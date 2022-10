„Wir wollen keine Diversity-Schminke“ (nd-aktuell.de)

Olaolu Fajembola betreibt seit 2018 einen Onlineshop für Abwechslung und Abwechslung im Kinderzimmer. Foto: Cristina S. Salgar

Was hast du als Kind gespielt?

Ich bin ein Kind der 80er. Damals wurden wir Kinder nur zum Spielen rausgeschickt und sollten zum Abendessen wieder da sein. Ansonsten war ich der klassische Bücherwurm und liebte es, in Fantasiewelten einzutauchen. Ich besaß auch ein wunderschönes Puppenhaus, das meine Mutter entworfen hatte. Aber ich habe meistens mit kleinen Tierfiguren gespielt. Ich hatte auch eine schwarze Puppe, was damals eher selten war, aber ich konnte mich nicht wirklich mit ihr identifizieren, weil sie glattes Haar hatte. Und in Kinderbüchern gab es ohnehin keine schwarzen Helden.

Zusammen mit Tebogo Nimindé-Dundadengar führen Sie Tebalou, ein Onlineshop für Vielfalt und Abwechslung im Kinderzimmer. Wie ist die Idee entstanden?

Vielfalt in der frühkindlichen Bildung ist für uns schon immer ein Thema, weit über unsere eigene Kindheit hinaus. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und habe mich viel länger wissenschaftlich mit Kultur im weiteren Sinne beschäftigt, auch mit der Tatsache, dass Deutschland ein Vielvölkerstaat ist, viel länger, als ihm bewusst ist. Tebbi hat Psychologie studiert und sich in diesem Zusammenhang viel mit den belastenden Momenten, den Bewältigungsmechanismen und der Resilienz von ausgegrenzten Menschen beschäftigt. Dazu kam die biografische Erfahrung, Mutter zu werden, also schwarze Kinder zur Welt zu bringen. Uns war von Anfang an wichtig, dass sich unsere Kinder vom ersten Pappbüchlein zum Thema Töpfchentraining wiedererkennen – und nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Kinder, mit denen sie zum Beispiel in der Kita rumhängen.

War es schwierig, solche Bücher zu finden?

Wir haben festgestellt, dass sich seit unserer eigenen Kindheit in Sachen Vielfalt im Kinderzimmer leider nicht so viel getan hat. Bei Gender-Fragen waren wir zum Beispiel noch mit vielen antiquierten Rollenbildern konfrontiert, etwa mit der Mutter, die das Kind behandelt, während der Vater weiter zur Arbeit geht. Wir konnten im nächsten Buchladen oder Spielwarenladen keine Geschichten und Charaktere finden, die unsere Lebenswirklichkeiten näher widerspiegeln, in denen zum Beispiel Väter auch die Sorgearbeit übernehmen und Mütter morgens zur Arbeit gehen. Als ich von Zeit zu Zeit Buchläden in London besuchte, stellte ich mit Begeisterung fest, dass es diese Geschichten gibt. Und da meine Familie zweisprachig ist, bin ich immer mit Koffern voller Bücher nach Deutschland zurückgekommen.

Waren diese Geschichten nicht auf Deutsch?

Im Vergleich zu den amerikanischen und britischen Märkten gibt es immer noch weniger Diversity-sensible Aktien. Nun, es gibt sie, aber sie werden normalerweise nicht in Buchhandlungen kuratiert. Als wir uns das erste Mal trafen, sprachen Tebbi und ich darüber, wie viel Recherche und Mundpropaganda wir noch machen müssten. Wir waren uns einig: Im 21. Jahrhundert sollen diese Titel für jeden leicht zugänglich sein.

Was kann man bei Tebalou kaufen?

Unter den Kinderbüchern finden Sie vom ersten Kinderbuch bis zum Jugendroman alles. Unter den Spielzeugen sind Puzzles, Erinnerungen und natürlich Puppen. Unsere Puppen sollen die Schönheit der Vielfalt der menschlichen Existenz darstellen, insbesondere der unterschiedlichen ethnischen Realitäten. Zum Beispiel haben wir Puppen, die in ostasiatischen Begriffen gelesen werden, und schwarze Puppen. Leider sind 90 Prozent aller Puppen auf dem Markt weiß, überall auf der Welt, sogar in afrikanischen Ländern. Außerdem haben die wenigen verkauften schwarzen Puppen meist glattes Haar. Dabei ist uns wichtig, dass auch im Haar eine entsprechende Darstellung stattfindet. Außerdem haben wir Bastelmaterial im Shop. Die Hautfarbstifte machen beispielsweise weißen Kindern bewusst, dass Haut unterschiedliche Farbtöne haben kann und dass sie selbst auch in dieses Spektrum eingeordnet werden. Schwarzen und farbigen Kindern hingegen wird beigebracht, dass ihre Hautfarbe auch eine Hautfarbe ist.

