„Ich sage den Menschen in Gaza: Gehen Sie jetzt, denn wir werden überall Gewalt anwenden.“ sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Sonntag, einen Tag nach den Terroranschlägen der Hamas. Wenige Tage später wiederholte Armeesprecher Richard Hecht den Rat: „Ich würde jedem, der raus kann, raten, auszusteigen.“ Hecht schlug auch sofort eine Route vor, den Grenzübergang Rafah nach Ägypten, der nach der vollständigen Blockade des Gazastreifens durch Israel die einzige Möglichkeit ist, das Gebiet vor der wahrscheinlich sehr bald beginnenden großen israelischen Offensive zu verlassen oder, umgekehrt, zu verlassen Bringen Sie der eingeschlossenen Bevölkerung Hilfe. Zumindest theoretisch.

Die israelische Armee musste die Forderung ihres Sprechers Hecht wenig später korrigieren: Der Grenzübergang zu Ägypten sei zu diesem Zeitpunkt nicht geöffnet; Israel hatte die palästinensische Seite der Barriere mehrfach bombardiert, weshalb die Ägypter den Grenzübergang schlossen. Zumindest vorübergehend.

Am Freitagmorgen riefen die Israelis alle Bewohner des nördlichen Gazastreifens zur Flucht nach Süden auf und wiederholten ihre Aufrufe an die Palästinenser, über den Grenzübergang nach Ägypten zu fliehen. Der ehemalige israelische Botschafter in Washington Danny Avalon machte Werbung im Fernsehen für das, was er als praktische Lösung ansieht: „Wir sagen den Menschen in Gaza nicht, sie sollen an die Strände gehen oder sich ertränken… Nein, Gott bewahre… Geht in die Sinai-Wüste… die internationale Gemeinschaft wird „Bauen.“ Städte und ernähren … Ägypten sollte mitmachen.“ Auch international nehmen die diplomatischen Bemühungen zur Schaffung eines sogenannten humanitären Korridors für die Palästinenser zu. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock reiste am Samstag nach Kairo, wo sich auch ihre türkische Kollegin aufhielt.

Durchfahrt nur mit Sondergenehmigung

Doch Ägypten will noch nicht mitspielen. Möglicherweise sei der Grenzübergang wieder geöffnet, behauptet die Regierung, was aber nicht verifiziert werden könne, da Journalisten derzeit keinen Zutritt hätten. Wie in den Vorjahren dürfen nur Palästinenser passieren, die eine Sondergenehmigung haben. Auch US-Bürger dürfen durch, was Washington am Samstag den ägyptischen Behörden abgerungen hat. Ägypten will offenbar mit allen Mitteln die Einreise Tausender Flüchtlinge oder gar einen offenen humanitären Korridor verhindern.

Wie viele Palästinenser und arabische Staaten vermuten auch die Ägypter seit langem, dass Israel bei geeigneter Gelegenheit versuchen würde, das Palästinenserproblem nach Süden zu verlagern. Es weckt bei ihnen Erinnerungen an die „Nakba“, die durch die Staatsgründung Israels ausgelöste Massenflucht und Vertreibung von rund 700.000 Palästinensern, von denen einige bis heute in Flüchtlingslagern in Nachbarländern leben.

Der frühere ägyptische Präsident Hosni Mubarak sagte einmal, Netanjahu habe ihm 2010 vorgeschlagen, die Palästinenser aus Gaza in den Sinai umzusiedeln, wo es genügend Platz gebe. Ob das stimmt, lässt sich nicht sagen, aber der derzeitige ägyptische Staatschef Abdel Fatah El-Sisi hat bereits deutlich gemacht, dass er die Grenze geschlossen halten will: „Die Palästinenserfrage ist die Frage aller Fragen und die Frage aller.“ Araber. Es sei wichtig, „dass Ihr Volk auf seinem Land standhaft und präsent bleibt, und wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um es zu verteidigen.“

„Halten Sie an Ihrem Land fest“

Hamas will auch nicht, dass Palästinenser das Land verlassen; sie sollten es lieber verteidigen und als Märtyrer sterben. In vielen Moscheen wurden die Gläubigen am Freitag aufgefordert: „Halten Sie an Ihren Häusern fest. Halten Sie an Ihrem Land fest.“ Auch Jordaniens König Abdullah warnte „vor jedem Versuch, Palästinenser gewaltsam aus allen palästinensischen Gebieten zu vertreiben“, so der Vorsitzende der 22-köpfigen Gruppe Die Arabische Liga, Ahmed Aboul Gheit, appellierte an UN-Generalsekretär António Guterres, „diesen wahnsinnigen israelischen Versuch, die Bevölkerung umzusiedeln“, zu verurteilen. Für Ägypten spielen auch Sicherheitsaspekte eine große Rolle. Hamas teilt die Ideologie der Muslimbruderschaft, El- Sisi wurde 2013 von der Macht gestürzt und Tausende Menschen ins Gefängnis gesteckt.

Doch wie lange Ägypten daran festhalten kann, nur ein Minimum an Flüchtlingen aus Gaza aufzunehmen, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. Je brutaler der israelische Gegenangriff, je mehr Zivilisten sterben und Krankenhäuser überrannt werden, desto lauter wird der Ruf nach einer sicheren Passage. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte am Samstag in Kairo, die Aufnahmekapazitäten im Süden des Gazastreifens seien völlig überlastet. „Deshalb arbeiten wir mit den Vereinten Nationen, den USA und anderen Partnern an Unterkünften in Gaza, in denen vor allem Familien und Kinder vor den Kämpfen geschützt und mit dem Nötigsten versorgt werden können.“

Laut der ägyptischen Zeitung Mada Masr Die Regierung hat bereits Vorbereitungen für die Errichtung von Zeltstädten innerhalb einer 14 Kilometer breiten Pufferzone rund um den Grenzübergang Rafah getroffen.

Die Vorbereitungen sind auch eine Folge der Vorfälle im Jahr 2008. Damals durchbrachen Palästinenser die Grenzmauer und Hunderttausende strömten aus dem von der Blockade ausgehungerten Gazastreifen nach Ägypten, um Lebensmittel zu kaufen. Heute ist die Situation viel dramatischer.