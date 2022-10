Wird das Buch von Prinz Harry der königlichen Familie Peinlichkeiten ersparen?

Eine Version dieser Geschichte erschien in der Ausgabe vom 28. Oktober der Royal News von CNN, einer wöchentlichen Sendung, die Ihnen die Insider-Informationen über die britische Königsfamilie bringt. Hier anmelden.



London

CNN

—



Von keinem der Paläste gab es eine offizielle Stellungnahme zu Prinz Harrys bevorstehenden Memoiren, und wir erwarten auch keine, aber wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass hinter den Palastmauern viel Geschwätz darüber herrscht – und ein gewisses Maß an Angst vor dessen Inhalt.

Diese Angst wäre am Donnerstag noch verstärkt worden, als der Verlag das Buchcover fallen ließ und eine rohe, unberührte Nahaufnahme von Harrys Gesicht enthüllte, begleitet von seinem Namen und dem Titel „Spare“.

Es ist ein klarer Hinweis auf einen Spitznamen, mit dem der Herzog lebte, als er aufwuchs. Er war der „Erbe“, das zweite Kind königlicher Eltern, mit der Pflicht, für seinen älteren Bruder einzuspringen, aber es ist unwahrscheinlich, dass er jemals den Thron besteigen wird. Andere „Ersatzteile“, deren Platz in der Thronfolge nach späteren königlichen Geburten weiter gerutscht ist, sind die verstorbene Schwester der Königin, Prinzessin Margaret, und Prinz Andrew.

Wenn Zweifel bestanden, dass dieses Buch eher zurückblicken als nach vorne blicken und riskieren würde, das Leben des Königshauses aufzudecken, verflog er mit der begleitenden Pressemitteilung, die lautete: „Mit seiner rohen, unbeirrbaren Ehrlichkeit ist SPARE eine bahnbrechende Veröffentlichung voller Einsichten, Offenbarungen und Selbstes -Prüfung und hart erkämpftes Wissen über die ewige Macht der Liebe über die Trauer.“

Das Wort „Offenbarung“ wird in königlichen Ohren klingen, ebenso wie die Tatsache, dass es bis in die sensibelste Zeit der modernen Monarchie zurückreicht – den Tod von Harrys Mutter Diana –, als es eine heftige öffentliche Gegenreaktion auf die Art und Weise gab, wie die Familie reagierte .

„SPARE führt die Leser sofort zurück zu einem der brennendsten Bilder des 20. Jahrhunderts: Zwei kleine Jungen, zwei Prinzen, die hinter dem Sarg ihrer Mutter hergehen, während die Welt voller Sorge – und Entsetzen – zusieht. Als Diana, Prinzessin von Wales, beigesetzt wurde, fragten sich Milliarden, was die Prinzen wohl denken und fühlen – und wie sich ihr Leben von diesem Zeitpunkt an entwickeln würde“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

„Für Harry ist das endlich seine Geschichte.“

Dieses Buch wird die Wahrheit des Herzogs sein, seine Perspektive, seine Erfahrungen ohne Filter. Diese Freiheit haben er und seine Frau sich immer wieder gewünscht. Meghan hat es kürzlich in ihrem VARIETY-Interview angesprochen und gesagt: „Ich denke, es ist wirklich wichtig, sich verstanden und gesehen zu fühlen.“

Und viele Leute werden aus Harrys Erfahrung lernen wollen. Der Verlag Penguin Random House schlägt vor, dass es eher eine inspirierende Lektüre als eine Abnahme sein wird. Vorstandsvorsitzender Markus Dohle sagte, es sei eine „aufrichtige und emotional starke Geschichte für Leser überall“.

Prinz Harry „teilt eine bemerkenswert bewegende persönliche Reise vom Trauma zur Heilung, eine Reise, die von der Kraft der Liebe spricht und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspirieren und ermutigen wird“, fügte er hinzu.

Die Frage für die breitere Familie ist, wie genau dies mit ihrer Perspektive der gemeinsamen Familiengeschichte übereinstimmt und wie sich dies auf die Institution auswirken könnte, die der neue König aufzubauen versucht.

Harry hat seine Großmutter nie kritisiert, als sie auf dem Thron saß. Sind die Handschuhe jetzt ausgezogen, nachdem sie bestanden hat? Zu diesem Zeitpunkt weiß niemand außer dem engeren Kreis des Herzogs und einer Handvoll Schwergewichte aus dem Verlagswesen Bescheid. Soweit CNN bekannt ist, hatte sonst niemand eine Vorschau.

Natürlich darf in dem Buch überhaupt nichts strittig sein. Es könnte eine sehr fokussierte persönliche Reflexion darüber sein, der Ersatzerbe zu sein – eine notorisch knifflige und undefinierte königliche Position, die die Chancen eines Familienmitglieds auf den Thron schmälert, und dennoch müssen sie sich all den intensiven Erwartungen stellen, die mit dem Sein einhergehen ein Windsor.