Worauf achten Sie bei der Auswahl der Artikel?

Bei Büchern suchen wir nach Geschichten, in denen ausgegrenzte Kinder vorkommen, seien es Mädchen, Kinder nichtchristlicher Religion, Kinder mit Behinderungen, schwarze Kinder, farbige Kinder oder Kinder aus nicht-heteronormativen Familien. Wenn hingegen ein Kind, das beispielsweise als Asiate gelesen werden kann, auf dem Titelbild zu sehen ist, aber keine eigene Perspektive bekommt, nennen wir das Diversity-Make-up. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch keine Lehrbücher, in denen zum Beispiel Samra Lena erklärt, was Ramadan ist. Denn das wäre ein Produkt ausschließlich für nichtmuslimische Kinder. Stattdessen geht es um Samra, die sehr aufgeregt ist, weil Ramadan bald kommt und sie Geschenke erhält.

Welche Bedeutung haben Identifikationsfiguren im Bereich der Belletristik?

Das zeigt der „Doll Test“ ganz gut. Es wurde in den 1930er Jahren von den schwarzen Psychologen Kenneth Bancroft und Mamie Phipps Clark entwickelt, um zu untersuchen, wie Kinder Rassismus lernen. Kleinkinder mussten einer schwarz-weißen Puppe Attribute zuordnen, wie gut und schlecht, schön und hässlich und so weiter. Sowohl schwarze als auch weiße Kinder fügten der weißen Puppe ausnahmslos die positiven Eigenschaften und der schwarzen Puppe die negativen Eigenschaften hinzu. Auf die Frage, mit welcher Puppe sie sich identifizierten, zeigten die Schwarzen Kinder jedoch auf die Schwarze Puppe. Dabei wurde deutlich, dass auch kleine Kinder Hautfarben sehen und vor allem bereits rassistisches Wissen erlernt haben und anwenden, auch wenn sie selbst davon negativ betroffen sind. „Geheime Erziehung“ nennt sich das, weil Kindern Rassenvorurteile nicht explizit beigebracht werden müssen, sie lernen es einfach durch das, was sie sehen, hören und erleben. Wenn Kinder dazu neigen, schwarze Menschen in einem Armutskontext und weiße Menschen immer als Gewinner zu sehen, sei es im Fernsehen oder in Büchern, hat das Konsequenzen. Um ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, brauchen marginalisierte Kinder daher unbedingt Charaktere und Geschichten, die sie explizit zentrieren und stärken, bevor die Gesellschaft ihnen andere Botschaften gibt, die ihr Selbstbild erschüttern.

Diversity-sensible Erziehung ist auch für privilegierte Kinder unverzichtbar.

Unbedingt. Besonders Kindern, die eine Mehrheitsperspektive haben, werden Werkzeuge an die Hand gegeben, die es ihnen ermöglichen, die Vielfalt der Welt ganz normal zu erleben. Auf diese Weise können sie Empathie üben und ihre eigene Realität als eine unter vielen wahrnehmen. Sie lernen zum Beispiel, dass es neben Vater-Mutter-Kind-Familien auch queere Familien, Patchworkfamilien und Ein-Eltern-Familien gibt und dass all diese Familienkonstellationen legitim und wertvoll sind. Bei einer diversitätssensiblen Bildung geht es nicht nur um den Schutz benachteiligter Kinder, sondern auch um die Vermittlung von Kernkompetenzen der Gegenwart und Zukunft.

Sie appellieren an Eltern, möglichst früh mit ihren Kindern über Rassismus zu sprechen.

Als Eltern von rassistisch betroffenen Kindern ist es uns wichtig, ihnen schon früh beizubringen: »Beleidigungen haben nichts mit dir zu tun. Du bist großartig, so wie du bist.“ Rassisierte Kinder müssen auch lernen, dass sie die einzigen sind, die die Kontrolle über ihren Körper haben, und dass es nicht in Ordnung ist, wenn jemand ihre Haare ungefragt berührt. Das ist ein Grenzübergang. Damit die Schwachen wirklich geschützt und gestärkt werden können, müssen wir auf diesem Weg alle Kinder mitnehmen, auch und gerade diejenigen, die in einer mächtigen Position sind. Bücher können dabei helfen. Die Biografie-Buchreihe Kleine Leute, große Träume zeigt zum Beispiel, dass auch vermeintlich schwierige Themen kindgerecht vermittelt werden können. Rassismus kann niederschwellig thematisiert werden, zum Beispiel anhand der Biografie von Martin Luther King. Schwarze Menschen treten nicht nur als Opfer von Unrecht auf, sondern es wird vermittelt, dass sie sich selbst befreit und Millionen von Menschen inspiriert haben.