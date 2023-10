Wenn Sie heute an einem Reservestützpunkt der Armee in Israel vorbeifahren, werden Sie zunächst die Anzahl der Autos bemerken, die die dorthin führenden Straßen verstopfen: Sie alle gehören Militärreservisten, die im Zuge der Kriegserklärung des Landes gegen die herrschende militante Hamas-Gruppe einberufen wurden der Gazastreifen.

„Sie wissen, dass diese Autos hier von Reservisten geparkt werden, die nicht auf dem Stützpunkt parken konnten“, sagte Noy Leyb, ein israelisch-kanadischer Reservist. „Das sind all die Menschen, die ihr ganzes Leben lang stehengeblieben sind und gekommen sind, um Israel zu verteidigen.“

Schätzungsweise 360.000 Reservisten der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) wurden einberufen, seit Hamas-Kämpfer am 7. Oktober bei einem brutalen Amoklauf mehr als 1.400 Israelis töteten und schätzungsweise 203 weitere als Geiseln nahmen, darunter Kinder und ältere Menschen.

Ein Mann im Norden des Landes hat sogar einen ehrenamtlichen „Park Your Car“-Dienst für Reservisten ins Leben gerufen, die Angst haben, ihre Fahrzeuge wochen- oder monatelang auf leeren Feldern am Straßenrand stehen zu lassen.

Hunderte Autos parken am Freitag am Straßenrand in der Nähe eines Sammelplatzes für Reservisten, die sich den israelischen Streitkräften anschließen und sich auf die nächste Phase ihres Krieges gegen die Hamas vorbereiten. (Corinne Seminoff/CBC)

Leyb, ein Technologieunternehmer Anfang 30, wurde in Calgary geboren, lebte aber in New York, als er die Nachricht vom Hamas-Angriff hörte.

„Ich begann, die Benachrichtigungen zu erhalten, und es war wie ein Albtraum. Jede Benachrichtigung wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer“, sagte er gegenüber CBC News an einem Standort, den wir aus Sicherheitsgründen nicht melden dürfen.

Seine beiden in Israel lebenden Brüder wurden einberufen, und zu diesem Zeitpunkt kaufte Leyb einfach ein Flugticket und begab sich auf eine, wie er es nennt, emotionalste Reise seines Lebens.

„Wissen Sie, es geht nur darum, sich auf den Krieg vorzubereiten. Sie bereiten sich nicht auf eine Prüfung an der Universität oder ein Vorstellungsgespräch vor. Sie bereiten sich auf eines der größten Dinge in Ihrem Leben vor.“

Die Atmosphäre war am Freitag angespannt, da viele mit einem bevorstehenden Einmarsch israelischer Streitkräfte in Gaza rechneten. Hier patrouilliert die Grenzpolizei vor dem Freitagsgebet im muslimischen Viertel der Altstadt von Jerusalem. (Corinne Seminoff/CBC)

Eine größere Bedrohung

Leyb sagt, er besuche immer noch einmal im Jahr seine Großmutter in Calgary und wie andere im Ausland lebende Reservisten kehre er auch einmal im Jahr nach Israel zurück, um seine Ausbildung aufzufrischen.

„Und (das Training) ist ernst, aber es macht auch Spaß. Du siehst alle deine Freunde und, weißt du, du kommst und gehst. Das ist ein bisschen anders, weil wir kommen. Wir gehen nicht. Und wir.“ „Wir haben es mit einer viel größeren Bedrohung zu tun als in der Vergangenheit.“

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte, Israels Reaktion auf die Hamas-Morde werde „den Nahen Osten verändern“.

Am Donnerstag sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant den Infanterietruppen, die sich entlang der israelischen Grenze zu Gaza versammelten, dass sie es bald „von innen“ sehen würden, ein klarer Hinweis auf eine erwartete Bodeninvasion.

Israel führt bereits eine Luftkampagne gegen angeblich militärische Ziele der Hamas im Gazastreifen durch, wo seit 2007 mehr als zwei Millionen Palästinenser unter einer israelischen und ägyptischen Blockade in extremer Armut leben.

