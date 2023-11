„Wir haben nichts“: Familien suchen in Krankenhäusern im Gazastreifen Schutz vor Bomben | Nachrichten zum israelisch-palästinensischen Konflikt

Während Bomben auf Stadtteile und Flüchtlingslager in Gaza niedergehen, errichten Hunderte palästinensischer Familien vorübergehende Unterkünfte an einem ungewöhnlichen Ort: den Gemeinschaftsbereichen von Krankenhäusern.

In Krankenhausfluren, auf Parkplätzen und in Innenhöfen werden Zelte errichtet, da Familien in und um medizinische Einrichtungen Schutz suchen – Orte, die nach dem humanitären Völkerrecht geschützt werden sollten.

Dies ist nur das jüngste Zeichen der neuen Realität, da der Krieg zwischen Israel und der Hamas am Samstag seinen 29. Tag erreicht und die Angst vor Engpässen bei der medizinischen Versorgung und Explosionen zunimmt, die die lebenswichtigen Gesundheitsdienste in Krankenhäusern und Kliniken beeinträchtigen.

Da die Wände nur aus Stoff bestehen und Privatsphäre bieten, gehen die Familien in den Zelten ihrem Alltag nach, schlafen, essen und versuchen, ein Gefühl der Normalität wiederherzustellen.

Diese Zelte tauchten nur wenige Tage nach Kriegsausbruch am 7. Oktober auf. Sie dienen nicht nur als vorübergehende Unterkunft für diejenigen, die in Wohngebieten vor Tod und Zerstörung fliehen, sondern einige dienen auch als provisorische Arztpraxen und Notaufnahmen, während die Zahl der palästinensischen Todesopfer in die Höhe schnellt nach 9.000.

Die überwiegende Mehrheit der Krankenhausbewohner sind Frauen und Kinder. Privatsphäre ist eine ferne Erinnerung und die Herausforderungen, die das Leben in einem Krankenhaus mit sich bringt, sind vielfältig. Lebensmittel, sauberes Wasser und Toiletten sind streng rationiert und nur sporadisch verfügbar: ein- oder zweimal am Tag.

Eine siebenköpfige Familie, die in einem Zelt Schutz suchte, sprach anonym mit Al Jazeera über ihre Not. Sie erwähnten, dass ihnen der Schutz vor dem nahen Beschuss und den dadurch aufgewirbelten Trümmern sowie vor der beißenden Kälte in der Nacht fehlt.

„Über Nacht haben wir alles gehabt und jetzt nichts mehr“, sagte eines der Familienmitglieder.

Da die medizinische Behandlung in anderen Zelten in der Nähe fortgesetzt wird, sind Familien wie ihre auch mit einem erhöhten Infektions- und Kontaktrisiko mit giftigen Chemikalien konfrontiert.

Es mangelt an medizinischer Versorgung

Gesundheitseinrichtungen im gesamten Gazastreifen haben über einen Mangel an medizinischer Versorgung berichtet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums ist die Knappheit sowohl für das medizinische Personal als auch für die Patienten zu einem ernsten Problem geworden, was zu einer rapiden Verschlechterung der Qualität der Gesundheitsversorgung führt.

Der Mangel an Anästhesie ist im Al-Shifa-Krankenhaus, der größten Gesundheitseinrichtung in Gaza, die 1946 gegründet wurde, deutlich zutage getreten. Berichten zufolge sind Ärzte dort gezwungen, Operationen an Patienten ohne Medikamente durchzuführen, um ihre Schmerzen zu lindern, was ihnen unbeschreibliche Qualen bereitet.

Intensivstationen oder Intensivstationen verfügen mittlerweile über zu wenige Betten, um Hunderte von Patienten mit schweren Verletzungen aufzunehmen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza sind die Plätze für solche Fälle seit Mitte Oktober erschöpft.

Das indonesische Krankenhaus, das über 150.000 Bewohner im Norden des Gazastreifens versorgt, steht kurz davor, seinen Betrieb einzustellen, was bei den Gesundheitsbehörden Alarm auslöst.

Auch das Al-Shifa-Krankenhaus steht kurz vor der vollständigen Schließung. Das Krankenhaus, das im zentralen Gazastreifen lebenswichtige Gesundheitsdienstleistungen erbringt, könnte bald nicht mehr in der Lage sein, mehr Patienten aufzunehmen oder Verletzungen zu behandeln.





Mit nur 546 Betten werden dort mittlerweile über 1.000 Verletzte behandelt. Aufgrund des Mangels an Strom und Treibstoff hat das Krankenhaus sogar darauf zurückgegriffen, Operationen in seinen Höfen durchzuführen und die Sonne zur Beleuchtung der medizinischen Eingriffe zu nutzen.

„Es wird erwartet, dass es im Krankenhaus innerhalb weniger Stunden völlig dunkel wird“, warnte Ashraf al-Qudra, ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, am Mittwoch.

Weitere 50.000 bis 60.000 Menschen suchen auf den Höfen des Krankenhauses Zuflucht.

Al-Qudra sagte, dass Gazas Gesundheitssektor vor einer Katastrophe stehe, wenn Treibstoff und medizinische Versorgung die belagerte Enklave nicht erreichen. Er forderte Ägypten auf, die dringende Lieferung medizinischer Hilfe nach Gaza zu erleichtern.