Es ist das Nichtwissen, das den Palast verunsichern wird, der hoffte, seine Bemühungen darauf konzentrieren zu können, Charles als König zu etablieren und bis zur Krönung im Mai aufzubauen, und stattdessen ein potenzielles Bombenbuch am Horizont abzeichnet. „Spare“ kommt ab dem 10. Januar 2023 weltweit in die Bücherregale.

Das erste Bild eines britischen Monarchen und seines neuen Premierministers ist immer historisch. Fügen Sie dazu die Tatsache hinzu, dass König Charles III erst einen Monat in seiner Regierungszeit ist und er bereits PM Nummer 2 erhält. Und dann denken Sie daran, dass Rishi Sunak der erste farbige Premierminister Großbritanniens ist. Das alles summiert sich zu einer Menge Symbolik in einem einzigen Foto, das bei einigen hier Anklang gefunden hat.

Das Bild spricht für das, was der König mit seiner Regentschaft erreichen will – sicherzustellen, dass er heute unabhängig von Herkunft oder Weltanschauung repräsentativ für die Nation ist, wie er es in seiner ersten Ansprache gelobte.

Der Journalist und Autor Sathnam Sanghera hätte nie gedacht, dass er einen britischen Premierminister asiatischer Abstammung sehen würde. „Als ich aufwuchs, durften Braune in Wolverhampton nicht einmal Lehrer werden. Es gab Proteste“, sagte Sanghera gegenüber CNN. „Das ist das Umfeld, in dem Rishi Sunaks Eltern und meine Eltern angekommen sind. Von dort zu einem Brown-Premierminister zu werden, ist eine gewaltige, gewaltige Sache. In der britischen Gesellschaft hat sich ein gewaltiger Meinungswandel vollzogen. Es ist wunderbar.“

Sein Bestseller „Empireland: How Imperialism Has Shaped Modern Britain“ fordert Großbritannien auf, sich seiner Kolonialgeschichte zu stellen, die weiterhin in der zeitgenössischen britischen Gesellschaft nachhallt. Sanghera sagte, das Bild des Königs mit Sunak zu sehen, fühle sich „ziemlich natürlich“ an, obwohl es beispiellos war. „Charles hat eine wirklich lange Geschichte interreligiöser, interrassischer Gemeinschaftsbeziehungen. Er hat eine Menge wirklich guter Arbeit geleistet, indem er Gemeinschaften zusammengebracht hat“, sagte er. Aber, sagt der Autor, das bedeutet nicht, dass Charles keine Arbeit zu erledigen hat, und fügt hinzu, dass er hofft, dass der König seine Rolle als Staatsoberhaupt nutzen wird, „um Menschen zusammenzubringen“.

Er weist auf die Krönung im nächsten Jahr als Gelegenheit hin, über ein umstrittenes Thema zu sprechen: den Koh-i-noor-Diamanten – einen Edelstein, der in Zentralsüdindien ausgegraben wurde, bevor er 1849 in britische Hände gelangte. „Das ist die perfekte Gelegenheit, über das zu sprechen Hinterlassenschaften des Kolonialismus, worüber die Welt sprechen möchte. Indien will darüber reden. Aber wir stecken einfach den Kopf in den Sand.“

Während Sanghera den Moment zwischen Charles und Sunak als „inspirierend“ empfindet, hofft er, dass er ein Sprungbrett für ein breiteres Gespräch über den Imperialismus sein wird, der „nicht verschwindet – er wird nur lauter und lauter“.

Die ersten gepressten 50-Pence-Münzen im Porträt von König Karl III. sind am Donnerstag, den 27. Oktober 2022 bei The Royal Mint Ltd. in Pontyclun, Großbritannien, im Umlauf. Münzen mit König Karl III. sollen vor Weihnachten in Großbritannien verwendet werden, wo Sie werden neben bestehenden Exemplaren mit Darstellungen von Königin Elizabeth II. in Umlauf gebracht.

Anne ist schockiert von einem tragischen Brand in der Schule, die sie besuchen sollte.

Die Prinzessin Royal wurde Tage vor ihrem Besuch von einem Brand in einer Schule für sehbehinderte Kinder in Uganda „schockiert“. Anne war diese Woche zu einem viertägigen Besuch im Land und sollte im Rahmen ihrer Rolle als Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation Sense International die Salama Blindenschule im Bezirk Mukono besuchen. In den frühen Morgenstunden des Dienstags brach ein Feuer aus, bei dem elf Schüler ums Leben kamen teilte die Wohltätigkeitsorganisation auf Twitter mit. „Ich war schockiert, als ich die Nachricht von dem tragischen Verlust von Menschenleben hörte“, sagte Prinzessin Anne in einer Erklärung. „Die Arbeit von Sense International in vielen Ländern wird sehr geschätzt, mit einer so gefährdeten Gruppe von Kindern zu arbeiten. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Familien und Mitarbeitern.“

Die ersten Geburtstagskarten von King und Camilla werden erwartet.

