Wir müssen definieren, wie der Sieg aussieht – POLITICO

Andrew A. Michta ist Dekan des College of International and Security Studies am George C. Marshall European Center for Security Studies in Garmisch, Deutschland, und Nonresident Senior Fellow der Scowcroft Strategy Initiative im Scowcroft Center for Strategy and Security des Atlantic Council. Er ist außerdem ehemaliger Professor für nationale Sicherheitsangelegenheiten am USNWC und ehemaliger Senior Fellow am Center for European Policy Analysis.

Die Regierung des US-Präsidenten Joe Biden hat im vergangenen Monat die Sicherheits- und Verteidigungsprioritäten Amerikas für den aktuellen Moment dargelegt und ihre neue Nationale Sicherheitsstrategie und Nationale Verteidigungsstrategie veröffentlicht. Wieder einmal blieb der übergreifende Fokus auf Konkurrenz und Konflikt zwischen Großmächten und setzte die Sprache fort, die nach Russlands Eroberung der Krim im Jahr 2014 in die politischen Debatten Eingang fand und seitdem mit der Invasion der Ukraine noch dringlicher geworden ist.

Einige der wichtigsten Erkenntnisse aus den Dokumenten waren zu erwarten: In dieser neuen Runde des Großmachtwettbewerbs haben China und Russland jetzt die obersten Prioritäten, wobei der Sieg über ersteres und die Einschränkung letzterer die beiden Hauptprobleme darstellen. Es besteht auch kein Zweifel, dass für die USA zwei Jahrzehnte der Priorisierung der Terrorismusbekämpfung als wichtigstes nationales Sicherheitsziel und des Nahen Ostens als ihrer Schlüsselregion nun vorbei sind.

Wenn es um eine so große strategische Neuausrichtung geht, bewegen sich sowohl das offizielle als auch das inoffizielle Washington jedoch langsam, denn alte Konzepte gehen nicht sanft in diese gute Nacht. Diese aktuelle Neuausrichtung ist wohl seit der Invasion Georgiens durch Russland im Jahr 2008 im Gange – obwohl sie sich nach der Annexion der Krim, Russlands Abenteuerlust in Syrien und als die COVID-19-Pandemie den Westen in die Knie schlug, beschleunigte. Aber der Prozess bleibt unvollständig, da keine dieser Krisen eine umfassende Ablehnung der globalistischen Ideologie erzwungen hat, die in den letzten drei Jahrzehnten axiomatisch war.

Sich diesem Erbe der Globalisierung zu stellen, wird bestimmen, wie es dem Westen in den kommenden Jahrzehnten ergehen wird. Und wenn der Endzustand eher derselbe ist – dh fortgesetzte Abhängigkeit von russischer Energie und ununterbrochener Technologietransfer nach China – wird keine Menge Tinte auf einer Seite, die den Beginn einer neuen Ära ankündigt, die erforderliche strategische Neuorientierung bewirken, um westlich zu werden Sieg erreichbar. Und als solche muss unsere derzeitige Neudefinition nationaler Sicherheitsprioritäten um eine entscheidende Information ergänzt werden – einen klar artikulierten Endzustand in diesem neuen globalen Wettbewerb.

Anders als der Diplomat George Kennan aus dem Jahr 1947, der die Grundlagen der US-Strategie für den Kalten Krieg und sein erwartetes Ende formulierte, gibt es in unserer gegenwärtigen Debatte herzlich wenig, was beschreibt, wie „Gewinnen“ tatsächlich aussieht. Stattdessen sprechen wir über die Wahrung der auf Regeln basierenden internationalen Ordnung, die Bestrafung von Aggression und den Schutz unserer Werte – alles wichtige Ziele, aber Ziele, denen die Endspielpräzision fehlt, die Kennans Ansatz geprägt hat.

Lassen Sie es mich also deutlich sagen: Der Sieg in der aktuellen Runde des Großmachtwettbewerbs gegen China und Russland bedeutet, einmal mehr zu demonstrieren, dass Demokratien unschlagbar sind, wenn sie für gemeinsame Interessen mobilisieren – denn trotz unserer Fehler sind wir besser als die Alternative.

Es bedeutet auch, ein für alle Mal die globalistische Ideologie zu begraben, die im Westen die unabdingbare nationale Sicherheitsfunktion des Staates untergraben hat und uns von unseren Feinden abhängig macht. Einfach ausgedrückt, wir können nicht gegen einen entschlossenen Gegner antreten, von dem wir den Großteil unserer Energie, kritischen Komponenten, Medikamente und dergleichen abhängig machen. Der souveräne Nationalstaat muss also wieder im Mittelpunkt stehen.

Der Sieg muss die Wiederherstellung der nationalen Souveränität in kritischen Bereichen vorsehen und gleichzeitig den bisher uneingeschränkten Zugang zu unseren Gesellschaften unterbinden, den sowohl China als auch Russland in den drei Jahrzehnten nach dem Kalten Krieg genossen haben. Es muss die Entkopplung unserer Lieferketten von China und die Rückverlagerung ihrer kritischen Elemente in die USA, Europa und unsere demokratischen Verbündeten in Asien beinhalten.

Es muss auch eine entschlossene Anstrengung beinhalten, China und Russland in Bezug auf den Informationsfluss ins Visier zu nehmen und die gleiche Entschlossenheit zu demonstrieren, die es uns ermöglicht hat, Nationen, die hinter dem Eisernen Vorhang inhaftiert sind, Informationen darüber zu liefern, was international – vor allem in ihren eigenen Ländern – passiert. während des Kalten Krieges und legte damit den Grundstein für den Sieg des Westens.