Am 21. Oktober fuhren 20 Lastwagen mit Gesundheitsgütern und anderen notwendigen Gütern zum ersten Mal von Ägypten nach Gaza und begannen damit den Fluss humanitärer Hilfe.

Doch die Hilfe kommt nur langsam an, was zum Teil auf die anhaltenden israelischen Bombenangriffe im Grenzgebiet zurückzuführen ist.

Das palästinensische Gesundheitsministerium hat ebenfalls erklärt, dass die internationale Hilfe für den Gesundheitssektor in Gaza kaum seine wesentlichen Operationen abdeckt und nicht den dringendsten Bedarf deckt.

Gesundheitseinrichtungen sind von Bombenexplosionen betroffen

Auch Angriffe auf oder in der Nähe von medizinischen Einrichtungen und Arbeitern haben seit Kriegsbeginn dem Gesundheitssystem im Gazastreifen einen schweren Schlag versetzt.

Palästinensische Beamte machen israelische Luftangriffe für Explosionen in mehreren Gesundheitszentren verantwortlich, darunter im türkisch-palästinensischen Freundschaftskrankenhaus im Süden und im arabischen Al-Ahli-Krankenhaus im Zentrum von Gaza-Stadt, bei denen Hunderte Menschen ums Leben kamen.

Das israelische Militär hat ebenfalls den Angriff auf Krankenwagen zugegeben und behauptet, dass eines der Fahrzeuge in einem medizinischen Konvoi am Freitag „von einer Hamas-Terrorzelle benutzt“ wurde. Al-Qudra sagte, „eine große Zahl“ von Gesundheitspersonal sei bei der Explosion getötet worden.

Seit Kriegsbeginn wurden schätzungsweise 25 Krankenwagen getroffen und 136 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet.

Das Gesundheitsministerium und die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft (PRCS) haben gefordert, dass medizinische Einrichtungen und Ersthelfer im Einklang mit dem Völkerrecht vor der Gewalt geschützt werden.

Artikel 18 der Genfer Konvention legt fest, dass zivile Krankenhäuser „unter keinen Umständen Ziel eines Angriffs“ sein dürfen. Auch medizinische Transporte sind durch das humanitäre Völkerrecht geschützt.

Dennoch sind medizinische Einrichtungen in Gaza weiterhin mit Bränden konfrontiert. Am 29. Oktober gab PRCS bekannt, dass es von den israelischen Streitkräften eine Benachrichtigung erhalten habe, das Al-Quds-Krankenhaus im Tal al-Hawa-Gebiet von Gaza-Stadt zu evakuieren, bevor dort ein Bombenanschlag geplant sei.

Das Krankenhaus beherbergte Hunderte von Patienten und schätzungsweise 12.000 vertriebene Palästinenser.

Das staatliche Medienbüro in Gaza und das Gesundheitsministerium haben solche Angriffe als „Kriegsverbrechen“ bezeichnet und eine Rechenschaftspflicht gefordert.





Erschöpfung beim Gesundheitspersonal

Die anhaltende Gewalt hat auch die Sorge um das geistige und körperliche Wohlbefinden des Gesundheitspersonals, darunter Ärzte, Krankenschwestern, Verwaltungspersonal und Rettungskräfte, verstärkt.

Da sie rund um die Uhr arbeiten, sind einige von extremer Erschöpfung betroffen. Andere leiden unter psychischer Ermüdung durch die Behandlung grausamer Verletzungen oder unter der Frustration über fehlende Ressourcen.

„Vor dem Krieg waren wir dafür verantwortlich, den Stress und die Traumata der Kranken und Verletzten zu lindern, aber jetzt sind wir es, die einen Ausweg für unsere erschöpften Körper und Geister brauchen“, sagte Krankenschwester Huda Shokry vom Al-Daraj Medical Complex.

Dennoch sagte Dr. Ahmed Ghoul, Leiter der Notaufnahme bei Al-Daraj, gegenüber Al Jazeera, dass die Fachkräfte, mit denen er zusammenarbeitet, sich der Betreuung ihrer Patienten widmen.

„Obwohl es an fast allem mangelt, was wir zur effektiven Ausübung unserer Arbeit benötigen, verlassen wir unsere Zimmer weder Tag noch Nacht, außer für kurze Toilettenpausen“, sagte er.

„Wir haben den Überblick über die Wochentage verloren, weil wir uns mehr um die Tausenden von Verletzten kümmern als um die Zeit.“

Ärzte wie Ghoul haben keinen Platz zum Schlafen, selbst wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Ihre Privatzimmer wurden in Behandlungsbereiche für Patienten umgewandelt und ihre Betten werden für Operationen und Notfallversorgung genutzt.

Krankenhausküchen funktionieren inzwischen weitgehend nicht mehr. Ihnen fehlen die grundlegenden Ressourcen, um Mahlzeiten für Personal oder Patienten zuzubereiten.

„Wir sind müde geworden von dem, was wir gesehen haben“, sagte Shokry gegenüber Al Jazeera. „Als Arzt im Krieg in Gaza zu arbeiten bedeutet, das Gefühl von Angst und Erschöpfung zu verlieren.“

„Es ist unmöglich, eine normale Psyche oder auch nur normale Emotionen aufrechtzuerhalten.“