Laut der Website der britischen Monarchie wurden die ersten Geburtstagskarten des Königs und der Königin an Hunderte von Menschen geliefert, die ihren 100. und 105. Geburtstag feiern. Mehrere Veteranen des Zweiten Weltkriegs gehörten zu den Empfängern der neuen Karten. Der Umzug setzt die bekannte Tradition fort, die von König George V. im Jahr 1917 begonnen wurde, Einzelpersonen an ihren runden Geburtstagen Tribut zu zollen. Während der Regierungszeit von Elizabeth II. wurden rund 1,3 Millionen Karten zu Geburtstagen und Jubiläen in ganz Großbritannien, Reichen und britischen Überseegebieten verschickt. Die neuen Karten zeigen ein Foto des Königs und der Königin, das im Sommer 2018 aufgenommen wurde.

Prinzessin von Wales wird Schirmherrin der Polarexpedition.

Catherine, Prinzessin von Wales, geworden ist Patron der Expedition eines britischen Armeeoffiziers, die hofft, sie zur ersten Frau zu machen, die die Antarktis alleine durchquert. Kates königliche Unterstützung von Captain Preet Chandis Reise durch die Antarktis, die im November mehr als 1.000 Meilen zurücklegen wird, ist die jüngste in der langen Geschichte der königlichen Familie, Polarexpeditionen zu unterstützen. „Mein Ziel für diese Expedition war es schon immer, Menschen dazu zu inspirieren, ihre Grenzen zu überschreiten. Ich möchte Menschen auf diese Reise mitnehmen, um ihnen zu helfen, zu glauben, dass nichts unmöglich ist“, sagte Chandi in einer Erklärung, die über den Kensington Palace veröffentlicht wurde. „Es ist ein absolutes Privileg, die Prinzessin von Wales als Schirmherrin zu haben“, fügte sie hinzu. Chandi war die erste farbige Frau, die im Januar 2021 den Südpol alleine erreichte. Der Brauch der königlichen Schirmherrschaft für gewagte Reiseleistungen begann 1901, als Edward VII. Robert Falcon Scotts Discovery-Expedition sponserte – die erste offizielle Erkundung der Antarktis.

Im Laufe der Jahre lernte das britische Publikum viele Macken der Queen kennen und lieben: ihre Corgis, ihre Welle, ihre Hüte. Aber erst als sich die Nation zu ihrer Beerdigung versammelte, wurden sie Zeuge eines der weniger bekannten Fixpunkte ihres Lebens: ihres Pfeifers.

Der Piper to the Sovereign war eine Rolle, die von Königin Victoria eingeführt wurde, nachdem sie und ihr Mann sich auf einer Reise nach Schottland in den Klang von Dudelsäcken verliebt hatten. Elizabeth II setzte die Tradition fort und wurde jeden Morgen von der Pfeife unter ihrem Fenster geweckt.

Und diese Woche bekamen wir unseren ersten Blick auf ihn seit der Beerdigung der Königin – mit Pipe Major Paul Burns, der zum ersten Mal, seit Charles König wurde, auf dem Gelände von Clarence House spielte. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

„Ich denke immer noch, dass die große Tragödie der Mangel an Berufsbildung in den Schulen ist. Eigentlich ist nicht jeder für Akademiker gemacht.“ König Karl III.

Der Auftritt des neuen Monarchen im britischen Restaurationsprogramm „The Repair Shop“ wurde diese Woche in Großbritannien ausgestrahlt. Die Sonderfolge wurde bereits im September 2021 und im März gedreht, als Charles noch Prince of Wales war. In der Show bat der König das Spezialistenteam, eine Wemyss Ware-Keramik zu restaurieren, die für das diamantene Thronjubiläum von Königin Victoria hergestellt wurde und schon bessere Tage gesehen hatte, sowie eine 18. Klammeruhr, die in der Vergangenheit hastig repariert worden war und ihr Glockenspiel verloren hatte.

Charles begrüßte die Handwerker herzlich in Dumfries House, seinem Herrenhaus in der Nähe von Glasgow in Schottland, wo er einige der Bildungsprogramme präsentieren konnte, die auf dem riesigen Anwesen als Teil seiner Prince’s Foundation eingerichtet wurden. Er sprach ausführlich mit Gastgeber Jay Blades über die Bedeutung der Aufrechterhaltung des handwerklichen Know-hows, den Wert von Lehrlingsausbildungen und darüber, wie Leben verändert werden können, wenn man Menschen durch Schulung technischer Fähigkeiten unterstützt.

Im Jahr 2018 wurden wir in das Anwesen eingeladen, als Charles seinen 70. Geburtstag nutzte, um seine Arbeit und seine Leidenschaften hervorzuheben. Schau mal hier.