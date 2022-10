Wir sind im Griff der Informationsstörung – POLITICO

Maria Ressa und Dmitry Muratov haben 2021 den Friedensnobelpreis erhalten.

Heute kann man in Russland das Wort „Krieg“ nicht mehr sagen.

Stattdessen muss der blutige Angriff auf das ukrainische Volk als „militärische Spezialoperation“ bezeichnet werden. Dutzende von Websites weit über die offizielle staatliche Medienmaschinerie hinaus pumpen falsche Narrative aus, und Zeitungen, die echten Journalismus betreiben, wie Novaya Gazeta, werden zum Schweigen gebracht.

Inzwischen ist die vernetzte Social-Media-Propaganda in Südostasien lebendig und gut, da die brutale Geschichte des Marcos-Militärregimes auf den Philippinen systematisch ausgelöscht wird, was dazu beiträgt, Ferdinand Marcos Jr. – auch bekannt als „Bongbong“ – an die Macht zu bringen.

Weltweit befinden wir uns im Griff der Informationsstörung. Ohne Fakten gibt es keine Wahrheit. Ohne Wahrheit gibt es kein Vertrauen. Ohne Vertrauen gibt es keine gemeinsame Realität, keine Demokratie, und es wird unmöglich, die existenziellen Probleme der Welt zu bewältigen.

Autoritäre Regierungen haben unabhängigen Medien natürlich schon immer einen Maulkorb angelegt, aber es ist Zeit für eine Abrechnung mit Big Tech und seinem auf Überwachung basierenden Geschäftsmodell, das aktiv Lügen und Hass fördert, einfach weil es Gewinne machen kann.

Also, was machen wir?

Natürlich kann man einigen Regierungen einfach nicht vertrauen, aber dieses derzeitige toxische Informationsökosystem ist nicht unvermeidlich. Wir können handeln, und wir müssen handeln – bevor es zu spät ist.

Aus diesem Grund haben wir als Friedensnobelpreisträger und Journalisten einen 10-Punkte-Aktionsplan für demokratische Regierungen auf der ganzen Welt vorgelegt, die Rechte achten, um die Architektur globaler Gespräche zurückzugewinnen und unsere kränkelnden Demokratien zu heilen.

Dazu argumentieren wir, dass sich drei grundlegende Dinge ändern müssen: Erstens müssen wir das gewinnorientierte Geschäftsmodell der Überwachung beenden.

Die unsichtbaren „Redakteure“ des heutigen Informationsökosystems sind undurchsichtige Algorithmen, die uns Inhalte in unseren Social-Media-Feeds empfehlen. Diese sind so aufgebaut, dass wir endlos scrollen können, indem sie alles verfolgen, was wir online tun, um das sogenannte Engagement zu maximieren. Es missbraucht auch unser Recht auf Privatsphäre, indem es zulässt, dass unsere Daten gegen uns verwendet werden. Sie muss global eingedämmt werden.

Europa hat in diesem Bereich mit neuen Gesetzen wie dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act einen Anfang gemacht. Diese Gesetze müssen jedoch durchgesetzt werden, um Monopol-Technologieplattformen dazu zu zwingen, ihr Design zu gefährden, ihre Algorithmen zu entgiften, die Überwachung der Werbung zu beenden und den Benutzern echte Kontrolle zu geben. Auch Werbetreibende und Marken müssen hier eine Rolle spielen – sie können mit ihrem Geld gegen diese gesellschaftsschädigenden Praktiken stimmen.

Wir müssen auch die technische Diskriminierung beenden und Menschen überall gleich behandeln.

2024 ist ein entscheidendes Jahr für die Demokratie, mit Wahlen in großen Demokratien wie Indien, Indonesien, Südafrika und Mexiko. Aber keine dieser Wahlen oder Gesellschaften wird auch nur annähernd die Aufmerksamkeit oder Schutzmaßnahmen erhalten, die sie von großen Social-Media-Unternehmen unter der Kraft des Gesetzes benötigen – wie es die Vereinigten Staaten oder die Europäische Union tun.

In vielen Teilen der Welt hilft nur direkter Druck auf diese Plattformen – weil Regierungen mitschuldig sind. Daher brauchen wir eine konzertierte Forschung der Zivilgesellschaft sowie Druck und Solidarität aus der ganzen Welt, um Transparenz und Rechenschaftspflicht von diesen Big-Tech-Plattformen zu fordern, insbesondere in Asien, Afrika und Lateinamerika.

Schließlich müssen wir den unabhängigen Journalismus als Gegenmittel zur Tyrannei wieder aufbauen.

Durch das Verschlingen von Werbeeinnahmen und das Ermöglichen der Verbreitung von Hass und Fehlinformationen im industriellen Maßstab hat Big Tech Kräfte entfesselt, die unabhängige Medien verheeren. Laut Freedom House haben nur 13 Prozent der Weltbevölkerung Zugang zu einer wirklich freien Presse. Und in einem Ökosystem, in dem die Russen nicht einmal das Wort „Krieg“ sagen können, wie können wir angesichts eines solchen Missbrauchs von Sprache und Fakten die Macht zur Rechenschaft ziehen?

Es besteht kein Zweifel, dass sich der Journalismus selbst ändern muss. Anstatt sich auf die alten Wege der Jagd nach falscher „Objektivität“ zurückzuziehen, muss sie sich weiterentwickeln, um die Vielfalt und Nuancen der Welt, in der wir leben, widerzuspiegeln. diese lebenswichtige Säule freier Gesellschaften zu retten.

Wir glauben, dass unser Aktionsplan zur Bewältigung dieser Krise erreichbar ist. Nahezu 100 Experten und Organisationen der Zivilgesellschaft haben sich uns und anderen Nobelpreisträgern bei der Unterzeichnung angeschlossen, und weitere werden dies in den kommenden Tagen tun.

Je mehr Unterstützung sie bekommt, desto mehr Kraft können wir entwickeln, um zu retten, was wir einfach nicht für selbstverständlich halten können – Demokratie, Freiheit und Frieden.