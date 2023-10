24. Laut einem Interview ihre Lieblingstexte von ihr Liebhaber Album lauten: „Meine Damen und Herren, würden Sie bitte aufstehen? / Mit jeder Gitarrensaitennarbe an meiner Hand/Ich halte diese magnetische Kraft eines Mannes für meinen Liebhaber.“

25. Swift ist eine der bestbezahlten Frauen in der Musikbranche. Laut a Forbes Laut einem im August 2019 veröffentlichten Bericht erzielte Swift allein in diesem Jahr einen Vorsteuergewinn von 185 Millionen US-Dollar.

26. Der Netflix-Film 2019, Jemand Großartigesinspirierte ihre Musik: „Ich habe geweint, als ich den Film gesehen habe. Ungefähr eine Woche lang wache ich aus Träumen auf, in denen ich mir vorstelle, dass ich dieses Szenario durchlebe – dass mir das passiert“, erzählte sie Elvis Duran während eines Interviews. „Ich hatte diese Texte im Kopf, die auf der Dynamik dieser Charaktere basierten, und ging mit ihnen ins Studio Jack Antonoff.“ Die Studiosession führte zur Entstehung von Swifts Song „Death By a Thousand Cuts“.

27. Sie hat einen besonderen Platz für ihre emotionalsten Lieder. Von „All Too Well“ bis „The Archer“ reserviert der Superstar den fünften Platz auf ihren Alben für eine herzzerreißende Ballade.

28. Nach Jahren voller Höhen und Tiefen war Swift mit ihrer siebten CD bereit für einen Neuanfang Liebhaber. „In vielerlei Hinsicht fühlt sich dieses Album wie ein Neuanfang an“, sagte Swift in ihrem Interview vom September 2019 Mode Titelstory. „Dieses Album ist wirklich ein Liebesbrief an die Liebe, in all seiner wahnsinnigen, leidenschaftlichen, aufregenden, bezaubernden, schrecklichen, tragischen, wunderbaren Pracht.“