Seit einer Generation leben wir nun in einer Welt unter der Annahme, dass sich die Geschichte ihrem Ende zugewendet hat, wo Demokratie und Wohlstand, wenn nicht der Höhepunkt, so doch zumindest die optimale Lösung waren, um die systemische Evolution global voranzutreiben. Vielleicht ist der Grund, warum Demokratien immer noch zögern, die Realitäten unserer zunehmend gefährlichen Welt zu akzeptieren, nicht nur, dass sie sich nach einer Rückkehr zu der Sicherheit und „Normalität“ sehnen, die sie so lange genossen haben. Vielmehr haben uns die letzten Jahrzehnte vor Augen geführt, dass es sich hier um einen Wettstreit zweier grundsätzlich unvereinbarer gesellschaftlicher Organisationsformen, der Wirtschaft und des Staates, handelt.

Die heutige systemische Binärstruktur ist jedoch anders als während des Kalten Krieges, denn uns fehlt derzeit die Zielklarheit unseres vergangenen Kampfes. In einer freien Gesellschaft mit Marktwirtschaft und einem Staat, der im Auftrag der Bürger regiert, stärkt die Demokratie immer noch den Einzelnen – aber die heutigen Diktaturen haben einen Wandel durchlaufen. Viele zwingen nun ein unfreies Volk dazu, in quasi-kapitalistischen merkantilistischen Systemen zu leben, die von einem korrupten Staat kontrolliert werden, der über die Bürger regiert, anstatt in ihrem Namen. Und wegen des Geldes und Einflusses, den Russland und China eingebracht haben, ist diese Korruption auch in den politischen Blutkreislauf des Westens gesickert.

Da wir uns darauf konzentriert haben, die bestehende Machtverteilung zwischen zwei begrenzten Ordnungen zu korrigieren, haben wir in unserer sich verschärfenden Krise China und Russland weiterhin Zugang gewährt. Und wir handeln so, weil wir uns anscheinend davon überzeugt haben, dass ein Machtdefizit behoben werden kann, ohne strukturelle Herausforderungen anzugehen, und dass die Globalisierung so weitergehen wird wie bisher.

Aus diesem Grund sind die Entkopplung unserer Lieferketten von China und die Abschottung des Zugangs unserer Gegner zu unseren demokratischen Gesellschaften zwei grundlegende Schritte auf dem Weg zum Aufbau einer praktikablen Strategie. Wir müssen die Idee der staatlichen Souveränität wieder in den Vordergrund und ins Zentrum des demokratischen Diskurses stellen, denn ohne sie werden wir nicht in der Lage sein, unsere bevorzugten politischen und wirtschaftlichen Systeme zu wählen oder sie zu schützen.

Der Bruch der Souveränität war ein Nebenprodukt der Globalisierung, die amerikanische und europäische Unternehmen in transnationale Konglomerate verwandelte, die entscheidende Bedeutung der Staatsbürgerschaft in einer Demokratie abwertete und die Polarisierung in den westlichen Gesellschaften vertiefte. Um also die Demokratien für diesen langen Kampf zu mobilisieren, müssen sich die Regierungen zunächst auf das konzentrieren, was uns innerhalb unserer Gesellschaften und im gesamten Westen verbindet, anstatt darauf einzugehen, was uns trennt.

Unsere gemeinsamen Ziele beruhen auf einer übergreifenden gemeinsamen Identität, die nur ein freier Bürger in den Kampf einbringen kann. Daher muss unsere Vision des Sieges die Heilung der inneren Risse im Westen und die Wiederherstellung unseres Vertrauens in die strahlende Zukunft der Demokratie beinhalten.

Diese Vision muss auch in allen Demokratien kommuniziert werden, da politische Führer mit ihren Bürgern über den Ernst der Lage sprechen. Wir haben es bisher versäumt, deutlich zu machen, dass der anhaltende Kampf in der Ukraine nur der erste einer Reihe von Kampagnen in dem andauernden Krieg zur Systemumwandlung ist, den Russland und China seit fast zwei Jahrzehnten führen. Sie beurteilten die Demokratien der Welt als innerlich so zerbrochen und so abhängig von dem, was sie bereitstellten, dass sie dem Kampf nicht gewachsen wären – aber wir können ihnen das Gegenteil beweisen.

Der Beginn unserer Erholung muss jetzt das Eingeständnis beinhalten, dass wir in der Vergangenheit Entscheidungen mit schlechtem Urteilsvermögen getroffen haben, und die Anerkennung, dass jede Strategie, die nicht die rasche Abkopplung der US-amerikanischen und europäischen Lieferkettennetzwerke von China beinhaltet, sowie die Beendigung der Abhängigkeit Europas ein für alle Mal auf russische Energie zu setzen, bietet keinen wirklichen Weg zum Sieg.

Wir müssen erkennen, dass dies ein systemischer Zwielichtkampf ist, und wenn wir uns durchsetzen wollen – wovon ich glaube, dass wir das können –, müssen wir uns auf einen Kampf bis zum Ende vorbereiten.

Die hier geäußerten Meinungen sind die des Autors und spiegeln nicht die offizielle Politik oder Position des George C. Marshall European Center for Security Studies, des US-Verteidigungsministeriums oder der US-Regierung wider.