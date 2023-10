Mit Hits wie „A new love is like a new life“ und „Looking For Freedom“ ist Jack White einer der erfolgreichsten Musikproduzenten Deutschlands. Nun freut sich der Musiker über erneuten Nachwuchs – im Alter von 83 Jahren.

Popkönig Jack White ist zum siebten Mal Vater geworden. „Das Mädchen ist vollkommen gesund. Rafaella und ich haben vor Glück geweint“, sagte der 83-Jährige der „Bild“-Zeitung. Dem Bericht zufolge wurde seine Tochter am Morgen per Kaiserschnitt geboren und soll Angelina Melody heißen.

„Wir sind im siebten Himmel!“ sagte White zu „Bunten“. „Nun ist es eine Tatsache, dass ich laut der Wikipedia-Liste der ältesten Väter der einzige von über 7,9 Milliarden Menschen bin, der zu den zehn verstorbenen Vätern mit zwei Kindern gehört!“

White und seine 44 Jahre jüngere Frau Rafaella sind seit 2015 verheiratet. Es ist die vierte Ehe des Musikers. Ihr Sohn Max wurde 2019 geboren. Er ist Whites sechstes Kind. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum heißt, hat einen weiteren Sohn und vier Töchter sowie zwei Enkelkinder.

„Wir hätten nie damit gerechnet, dass Max noch eine kleine Schwester bekommen würde“, sagte White der „Bild“-Zeitung. „Ich glaube, Gott hat es so gewollt. Es ist alles ganz natürlich passiert. Wir haben uns einfach geliebt.“

Der in Köln geborene White ist einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Vor seiner Schlagerkarriere spielte er als Fußballspieler für Vereine wie Viktoria Köln, PSV Eindhoven und Tennis Borussia Berlin. Später schrieb er Hits für Popgrößen wie Tony Marshall, Roberto Blanco und Roland Kaiser. Er ist unter anderem verantwortlich für „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ von Jürgen Marcus, „Looking For Freedom“ von David Hasselhoff und „Fußball ist unser Leben“ der deutschen Nationalmannschaft.