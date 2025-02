Pflug -Musk -Teams, ohne lange durch die Budgets der US -Behörden zu fackeln. Beiträge, die die US-Regierung tatsächlich weiterhin die Mittel für die Ebola-Vorbeugung von USAID enthält, werden immer versehentlich entfernt. Trumps Chefsparer findet diese Episode anscheinend zum Lachen.

Laut seiner Erklärung ist der radikale Sparmaß der US -Regierung mit der Teilnahme des technischen Milliardärs Elon Musk unbeabsichtigt gefallen und hat sich für kurze Zeit auch der Ebola -Prävention zum Opfer gefallen. Im Falle von Ersparnissen in der US-amerikanischen Entwicklungshilfe in den USA gab es „versehentlich“ entsprechende Deletionen, sagte Musk bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und seinem Kabinett-sie seien „sofort“ wieder in Kraft, dass „keine Unterbrechung“ „keine Unterbrechung“ sei.

Ebola ist eine oft tödliche Viruserkrankung, die insbesondere im tropischen Teil Afrikas auftritt. Schnelle medizinische Maßnahmen und Impfungen sowie die Erforschung von Impfstoffen sind entscheidend für die Eindämmung von Ausbrüchen.

Musk zitierte den Vorfall als Beispiel zur Verteidigung des radikalen Sparmaßnahs. Er schien die vorübergehende Suspendierung der Ebola -Prävention zu haben – er lachte. „Wir werden nicht perfekt sein“, sagte der Tech -Milliardär. Bei so großen Einsparungen sind Fehler unvermeidlich, aber diese würden „schnell korrigiert“, versicherte er.

Radikalität vor Strategie

Die Regierung des US -Präsidenten Donald Trump treibt eine umfassende Renovierung des staatlichen Apparats vor, der besonders von den USA betroffen ist. Die Behörde soll in den USA rund 1.600 Arbeitsplätze gelöscht werden. Trump war bereits im Januar für eine interne Überprüfung gefroren.

Kritiker beschuldigen die Regierung und Musk, ohne klaren Plan vorzugehen und Geld wahllos zu löschen. Hinter den Ersparnissen steckt keine gut durchdachte Strategie, sondern eine hektische Umsetzung von Kürzungen unabhängig von langfristigen Folgen -nicht nur mit der Entwicklungsbehörde.

Usai ist eine der größten Entwicklungsorganisationen weltweit und koordiniert zahlreiche Hilfsprojekte – von AIDS -Kämpfen bis hin zum Wiederaufbau in Kriegsgebieten. In den betroffenen Ländern wächst die Besorgnis darüber, dass die Beseitigung dieser Unterstützung Zehntausende von Menschen in existenzielle Schwierigkeiten stürzen könnte.