Mehrere westliche Länder, darunter Kanada, die Vereinigten Staaten, Frankreich und das Vereinigte Königreich, haben die Hamas als Terrororganisation eingestuft.

Nach Angaben palästinensischer Beamter wurden seit dem Hamas-Angriff 4.137 Palästinenser getötet, darunter mehr als 1.500 Kinder. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden mehr als eine Million Menschen obdachlos und schätzungsweise 13.000 Häuser wurden vollständig zerstört. Kritiker prangern den Luftangriff als Kollektivstrafe an, während Hilfsorganisationen weiterhin vor einer humanitären Krise warnen.

Reservist sagt, Hamas habe Palästinenser in Gefahr gebracht

Leyb sagt, obwohl ihm die palästinensischen Zivilisten leid tun, sei es die Hamas, die sie in Gefahr gebracht habe.

„Wir müssen natürlich versuchen, sicherzustellen, dass jedes zivile Leben, jeder unschuldige Israeli und Palästinenser gerettet wird.“

„Aber wir können nicht zulassen, dass uns jemand bedroht und auf uns schießt und nichts unternimmt.“

ANSEHEN | Israelische Reservisten bereiten sich auf eine mögliche Bodeninvasion vor:

Israelische Reservisten bereiten sich auf eine mögliche Bodeninvasion vor Empfohlenes VideoIsraelische Militärreservisten mobilisieren für eine mögliche Bodeninvasion im Gazastreifen. Diejenigen, die die Nachwirkungen des Angriffs der Hamas vom vergangenen Samstag untersuchen, sagen, sie hätten Beweise für die sorgfältigen Pläne der militanten Gruppe gefunden und erwarten dasselbe für jede Verteidigung des Gazastreifens.

Leyb sagte, man solle sie nicht verurteilen.

„Wir versuchen nur, unser Volk, unsere Kinder, unsere Frauen und unsere Familien zu schützen“, sagte er.

Der Militärdienst in Israel ist für Männer ab dem 18. Lebensjahr drei Jahre und für Frauen zwei Jahre obligatorisch, mit Ausnahmen für ultraorthodoxe oder Haredi-Juden, die die Thora studieren.

Männer müssen 32 Monate dienen, Frauen 24. Danach können die meisten von ihnen im Falle eines nationalen Notfalls bis zum Alter von 40 Jahren oder sogar noch älter zu Reserveeinheiten einberufen werden. In Kriegszeiten kämpfen sie an der Seite der regulären Truppen.

Arabische Israelis, also Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft, sind ebenfalls ausgenommen, können sich jedoch für die Ableistung des Nationaldienstes entscheiden.

Reservisten im Rampenlicht

Israels Militärreservisten standen im vergangenen Jahr im Rampenlicht. Einige drohten mit Dienstverweigerung, weil sie sich gegen einen äußerst spaltenden Plan der ultranationalistischen Regierung Netanjahus zur Einschränkung der Rolle der Justiz stellten.

Leyb sagt, dass er diese Entscheidung nicht getroffen hätte.

„Ich denke, man muss einen Unterschied machen zwischen seiner politischen Haltung und dem, was man denkt, und der Verteidigung des Landes.“

Reservisten der israelischen Streitkräfte posieren am 11. Oktober, während sie auf einem Panzer nahe der Grenze zu Gaza liegen. (Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

Er sagte aber auch, dass die politische Situation angesichts der Bedrohungen für das Land auf Eis gelegt worden sei.

Leyb wurde zum Maschinengewehrführer ausgebildet und gibt zu, dass er vor einer Bodenoffensive einige Bedenken hat, insbesondere gegenüber seiner Mutter, die drei Söhne hat, die jetzt im aktiven Dienst dienen.

„Natürlich hat jeder ein gewisses Gefühl in sich, aber andererseits sind wir bereit. Wir sind bereit hineinzugehen. Wir sind körperlich bereit, geistig bereit und bereit zu gehen und nicht zurückzukommen, bis Israel in Sicherheit ist.“ und sicher.“