in Runaway Bay aufwuchs und gleich gegenüber zur Schule ging, wusste ich nicht einmal, dass ich Aborigine bin, weil es ein sehr gut gehütetes Geheimnis war“, erinnert er sich.

„Darüber wurde nicht gesprochen. Wir haben nie unsere Sprache gesprochen. Wir haben nicht über Kultur gesprochen. Und wahrscheinlich habe ich erst vor etwa fünf oder sechs Jahren begonnen, mich wirklich richtig mit meiner Kultur auseinanderzusetzen.“

Ein Großteil des politischen Diskurses in Australien dreht sich derzeit um ein Referendum später in diesem Jahr über die „Stimme der australischen Ureinwohner“. Auf dem Spiel steht eine Änderung der australischen Verfassung und die Schaffung eines Gremiums namens „Aboriginal and Torres Strait Islander Voice“, das diese Gemeinschaften auf höchster Ebene vertreten soll.

Erst 2008 entschuldigte sich der damalige Premierminister Kevin Rudd im Namen Australiens offiziell für die erzwungene Vertreibung indigener Kinder aus ihren Familien.

Schätzungen gehen davon aus, dass bis in die 1970er-Jahre bis zu jedes dritte Kind von staatlichen und bundesstaatlichen Regierungen und Kirchen mit der Begründung, es sei dort, wo es sich aufhielt, irgendwie gefährdet sei, seinen Familien entzogen wurde. Die Narben sind tief, aber es gibt Anzeichen einer Veränderung.

„Es ist gut, dass ich weiß, woher ich komme, aus welcher Kultur ich komme“, sagt Bowie. „Als wir aufwuchsen, wüssten wir es, aber dann haben wir es nicht besucht. Und jetzt werden wir dorthin gebracht, wo wir herkommen, und werden wieder mit dem Land verbunden.“

Es gibt keine schnelle Lösung für das umfassendere Problem, das die australische Gesellschaft seit ihrer Kolonialisierung durch die Briten im 19. Jahrhundert beschäftigt.

Aber die Frage, wie man mehr Mädchen der First Nations dazu bringen kann, Fußball zu spielen, ist zwar schwierig, sollte aber nicht ganz so heikel sein. Die Hoffnung ist, dass diese Weltmeisterschaft den an Orten wie Runaway Bay entzündeten Funken in ein Feuer verwandeln kann.

Herausgegeben von Matt Ford