Cricket-Fans erwartet mit England in Headingley die spannendste Ashes-Prüfung der jüngeren Geschichte.

Die Aussies führen nach den ersten beiden Testspielen mit 2:0, wobei beide Spiele voller Blockbuster-Action und Kontroversen sind.

8 Die australische Mannschaft von Pat Cummins führt England in der Ashes-Serie mit 2:0 Bildnachweis: Getty

8 Die umstrittene Entlassung von Jonny Bairstow am fünften Tag des zweiten Tests hat bei Englands Fans und Spielern für Aufruhr gesorgt

8 Sogar der britische Premierminister Rishi Sunak und der australische Premierminister Anthony Albanese liegen im Streit Bildnachweis: Getty

Der australische Premierminister Anthony Albanese twitterte nach der spannenden Begegnung am Sonntag jubelnd: „Die gleichen alten Australier – immer siegreich“, während er sich frech über England und den britischen Premierminister Rishi Sunak lustig machte.

Herr Sunak argumentierte, dass Alex Careys umstrittener Sieg über Jonny Bairstow bei Lord’s am fünften Tag des zweiten Tests nicht dem Geist des Spiels entsprach.

Wicket-Keeper Bairstow wurde von seinem Gegenspieler Carey überrumpelt, nachdem er am Ende des Overs seinen Torraum verlassen hatte.

Der Schiedsrichter hatte jedoch nicht das Ende des Overs signalisiert, und ein schnell denkender Carey nutzte seine Gelegenheit, um das Wicket zu übernehmen – was zu Rufen führte: „Die gleichen alten Aussies, die immer schummeln“.

Englands Kapitän Ben Stokes brüllte, er würde auf diese Weise nicht gewinnen wollen – was dazu führte, dass The West Australian den Allrounder auf der Titelseite ihrer Zeitung verspottete.

Das Bild zeigte ein mit Photoshop bearbeitetes Bild eines Babys mit Stokes‘ Gesicht, einem Schnuller, einem Cricketball und einer umgedrehten Ascheurne mit der Überschrift „Heulsuse“.

Stokes hatte gesagt: „Würde ich in dieser Angelegenheit ein Spiel gewinnen wollen? Ich denke, die Antwort für mich ist nein.“

„Es gibt viele Faktoren. Ich würde die Schiedsrichter fragen, ob sie das Over angesagt haben. Sie haben gegen Ende des Overs einen Schritt gemacht. Aber am Ende des Tages ist es raus.“

8 Stokes bestand darauf, dass er nicht so gewinnen wollte wie Australien im zweiten Test Bildnachweis: Getty

8 Die australische Mannschaft wurde regelmäßig von den englischen Fans mit Buhrufen und Spott bedacht Bildnachweis: Getty

„Wenn der Schuh auf der anderen Seite wäre, hätte ich über den gesamten Geist des Spiels nachgedacht. Aber es ist passiert. Es war raus. Wir müssen weitermachen.“

Bairstows umstrittene Entlassung führte auch dazu, dass drei MCC-Mitglieder suspendiert wurden, nachdem sie sich im Long Room des Lord’s „aggressiv und beleidigend“ an die australischen Spieler gewandt hatten.

Auf Filmmaterial ist sogar zu sehen, wie die Australier ausgeflüchtet und ausgebuht wurden, als sie am Sonntag zum Mittagessen die Treppe hinaufgingen.

Aber die Besucher haben alles gelassen hingenommen, wobei Schlagmann Matthew Renshaw auf die wütenden Zuschauer zeigte und sie auslachte.

Sogar Kapitän Pat Cummins genoss die feindselige Atmosphäre, da er sich bei seinem Interview nach dem Spiel ein Grinsen nicht verkneifen konnte, während die Fans ihn von der Tribüne aus verspotteten.

Obwohl der englische Bowler Stuart Board, der Carey sagte, dass seine Niederlage gegen Bairstow „das Einzige ist, wofür er in Erinnerung bleiben wird“, betonte, dass Cummins es bereuen wird, die Entlassung aufrecht erhalten zu haben, als er in seiner Daily Mail-Kolumne schrieb.

Alle Augen werden auf den dritten Test in Headingley am Donnerstagmorgen um 11 Uhr gerichtet sein, wobei England weiß, dass es gewinnen muss, wenn es die Ashes zurückgewinnen will.

Es ist acht Jahre her, dass die berühmte Urne von einer englischen Mannschaft gehisst wurde, und nur einer Mannschaft gelang es, in einer Serie von fünf Spielen aus einem 0:2-Rückstand mit 3:2 zu gewinnen.

8 Drei MCC-Mitglieder wurden wegen ihres Verhaltens gegenüber dem australischen Team suspendiert

8 Cummins grinste, als die Barmy Army ihn am Sonntag von der Tribüne ausbuhte Bildnachweis: Sky Sports

Dies geschah in der Saison 1936–37, als Don Bradman Australien allen Widrigkeiten zum Trotz zum Sieg inspirierte.

Stokes‘ „Bazball“-Philosophie muss in den verbleibenden Testspielen zum Tragen kommen, was eine spannende Uhr zu werden verspricht.

Und obwohl Bazball nicht die Früchte geerntet hat, die sich das Team in dieser Serie gewünscht hätte, zeigt die englische Mannschaft keine Anzeichen dafür, dass sie ihre kompromisslosen Angriffsprinzipien aufgeben wird. Joe Root verrät, dass England dieses Mal eine weitere Waffe auf seiner Seite hat.

„Wir haben nichts zu verlieren“, sagte er.

„Wir werden alles daran setzen. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir mit dem Schreiben unseres Drehbuchs beginnen.

„Man muss zulassen, dass die Emotionen einen an einen Punkt bringen, an dem man immer noch weitgehend die Kontrolle darüber hat, was man tut und denkt. Ich denke, das perfekte Beispiel war Ben, die Art und Weise, wie er dahinter spielte. Er spielt diese Situation besser als jeder andere, den ich je gesehen habe.

8 Stokes‘ bemerkenswerte Innings inspirierten England 2019 zu einem unerwarteten Sieg über Australien, und England wird diese Leidenschaft vor diesem Spiel kanalisieren wollen Bildnachweis: AFP

„Ein jüngerer Ben Stokes hätte seinen Gefühlen vielleicht Vorrang vor dem gegeben, was er tun musste, aber man sieht sich an, wie er sich in diese Zone bringt. Ich denke, es ist ein brillantes Beispiel für den Rest der Jungs, dem sie folgen können. Verbrauchen Sie den ganzen Treibstoff, aber tun Sie es auf sehr kontrollierte Weise.

„Jeder wird etwas anders damit umgehen, aber es geht immer noch darum, die Kontrolle über alles zu haben. Und es nicht zu sehr mitreißen lassen.“