„Wir müssen Spanien als echtes Team angehen und unseren Fuß auf den Accelerator setzen“ – Kai Havertz

Der deutsche Stürmer Kai Havertz hat gesagt, dass jeder „seinen Beitrag leisten“ muss, wenn sein Land einen weiteren Schockausstieg aus der WM-Endrunde vermeiden will.

Deutschlands überraschende Niederlage gegen Japan am Dienstag bedeutet, dass die Niederlage gegen Spanien am Sonntag den viermaligen Weltmeister mit ziemlicher Sicherheit zum zweiten Mal in Folge aus der Gruppenphase stürzen lässt – ein schwerer Schlag für eine Mannschaft, die normalerweise um den Titel kämpft.

Der Chelsea-Spieler gab zu, dass die Spieler und der Trainer nach der Niederlage mit einem „fruchtbaren Meinungsaustausch“ Luft gemacht hätten, berichtet Xinhua.

„Ich war wütend auf unsere Leistung. Früher oder später weicht das einer klareren oder objektiveren Sichtweise, die durch Antizipation ersetzt wird.“

„Wir haben das Spiel sehr gut analysiert und unsere Schwächen und die Bereiche gesehen, in denen wir besser werden müssen“, erklärte er. „Jetzt müssen wir als echte Mannschaft auf Spanien zugehen und Gas geben“, sagte er und weigerte sich vom spektakulären 7:0-Sieg Spaniens gegen Costa Rica im Eröffnungsspiel am Donnerstag eingeschüchtert sein.

„Jeder muss sein Gewicht ziehen und zu einem positiven Schritt zurückkehren. Ein 7:0-Sieg ist ein klares Signal und wir haben großen Respekt vor der spanischen Mannschaft, wir wissen, dass sie Qualität hat, aber werden wir uns verstecken? Gar nicht.“

„Wir müssen es nur auf den Platz bringen. Jetzt ist die Zeit, miteinander zu sprechen und sich die Wahrheit zu sagen, und das macht das Team stärker. Schließlich haben wir gute Persönlichkeiten und sprechen gerne auf Augenhöhe miteinander. Jetzt sind wir in einem schlechten Moment, aber das kann sich schnell ändern. Es kann der Wendepunkt für uns sein“, betonte er.

